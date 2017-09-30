لاجئون أقل إلى أميركا تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017 ذكر مسؤول أميركي سابق وآخر حالي أن الرئيس دونالد ترامب قرر ألا يسمح بتوطين أكثر من 45 ألف لاجئ في الولايات المتحدة، لينهي شهوراً من الجدل المحتدم داخل الإدارة. وهذا يعني وصول عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ ظهور برنامج إعادة التوطين عام 1980. ويأتي القرار الذي طال انتظاره بعد أقل من أسبوع من إعلان ترامب أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تفضل منع اللاجئين من مغادرة مناطقهم على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه عدد اللاجئين في العالم إلى أكثر من 22 مليوناً، مما يلقي بعبء هائل على دول تمتد من بنجلادش إلى تركيا. وجرى الجدل في وزارة الأمن القومي خلف أبواب مغلقة بشأن أن يبلغ عدد اللاجئين 40 ألفاً. لكن جون سوليفان نائب وزير الخارجية اقترح أن الولايات المتحدة تستطيع بسهولة استيعاب 50 ألف لاجئ جديد، وأن سياسة إعادة توطين أكثر سخاء بوسعها تحقيق فوائد دبلوماسية أخرى، منها تقديم حجة أقوى على تشجيع الدول الأخرى على استقبال اللاجئين وتعزيز المكانة الأخلاقية للولايات المتحدة في العالم. وذكر مسؤول من الإدارة أن مقترحات وزارة الخارجية دعمها مكتب نائب الرئيس ووزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والبعثة الأميركية في الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول أن الجيش جادل بأنه يجب التحلي بالسخاء في استيعاب مترجمين من دول مثل أفغانستان والعراق في حصص إعادة التوطين. لكن وزارة الأمن القومي ومجلس السياسة المحلية في البيت الأبيض الذي يسيطر عليه «ميلر» عارضا الاقتراح. ثم عارض وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» مقترح «سوليفان»، ليشير إلى أن العدد يجب تقليصه إلى 45 ألفاً، وفقاً لمسؤول من الإدارة ومسؤول أميركي آخر سابق. وانتقد المدافعون عن اللاجئين قرار خفض الأعداد، محتجين بأن الإدارة تتغاضى عن الفوائد التي يحققها اللاجئون للمجتمع الأميركي. ويرى «أريك شوارتز» مساعد وزير الخارجية السابق عن ملف سياسة اللاجئين، وهو الرئيس الحالي لمنظمة «اللاجئين الدولية»، أن «هذا الرقم المنخفض يعكس بشكل مأسوي صناعة السياسة دون أدلة. فتحليل الإدارة نفسه يوضح أن اللاجئين يفيدون مجتمعنا بشكل كبير وهم يخدمون مصالحنا في السياسة الخارجية ويخدمون أعز القيم لدينا». ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن البيت الأبيض رفض في وقت مبكر من هذا الشهر نتائج تقرير من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أظهرت أن اللاجئين ساهموا بنحو 63 مليار دولار أكثر مما تكلفوه في العقد الماضي. وطعن البيت الأبيض في النتائج وأخبر نيويورك تايمز أن التقييم النهائي توصل إلى أن المهاجرين أصحاب المهارات المنخفضة من البلدان التي تمسك الصراعات بتلابيبها يكلفون البلاد أكثر مما يساهمون به. والخطة الجديدة تمثل تراجعاً واضحاً عن نهج إدارة أوباما الذي فتح حدود أميركا أمام 51% من أكثر من 189 ألف لاجئ يعاد توطينهم حول العالم، وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقبل أن يغادر المنصب، أقر أوباما سقفاً لأعداد اللاجئين يبلغ 110 آلاف للعام المالي 2017 وهو أكبر عدد منذ عام 1995. ومعظم اللاجئين جاؤوا من جمهورية الكونجو الديمقراطية والعراق وسوريا والصومال، وبينهم رقم قياسي من المسلمين الذين مثلوا 46% من الإجمالي وعدد أقل قليلاً من المسيحيين الذين مثلوا 44% من اللاجئين. والمساعي الأميركية في إعادة توطين اللاجئين ضعيفة، مقارنة مع جهود أوروبا ومناطق من الشرق الأوسط. وهناك ملايين من اللاجئين والمهاجرين الذين تدفقوا إلى أوروبا في العامين الماضيين لم تشملهم إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وواجهت بلدان مثل تركيا التي استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري ضغطاً أكبر بكثير من الولايات المتحدة. وفي الأسابيع القليلة الماضية، استقبلت بنجلادش أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينجا من ميانمار، بالإضافة إلى نحو 400 ألف آخرين من الروهينجا أيضاً الذين فروا سابقاً من قمع قوات جيش ميانمار. كولوم لينش* *كاتب متخصص في تغطية فعاليات الأمم المتحدة عن دورية فورين بوليسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"