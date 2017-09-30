إصلاحات سياسية أميركية تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017 يثمن الإصلاحيون السياسيون في واشنطن ثلاث حقائق: أن الصبر ضرورة، وأن السياسيين الحاليين لا يحبون التغيير، وأنك إذا واتتك الفرصة فمن الأفضل أن تكون مستعداً (على العكس من موقف الجمهوريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية هذا العام). كانت هذه رسائل الجهد الكبير، الذي بذل صباح الأربعاء في مؤسسة بروكينجز. فقد كان التركيز على إصلاحات تمويل الحملات، بما في ذلك الإفصاح الكامل عن المساهمات السياسية، والتغييرات في نظام إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونجرس. وتشمل الأهداف الأخرى توسيع حقوق التصويت ووضع قواعد أخلاقية أقوى. ويعلم القائمون على هذا الجهد، ومن بينهم مجموعات إصلاحية رائدة، و«توم أودال» السيناتور «الديمقراطي» و«ديفيد برايس» النائب «الديمقراطي»، أن هذا صراع شاق: فقد أفرجت أحكام المحكمة العليا عن سيل من الأموال غير المنظمة في الحملات السياسية، علاوة على أن القادة «الجمهوريين» في الكونجرس والرئيس ترامب سيقاومون هذه التغييرات، بيد أن الإصلاحيين مثل «نورم ايزين»، رئيس منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق» في واشنطن، يرون أن من الأسهل الاعتماد على دعم الحزبين للإصلاح». ويقول المدافعون عن الإصلاح إنهم تعلموا درساً مهماً من «الجمهوريين»، الذين، بعد سبع سنوات من إدانة برنامج «أوباماكير»، كانوا غير مستعدين لتغييره عندما واتتهم الفرصة. وهذا هو الهدف من صياغة مقترحات الآن بشأن تمويل الحملات، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وغيرها من التغييرات السياسية الهيكلية. وفيما يتعلق بتمويل الحملات، هناك هدفان رئيسيان. الأول هو الإفصاح الكامل عن التبرعات السياسية، وهذا أمر دستوري بحسب ما قضت المحكمة العليا، على الرغم من أن زعيم «الجمهوريين» في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» يعد عدواً للشفافية. وستكون هناك أيضاً أموال فيدرالية مطابقة للمساهمات الصغيرة، لتكون بمثابة بديل للتبرعات السياسية من الأثرياء. وقد استفاد عدد من السياسيين، بدءاً من أوباما إلى بيرني ساندرز إلى ترامب، من المساهمات الصغيرة، ونجح نظام الأموال المطابقة في العديد من الولايات المحليات. والهدف الثاني يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يريد المنادون بالإصلاح تدشين لجان مستقلة لتحديد الدوائر في الكونجرس، وهو نظام تبنته أربع ولايات هي كاليفورنيا وأريزونا وإيداهو وواشنطن. ويخلق هذا النظام مزيداً من التنافسية ويقلل من المناطق الحزبية. وكان السياسيون من كلا الحزبين مسؤولين عن بعض الأمثلة الصارخة للتزوير الانتخابي الحزبي. وسيسعى الإصلاحيون أيضاً لحماية وتوسيع فرص الاقتراع، بعد أن جعلت ولايات عديدة عملية التصويت أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة للأقليات. ويأتي هذا في الوقت الذي بدت فيه اللجنة التي أنشأها ترامب عازمة على تشديد متطلبات التصويت بدعوى منع الغش. *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيو سيرفس»