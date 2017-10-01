جهود حثيثة لتمكين «أصحاب الهمم» تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017 يوماً بعد يوم يتعاظم فخر واعتزاز أبناء الإمارات وبناتها جميعاً بأن الله عزّ وجلّ أنعم على دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة استثنائية في حكمتها وعطائها، متفردة في إنجازاتها ونجاحاتها، كيف لا؟ وإن كانت هذه القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، قد خطت بدولتنا الحبيبة وشعبها الوفي خطوات واثقة مدروسة نحو اعتلاء قمم الريادة العالمية في شتى المجالات والميادين تجسيداً لـ«رؤية الإمارات2021» و«مئوية الإمارات 2071» على نحو يعزز رغد العيش الذي ينعم به أهل الإمارات على مدار الأجيال المتعاقبة، ويضمن لهم مستقبلاً مزدهراً سعيداً يرسِّخ موقع هذا الشعب كأحد أسعد شعوب المعمورة وأكثرها إسهاماً في جهود التنمية العالمية على الإطلاق. هذا التفاني في العمل بغية الارتقاء بحاضر ومستقبل أبناء وبنات الوطن، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، ومن سائر فئات وشرائح المجتمع، هو جوهر الرؤية الوحدوية النهضوية الفذّة التي امتلكها الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي بنوا عليها وبلوروا وفقاً لها هذا النموذج الوحدوي التنموي الذي بات مع توالي الإنجازات المبهرة والمواقف المشرِّفة محط إعجاب وتقدير القاصي قبل الداني في مشارق الأرض ومغاربها. فقد قامت دولة الاتحاد المباركة أولاً وأخيراً بغية بناء الإنسان الإماراتي وإسعاده وضمان أمنه واستقراره وتقدمه على مر الأجيال. ولاشك في أن هذه الجهود المتواصلة لتمكين «أصحاب الهمم» هي امتداد للاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لهذه الفئة، من خلال ما تتبناه من السياسات والتشريعات والمشروعات والبرامج والمبادرات والفعاليات التي لا تحصى بهدف دعم هذه الفئة، وضمان جميع حقوقها، وتوفير الحياة الكريمة لها، وفتح جميع الأبواب أمامها لإثبات جدارتها وكفاءتها في سائر مجالات الحياة على نحو يصب في خدمة الوطن ومسيرته التنموية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية