ما بعد الاستفتاء

تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017

صوّت أكثر من 92 في المائة من كرد العراق لصالح استقلال إقليم كردستان، وهنا يتعين على حكومة الإقليم إقناع كل من بغداد وأنقرة وطهران ودمشق، علاوة على واشنطن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، قبل أن تستطيع ممارسة حق أقره الشعب الكردي في العراق، فقد أقبل الكرد على الاستفتاء في اليوم المحدد، رغم معارضة الجميع.. وكان حماسهم للإدلاء بأصواتهم قوياً، كما احتفلوا في مناطقهم ورقصوا للنتائج ولمستوى المشاركة القوية في الاستفتاء.

اليوم، وبعد إجراء الاستفتاء، يجد الزعيم الكردي مسعود البارزاني، ومعه إقليم كردستان، محاصراً من الحكومة الاتحادية التي نسقت خطواتها مع كل من تركيا وإيران ضد تطلعات الشعب الكردي الطموحة، فقد بدأ الحصار الجوي بمنع الطائرات من الهبوط في مطارات كردستان، وأغلقت بغداد الحدود مع الإقليم وأجرت مناورات بحرية مع تركيا على حدوده.

الواقع المر هو أن حكومة بغداد هي أضعف حلقات المعارضة لاستقلال الأكراد ولإجراء الاستفتاء، فالساسة الذين يحكمون العراق اليوم مستعدون للتنازل عن كل العراق ما داموا يحتفظون بالثروة النفطية والعيش في قصور صدام حسين داخل المنطقة الخضراء المحصنة والاستمرار في ممارساتهم. لذلك تصور الأكراد بأن لديهم فرصة في الاستقلال ما دامت الحكومة ضعيفة وممزقة والسياسيون العراقيون في البرلمان والحكومة غير متفقين والحكومة لا تملك القوة والإرادة لفرض إرادتها على جميع طوائف المجتمع العراقي، لأنها حكومة طائفية تتحكم فيها أحزاب دينية يتزعمها «حزب الدعوة» الموالي لإيران.

السؤال إذن هو: هل توقع الزعيم الكردي مسعود البارزاني كل هذه الخطوات ضد الأكراد؟ ولماذا يدفع الشعب الكردي ثمن أخطاء قادته الطموحين للسلطة؟

خطوات المطالبة بالاستقلال الكردي لم تأتِ من فراغ، فالعراق اليوم بعد مرور 14 عاماً على سقوط الطاغية، فشل قادته في إقامة نظام ديمقراطي تعددي يتسع لجميع طوائف المجتمع، نظام تتعايش فيه كل طوائف المجتمع، كما فشلوا في إيجاد لغة للحوار السلمي والحضاري، بحيث تجد كل طوائف المجتمع ومكوناته فرصة للوصول للسلطة من خلال المنافسة الديمقراطية الحرة في البرلمان وداخل السلطة التنفيذية. ما حصل هو احتكار السلطة من قبل الجماعات الأصولية الشيعية، والتي تشمل أحزاب وحركات الإسلام السياسي المؤدلج، وعلى رأسها «حزب الدعوة» الموالي لإيران.

هذه الحكومة خلقت أزمات وحروباً أهلية، والاستفتاء الكردي ما هو إلا بداية لتمزيق العراق.. ولن يعود العراق موحداً إلا بحكومة وطنية تشرف على تغيير الدستور مجدداً وتسمح بالتعددية الديمقراطية وتمنع الفساد.