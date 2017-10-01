الدوحة.. ودور الوسيط مع الإرهابيين تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017 أسهمت بورقة في الحلقة النقاشية التي عقدتها جريدة «الاتحاد» يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، اختصر سياقاتها في الآتي: يمكن لنا أن نسجل دور تنظيم «الإخوان» الإرهابي في قطر بتكوين علاقاتها الخارجية مع المنظمات الإرهابية، مع الدور الرئيس للشيخ القرضاوي لصلته بالقيادات الدينية الأفغانية. الرؤية القطرية كانت تقوم على سؤال تخطى كل حدود الممكن، مؤداه: إذا كانت إيران، الغنية بمصادر الطاقة، تستطيع تحويل الأقليات الشيعية إلى نقاط مضيئة تخطو عليها إيران في عالم عربي لا تملك فيه إلا الحواضن العقائدية، فلماذا لا تستطيع قطر، بنت البيئة العربية، فعل الشيء نفسه، وبالموارد نفسها؟ يبدو أن قطر استهوتها هذه الميزة في التفرد عن غيرها، وأعتقد أنه ليس بوسع قطر أن تتراجع بسهولة بعد 20 عاماً من علاقاتها مع المنظمات الإرهابية. لا يمكن لقطر أن تخفي صورتها الإرهابية وراء أصبع واحد، فقد مارست دور الوسيط في اتفاق كفريا والفوعة «اتفاق المدن الأربع» في سوريا مقابل الإفراج عن المختطفين القطريين في العراق، مع الإضرار بالسوريين في هذه الصفقة المشبوهة. والشكوك في مهمة 26 فرداً معظمهم من الأسرة الحاكمة القطرية. وتبين بعدها أن المبلغ المحمول بنحو 500 مليون دولار تم تسليمه لمليشيات «الحشد الشعبي» كفدية. تنامت علاقات الدوحة مع هذه التنظيمات، وارتقت إلى التعاون والتنسيق، وأصبحت وسيلة شرعية لمساعدة هذه التيارات بالمال والعتاد، وصارت الدوحة لديها مَيزة عن غيرها من دول الخليج العرب، وألحقتها بإضافة «قناة الجزيرة» في عام 1996 لتكون إطاراً إعلامياً لنقل الأخبار وإجراء المقابلات، ولاقت رواجاً كبيراً لدى قيادات المنظمات المتطرفة، التي أطلت من خلالها على العالم الخارجي لبث رسائلها، كما حصل مع «بن لادن والظواهري وملا عمر»، ونورد منه ما تم تحت غطاء وساطاتها المشبوهة ما تسرب من مهاتفة جمعت وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بأمين عام حركة «الوفاق الشيعية البحرينية» عيسى قاسم. خطط النظام القطري لإضفاء الشرعية على تنظيم «طالبان» الإرهابي، بافتتاح مقر الحركة في الدوحة عام 2013، وبعدها أصبحت قطر قناة التواصل بين التنظيم والولايات المتحدة والغرب عموماً، فيما أكد «جوليان أسانج» مؤسس موقع «ويكيليكس»، أن رسائل هيلاري كلينتون كشفت تمويل قطر لتنظيم «داعش». فيمكن إيراد ما ذكره وزير الخارجية الأميركي «ريكس تيلرسون» من أن احتضان الدوحة لحركة «حماس» وتنظيم «طالبان» وغيرهما وفتح مكاتب لهم على أراضيها٬ جاء وفق توجيهات أميركية، ما يعني أن الدور القطري في اليمن لأهميته كان وفق توجيهات أميركية وربما إيرانية. استغلت الدوحة أسلوب وساطاتها كغطاء خبيث عندما دخلت مع «التحالف العربي» في حرب الدفاع عن الشرعية بمشاركة 1000 جندي الذي مثّل نواة لخيانة نظام قطر، الذي استخدم عناصره في اليمن لتقويض جهود الشرعية وتسهيل نقل الأموال والأسلحة من خلال الوحدات العسكرية القطرية هناك. وتتساءل شعوب دول مجلس التعاون الخليجي مع ما تم من انزياحات، هل هناك فسحة أمل أن ترجع الناقة لمَبْركِها، وإنْ لم تسعفها الحكمة، فيسعفها قدر الله حتى حين؟!