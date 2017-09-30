ترامب والمعالم الوطنية

تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017

استكمل أخيراً وزير الداخلية "راين زينك" عملية مراجعة استمرت شهوراً للمعالم الوطنية المثيرة للخلاف ليوصي بتعديلات كبيرة على عشرة منها. ومن هذه التوصيات؛ تقليص ستة منها وتخفيف اللوائح بشأن أربعة أخرى. وقبل الإعلان عن توصيات معينة، كان خصوم الرئيس يهددون بالفعل برفع دعاوى قضائية زاعمين أن الرئيس ليس له سلطة تغيير المعالم القائمة. وبعد أن أصبحت التوصيات الآن معلنة، فما هي إلا مسألة وقت حتى تنفتح أبواب التقاضي على مصرعيها.

لكن لنفترض أن محكمة قبلت هذا المسوغ وقررت أن الرئيس لا يستطيع تغيير قرارات الرؤساء السابقين ما لم يخول له الكونجرس هذا صراحة. والكونجرس لن يفعل هذا أبداً. وهناك عدد لا نهائي من التشريعات التي تخول للرئيس سلطة وضع السياسات لكنها لا تصرح بشيء عن التعديل أو الإلغاء. فهل يقبل خصوم ترامب هذه الحجج؟

الأوامر التنفيذية واللوائح تُطبق بصفة عامة وفق سلطة يفوض بها الكونجرس وبالتالي هي عرضة للتفسير الضيق نفسه الخاص بالمعالم القومية. وبالإضافة إلى وضع قوانين خاصة بالأراضي الاتحادية، الدستور يخول للكونجرس سن القوانين الخاصة بالتجارة بين الولايات والضرائب والهجرة والجيش. وهناك سبب يجعلنا نسمح للرؤساء أن يغيروا أعمال الرؤساء السابقين وهو أن الرئيس الذي يضع سياسة من جانب واحد إلى الأبد سيتمتع بسلطة أكبر بكثير ولن يكون عرضة لعمليتي المراقبة السياسية وتوازن السلطات.

جوناثان وود

*محام أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»