«كويكي» تتحدى «آبي» تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017 حلّ رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» برلمان بلاده يوم الخميس الماضي، فيما يمثل إشارة بدء حملة انتخابات مبكرة كان قد دعا إليها قبل عام مضى للتغلب على «أزمة وطنية». وفي الوقت ذاته، توصل «آبي» إلى أنه يحتاج إلى تفويض انتخابي جديد، في ضوء تراجع مستويات تأييده إثر صيف ساخن من الفضائح، وفي وقت بدت فيه المعارضة مشتتة. ولعلّ «بدت» هي الكلمة الملائمة تماماً، ذلك أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلنت حاكمة طوكيو، ذائعة الصيت «يوريكو كويكي» عن ميلاد «حزب الأمل» الجديد لتحدي الاحتكار الثنائي الذي هيمن على السياسة اليابانية. وأكدت «كويكي» أن الحزب الجديد تشكل بالفعل. ويضم مجموعة من المنشقين عن الحزب «الديمقراطي الليبرالي» بقيادة «آبي» و«حزب اليابان الديمقراطي» المعارض. ونوّهت زعيمة الحزب الجديد إلى أن تأسيسه جاء بسبب الحاجة إلى قوة للإصلاح من دون اهتزازات سياسية. ومن الممكن أن تكون خطوة «كويكي» عامل تغيير للعبة، مثلما ترى «سيلين باجون» من معهد «العلاقات الدولية» الفرنسي، منوّهة إلى أنه قبل ذلك، كانت المعارضة في حالة اضطرابات ولا يمكنها مواجهة «آبي»، حتى إذا كانت هناك أصوات متزايدة لا توافق على نموذجه في الحكم. غير أن موعد الانتخابات المحدد في ال22 أكتوبر الجاري، لا تدع سوى مجال ضيق جداً لـ«حزب الأمل» كي ينظم صفوفه ويضع قاعدة مرشحيه ناهيك عن بثّ روح الأمل في الناخبين لكي يقنعهم بأن لديه مشروعاً سياسياً واقعياً، بخلاف موقفه المناهض لسياسات «آبي». لكن «روبرت دوجاريك»، المحلل لدى «معهد الدراسات الآسيوية المعاصرة» التابع لجامعة «تيمبل»، يرى أنها «كويكي» لا تختلف عن «آبي» من ناحية السياسات، وإذا ما أصبحت رئيسة للوزراء فإن سياساتها الخاصة بالأمن القومي والسياسات الخارجية لن تتبدل بشكل كبير. إيميلي تمكين: محللة سياسية أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»