جاذبية العيش والعمل في الإمارات تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017 تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة دوماً ضمن قائمة الدول الأكثر جاذبية للعيش والعمل لدى الأجانب، في العديد من المؤشرات والتقييمات الصادرة عن جهات ومؤسسات دولية، وكان آخرها في هذا الشأن، الاستبيان العالمي، الذي أجراه بنك «أتش أس بي سي»، وشمل 46 دولة، لاستبيان آراء المغتربين، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والعاشرة عالمياً للعيش والعمل. فبحسب الاستبيان، لم تعد الإمارات تقتصر على كونها مكاناً يسعى فيه المغتربون إلى بناء حياتهم المهنية في المدى القصير فحسب، بل إنهم يختارون الاستقرار فيها في المدى البعيد، ما جعلها عاشر أفضل مكان للعيش في العالم بالنسبة إلى المغتربين. وهذه ليست المرة الأولى التي تأتي فيها الإمارات ضمن قائمة الدول الأكثر جاذبية للعيش والعمل، فقد جاءت كأفضل وجهة للعيش لدى الشباب العربي، وذلك للعام السادس على التوالي، بحسب استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي التاسع لرأي الشباب العربي في 16 دولة عربية، الصادر في مايو الماضي، وحلّت في المرتبة الأولى لدى سؤال الشباب العرب عن الدولة التي يرغبون في أن تحذو بلادهم حذوها. لقد أصبحت الإمارات في غضون سنوات قليلة الحلم بالنسبة إلى الكثيرين من مختلف دول العالم، الذين يرغبون في المجيء إليها للعمل والإقامة، لأنها توفر مقومات العيش الكريم لجميع من يعيش على أراضيها، وتجعل المقيمين والأجانب فيها يشعرون أنهم يعيشون في أوطانهم. لهذا، فمن الطبيعي، وحسب ما خلص إليه الاستبيان العالمي الذي أجراه بنك «أتش أس بي سي»، أن يحلم هؤلاء بالاستقرار فيها في المدى الطويل، وأن تأتي كذلك باعتبارها البلد الأفضل للإقامة على المستوى العالمي لدى الشباب العربي. ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.