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جهود حثيثة لتمكين «أصحاب الهمم»
تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017
يوماً بعد يوم يتعاظم فخر واعتزاز أبناء الإمارات وبناتها جميعاً بأن الله عزّ وجلّ أنعم على دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة استثنائية في حكمتها وعطائها، متفردة في إنجازاتها ونجاحاتها، كيف لا؟ وإن كانت هذه القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، قد خطت بدولتنا الحبيبة وشعبها الوفي خطوات واثقة مدروسة نحو اعتلاء قمم الريادة العالمية في شتى المجالات والميادين تجسيداً لـ«رؤية الإمارات2021» و«مئوية الإمارات 2071» على نحو يعزز رغد العيش الذي ينعم به أهل الإمارات على مدار الأجيال المتعاقبة، ويضمن لهم مستقبلاً مزدهراً سعيداً يرسِّخ موقع هذا الشعب كأحد أسعد شعوب المعمورة وأكثرها إسهاماً في جهود التنمية العالمية على الإطلاق.
هذا التفاني في العمل بغية الارتقاء بحاضر ومستقبل أبناء وبنات الوطن، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، ومن سائر فئات وشرائح المجتمع، هو جوهر الرؤية الوحدوية النهضوية الفذّة التي امتلكها الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي بنوا عليها وبلوروا وفقاً لها هذا النموذج الوحدوي التنموي الذي بات مع توالي الإنجازات المبهرة والمواقف المشرِّفة محط إعجاب وتقدير القاصي قبل الداني في مشارق الأرض ومغاربها. فقد قامت دولة الاتحاد المباركة أولاً وأخيراً بغية بناء الإنسان الإماراتي وإسعاده وضمان أمنه واستقراره وتقدمه على مر الأجيال.
إن اهتمام الإمارات والقيادة الرشيدة بالفئات الخاصة في المجتمع هو اهتمام قلّ نظيره، لاسيما الرعاية الكريمة المتواصلة والدعم الكبير المستمر لفئة «أصحاب الهمم». ولعل هذه التسمية الإماراتية الاستثنائية لهذه الفئة التي اصطُلح على تسميتها عالمياً «ذوي الاحتياجات الخاصة» أو «ذوي الإعاقة»، والتي أطلقها عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال إطلاقه السياسة الوطنية لتمكين «أصحاب الهمم» في شهر أبريل الماضي، هي أبرز دليل على خصوصية المكانة التي تحتلها هذه الفئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضعها الدولة والقيادة في مقدمة أولوياتها بغية إدماجها في المجتمع من دون أي حواجز أو قيود، ومنحها الحقوق والفرص المتكافئة كافة، التي تعزز مهاراتها وقدراتها العلمية والعملية، على نحو يدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بما يصب في تمكين «أصحاب الهمم» من أداء دورهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي يشهدها وطننا الغالي بكل فاعلية وإيجابية. وضمن هذا الإطار، تعكف وزارة تنمية المجتمع على إعداد سياسة عمل متكاملة بأطر تنظيمية قانونية لتمكين الأشخاص «أصحاب الهمم» في سوق العمل، على نحو يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم للباحثين منهم عن فرص عمل في مختلف القطاعات ولمن هم على رأس عملهم، وكذلك للراغبين منهم في تأسيس عمل حر، بالإضافة إلى تبيين الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة، حيث أكدت وفاء حمد بن سليمان، مديرة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، مؤخراً، أن السياسة الجديدة المتعلقة بتنظيم توظيف أصحاب الهمم وفق إطار قانوني، تأتي تلبية للمحور الثالث من السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والمتعلقة بالتأهيل المهني والتشغيل، والتي أطلقها في إبريل الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.
ولاشك في أن هذه الجهود المتواصلة لتمكين «أصحاب الهمم» هي امتداد للاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لهذه الفئة، من خلال ما تتبناه من السياسات والتشريعات والمشروعات والبرامج والمبادرات والفعاليات التي لا تحصى بهدف دعم هذه الفئة، وضمان جميع حقوقها، وتوفير الحياة الكريمة لها، وفتح جميع الأبواب أمامها لإثبات جدارتها وكفاءتها في سائر مجالات الحياة على نحو يصب في خدمة الوطن ومسيرته التنموية.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية