ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017 رؤية ماكرون لمستقبل أوروبا.. وعبثية استفتاء انفصال كتالونيا لوفيغارو وبالنسبة لقصر الأليزيه يمكن أن تتيح الانتخابات التشريعية الألمانية الأخيرة فرصة إطلاق حوار من دون عُقد أو تابوهوات حول مستقبل أوروبا، واتجاهها ومؤسساتها. هذا في حين يرجح أن تنشغل برلين عن الخوض في الاستحقاقات الأوروبية من هنا وحتى نهاية العام. ومع ذلك فمما يعرف عن المستشارة ميركل تأييدها الملموس لكل مقترحات ماكرون الإصلاحية. ولتعميق التشاور بين باريس وبرلين التقى ماكرون وميركل مساء الخميس الماضي لمدة 30 دقيقة، وكانت المستشارة قد وصفت خطاب الرئيس الفرنسي في السوربون بأنه يمثل «قاعدة جيدة» لتكثيف العمل الفرنسي- الألماني المشترك. ولا يبقى الآن سوى مناقشة تفاصيل عملية تكثيف التنسيق بين العاصمتين، ضماناً للإقلاع من جديد بالمشروع الأوروبي. ومفهومٌ أن تحديات ما بعد «البريكسيت» تجعل من الأكيد، في رأي ميركل، أن أوروبا لا يمكن أن تستمر كما كانت من قبل. وقد عبّرت مصادر من الدائرة الضيقة المحيطة بماكرون عن الارتياح لهذه الردود الإيجابية من ميركل على مقترحاته لإصلاح البناء الأوروبي بشكل جذري. ولكن الجميع يدركون أن إصلاح حال منطقة اليورو لن يكون، بطبيعة الأمور، مهمة سهلة. وقد أكدت ميركل خلال محادثاتها مع ماكرون أنها شبه مقتنعة بأنه لن يتاح لها تشكيل حكومة جديدة قبل مرور ما لا يقل عن شهرين. وهذا يعني أن ضغوط الانتظار ستلقي بظلالها الثقيلة على خطط الزعيمين للمستقبل القاري. يذكر أن ماكرون عبر في الخطاب الذي ألقاه في السوربون يوم الثلاثاء الماضي عن حاجة الدول الـ19 في منطقة اليورو إلى أن تكون لها ميزانية خاصة بها. ولكنه تجنب أيضاً الحديث عن ضرورة ضخ زيادة إنفاق بمئات المليارات أو وجود «وزير مالية» لمنطقة اليورو أو برلمان، وهي كلها رؤى مختلفة عن الرؤى الألمانية في هذا الصدد. وعدم إثارة مثل هذه الأمور الخلافية من شأنه تسهيل مهمة النقاش مع الشركاء حول الخطة الفرنسية لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تحمل في المحصلة مشروع ماكرون القاري الذي ينتظر الآن بقية تفاصيله الجميع بفارغ الصبر. ليبراسيون نشرت صحيفة ليبراسيون افتتاحية كتبها الصحفي لوران جوفرين تحت عنوان: «انعدام توازن» خصصها للتعليق على خطاب ماكرون في السوربون، مبرزاً في هذا الصدد أن طموحات الرئيس الفرنسي وهو يتحدث الآن عن أوروبا المستقبل ينبغي أن تضع في الاعتبار عدم جاهزية الشركاء الألمان للاستماع إلى أي شأن خارجي لفرط مشاغلهم الداخلية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية معارضة بعض الشركاء الأوروبيين الآخرين لعدد من الإصلاحات الطموحة للاتحاد التي يبشر بها ماكرون. ولئن كان الهدف هو تحقيق قفزة سريعة لأوروبا نحو المستقبل فإن هذا يستلزم أولاً تجاوز التحديات الراهنة، والتوافق على خريطة طريق واقعية للمستقبل، لأن الطموح وحده ليس وصفة كافية لاجتراح الإصلاح والتغيير. وإن كان هذا لا يمنع أيضاً من الإشارة إلى الأفق والتطلع لكتابة عنوان المرحلة المقبلة منذ الآن. والطابع العام لهذا الاستشراف الماكروني للمستقبل يركز خاصة على معالجة مشكلات واختلالات ذات أولوية مثل تحديات الدفاع الأوروبي، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، هذا فضلاً عن التحديات الاجتماعية حيث يريد أوروبا أكثر تضامناً وحماية للجميع. ومن اللافت، يقول الكاتب، أن رؤى ماكرون الأوروبية المستقبلية جرى الإعلان عنها بيوم واحد بعد الإفراج عن خطة الميزانية وتقديمها للعموم، ومن المفهوم محورية المسألة المالية، والخيارات الصعبة المتعلقة بها، لجهة التوازن أو انعدام التوازن، ذات أهمية خاصة في ضمان تقبل خطط ماكرون للمستقبل، المحلي والأوروبي معاً. ولا يخفي الرئيس الفرنسي رغبته في رؤية فرنسا جديدة أقوى إرادة وأكثر ليبرالية، وأوروبا جديدة أيضاً وأصلب إرادة ورغبة في الإصلاح، وأكثر تضامناً وتكافلاً وذات جرعة التزام اجتماعي قوية. لوموند نشرت صحيفة لوموند افتتاحية بعنوان: «في كتالونيا، استفتاء من أجل لا شيء»، قالت في مستهلها إن استفتاء تقرير المصير لإقليم كتالونيا فضلاً عن كونه يزعزع استقرار إسبانيا في لحظة أخذت تستعيد فيها عافيتها الاقتصادية، لن تكون نتائجه أيضاً معترفاً بها من طرف مدريد، ولا من قبل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. فالحل يجب أن يمر عبر طريق المفاوضات. والحال أن إسبانيا تقف الآن على حافة إحدى أخطر الأزمات السياسية التي عرفها ذلك البلد منذ زمن بعيد. وربما تلزم العودة مع الزمن إلى محاولة الانقلاب في سنة 1981 ضد الديمقراطية الإسبانية الناشئة حينها لرؤية حالة أكثر صعوبة مما يجري الآن هناك على الجانب الآخر من جبال البيرينيه (الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا). ويلزم الانتباه أيضاً، في الوقت نفسه، إلى أن التحدي الماثل اليوم مع تنظيم الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كتالونيا، اليوم الأحد 1 أكتوبر، يعني أيضاً الاتحاد الأوروبي كله. ومن وجهة نظر الكتالانيين فكل شيء يدعو للدفاع عن خصوصياتهم الوطنية. فلإقليم كتالونيا تاريخه، ولغته، وديناميكيته الاقتصادية، وروح إبداع فني خاصة ومتميزة. وكذلك لعبت كتالونيا دوراً طليعياً في النضال ضد ديكتاتورية فرانكو. وهي أيضاً في مقدمة الصفوف حين يتعلق الأمر بنجاحات إسبانيا الاقتصادية. بل إنهم يقولون إنه ليست عندهم فقط هوية خاصة يجب تأكيدها، وإنما هذا أمر واضح وبديهي وليس بحاجة إلى تأكيد أصلاً. ولكن هل ثمة داعٍ من أجل تأكيد الاعتراف بخصوصيات الإقليم من طرف بقية مجموع إسبانيا للإمعان في المناكفة إلى حد إعلان استقلال كتالونيا من جانب واحد؟ تتساءل الصحيفة. وكانت حكومة مدريد أعلنت من دون أدنى تردد أن هذا الاستفتاء غير شرعي. وكذلك قضت جميع المحاكم الدستورية في البلاد بعدم دستورية هذا الاستفتاء. هذا فضلاً عن كونه مخالفاً للدستور الديمقراطي الصادر في سنة 1978 والذي وافق عليه الكتالانيون بأغلبية ساحقة تلامس حدود الإجماع. ومن المعروف أن القانون الدولي لا يتحدث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها إلا في حالة الاستعمار الأجنبي، أو الأقليات التي تتعرض للقمع والظلم من طرف النظم المركزية التي تحكمها. ومفهومٌ أن الكاتلانيين ليسوا مستعمَرين، ولا مقموعين، وطبعاً هم غير مهددين بالإبادة الجماعية كما كانت حال الأكراد مثلاً في عهد نظام صدام حسين، تقول الصحيفة. ومن النظرة الخارجية يبدو الشعب الكاتلاني إحدى الواجهات الأكثر نجاحاً وحظوة في إسبانيا اليوم. وكل هذا يجعل الاستفتاء غير مبرر وعبثياً ومن أجل لا شيء، في النهاية. إعداد: حسن ولد المختار