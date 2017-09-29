تعظيم التجارة تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017 تلوح في الأفق نذر معركة وشيكة بين الشركات الكبرى وإدارة ترامب حول ركنٍ مهم لكنه غير معروف من السياسة التجارية الأميركية، ألا وهو بنك التصدير والاستيراد الأميركي. إنها مواجهة قوية بين رغبة الرئيس ترامب في إعادة تنشيط القوة التجارية الأميركية، من جهة، ورغبته في تفكيك الحكومة الفيدرالية، من جهة ثانية. فقد بعثت غرفة التجارة الأميركية برسالة إلى لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، الاثنين الماضي، تعبّر فيها عن معارضتها لترشيح عضو مجلس النواب السابق عن ولاية نيوجيرزي، سكوت جاريت، لإدارة بنك التصدير والاستيراد. وعلى غرار مع ما حدث مع وكالات فيدرالية أخرى، مثل وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة، فإن ترامب اختار أشخاصاً لإدارة أجزاء من الحكومة كانوا قد أمضوا سنوات في مهاجمة تلك الوكالات نفسها. فجاريت الذي يُعد من أبرز منتقدي بنك التصدير والاستيراد، سبق أن وصف البنك بأنه ممثل لـ«رأسمالية المحسوبية»، ما يفسد نظام المبادرة الحرة. وخلال ولايته كعضو في مجلس النواب، كان جاريت يصوّت باستمرار ضد تجديد ميثاق البنك. وعلى أي حال، فإن البنك بات شبه مشلول اليوم. إذ بالنظر إلى عرقلة مجلس الشيوخ للتعيينات في مجلس إدارته، فإنه يفتقر للنصاب القانوني من أجل اعتماد صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، ما يعني أن نحو 80٪ من أنشطته مغلقة. وقالت سوزان كلارك، نائبة رئيس غرفة التجارة الأميركية: «لقد فشل جاريت في أن يصف أي تغيير في الموقف إزاء بنك التصدير والاستيراد ليشرح لنا لماذا بات يرغب اليوم في قيادة مؤسسة أمضى الكثيرَ من مسيرته السياسية محاولاً إغلاقها، كما لم يلتزم إعادة تفعيل البنك». مارتن دي بورمونت صحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»