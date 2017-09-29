الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017 خطاب ماي حول «البريكسيت»... وصعود اليمين الألماني المتطرف ذا هيندو ومن مظاهر غياب الإجماع ذاك، تشير الصحيفة إلى الضجة التي أثارها وزير الخارجية وأحد قادة حملة الانسحاب بوريس جونسون، سواء داخل حكومته نفسها أو في بروكسل، بسبب مقال له حول رؤيته للنسخة المثالية من البريكسيت، التي تضمنت الادّعاء الذي كثيراً ما كان يدفع به مؤيدو الانسحاب، والمشكوك في صحته، بأن الانسحاب سيسمح لبريطانيا بتوفير 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، وصورة وردية وغير واقعية عن مستقبل بريطانيا خارج الاتحاد. الصحيفة قالت إنه إذا كان خطاب فلورنسا يمكن تأويله على أنه مؤشر على إجماع هش وتحت الضغط داخل الحكومة، فإنه لم يطلق المفاوضات المعطلة مع بروكسل. وفي هذا الصدد، نقلت عن ماي تأكيدها أن بريطانيا ستفي بالتزاماتها المالية حتى نهاية فترة ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالي، وكذلك إعلانها حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي وإدراج الحقوق التي يخولها الاتفاق المرتقب حول البريكسيت ضمن القانون البريطاني. كما أوضحت أيضاً أن بريطانيا ستسعى وراء علاقة تجارية تقع في منزلة وسطى بين الاتفاقية المبرمة مع النرويج التي تشمل حرية حركة الأشخاص، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع كندا. غير أن الصحيفة تقول إن «الأقوال أسهل من الأفعال» لافتةً إلى أن الزعيمة البريطانية لم تقدم أي تفاصيل. واعتبرت أنه إذا كان الخطاب قد استُقبل بتفاؤل حذر من قبل الاتحاد الأوروبي، فقد فشل في الدفع بالمفاوضات إلى الأمام، جزئياً بسبب «انعدام الوضوح بشأن المدفوعات المالية بعد 2020 وبشأن حقوق المواطنين»، مضيفة أن محاولة ماي أن تكون «عدةَ أشياء بالنسبة لعدة أشخاص» كانت تعني تعميق ومضاعفة الحيرة والارتباك بشأن البريكسيت. ثم ختمت افتتاحيتها بالقول إن المطلوب الآن، وأكثر من أي وقت مضى، هو أن تتحدث حكومتها بشكل واضح. سيدني مورنينغ هيرالد صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية أفردت افتتاحية لتحليل نتائج الانتخابات الألمانية التي أجريت يوم الأحد الماضي وأسفرت عن فوز أنجيلا ميركل بولاية رابعة على التوالي كمستشارة لألمانيا بعد فوز حزبها «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بالمرتبة الأولى في البرلمان. الصحيفة قالت إن نتائج الانتخابات جعلت العديد من المراقبين يتنفسون الصعداء، مضيفة أن النتائج، وعلى افتراض أن ميركل ستستطيع تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الصغيرة من أجل الحكم، جاءت لتؤكد «الاستقرار والاستمرارية» في قلب أوروبا والعالم برمته، وذلك في وقت بدا فيه أن صعود الشعبوية في بعض البلدان الغربية بات يهددهما. غير أن الصحيفة أشارت أيضاً إلى الأداء الملفت والمثير للقلق الذي أظهره عنه حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف. ذلك أن الحزب، الذي لم تمض على تأسيسه سوى خمس سنوات، استفاد من موجة قلق شعبي على خلفية قرار ألمانيا فتح أبوابها في وجه طالبي اللجوء في 2015، وسيصبح الآن ثالثَ أكبر قوة سياسية في البوندستاغ. ووفق الصحيفة، فإن هذه النتيجة ستدفع البعض للتساؤل: هل اليمين المتطرف آخذ في الصعود في ألمانيا من جديد، بعد كل هذه الفترة الطويلة؟ وهل بدأت أشباح أوائل القرن العشرين في العودة لتلاحق العالم؟ الصحيفة تقول إنه ليس ثمة مجال للجزم، بالطبع، ولكنها تعتبر أن الظروف مختلفة جداً اليوم. ففي الثلاثينيات، تقول الصحيفة، كان الاقتصاد والحكومة الألمانيان ضعيفين جداً، وكانت الطبقة المتوسطة مدمَّرة، ما أدى إلى شعور الناخبين باليأس ودفعهم للبحث عن الاستقرار على أطراف الطيف السياسي. أما اليوم، فإن اقتصاد ألمانيا يُعتبر العمود الفقري لأوروبا، كما أن تقاليدها الديمقراطية، وعلى غرار طبقتها المتوسطة، مستقرة وقوية، لتخلص إلى أن التصويت لحزب «البديل من أجل ألمانيا» هو بكل تأكيد نوع من الاحتجاج، ولكنه احتجاج فحسب. وقالت الصحيفة إنه على رغم تصدر حزب ميركل نتائج الانتخابات، وفق النتائج الأولية، إلا أنه يبدو أنها خسرت نحو 8 نقاط مئوية في الدعم الانتخابي، وحققت أسوأ نتيجة لحزبها منذ الأربعينيات. وفي معرض تفسيرها لهذه النتيجة الإيجابية التي حققها حزبٌ يميني متطرف، قالت الصحيفة إن دفع ميركل لائتلافها المحافظ قليلاً نحو اليسار قصد السيطرة على الوسط، من خلال سياساتٍ من قبيل قرارها استقبال طالبي اللجوء، أثار قلق بعض أنصارها التقليديين وجعلهم يميلون إلى «البديل من أجل ألمانيا». تشاينا دايلي المحادثات بين الصين والولايات المتحدة توفر فرصاً. بهذا عنونت صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية افتتاحية عددها ليوم الأربعاء، وفيها شددت على أهمية الحوار والتشاور بين الصين والولايات المتحدة من أجل إيجاد حل للمشاكل والتحديات العديدة التي تواجه البلدين. وقالت في هذا السياق، إن الحوارات والمشاورات رفيعة المستوى أثبتت على مدى السنوات أنها وسيلةٌ فعالة من أجل التواصل بين الصين والولايات المتحدة وتسوية خلافاتهما حول عدد من القضايا الثنائية والدولية. والآن، ومع صعود الخلافات بشأن العلاقات التجارية الثنائية وأفضل السبل لمعالجة مشكلة برنامج كوريا الشمالية النووي إلى الواجهة، تقول الصحيفة، هناك حاجة ملحة لقيام الصين والولايات المتحدة بزيادة وتكثيف التواصل بينهما من أجل تضييق هوة الخلافات. وفي هذا السياق، اعتبرت أن ترؤس نائب رئيس الوزراء الصيني ليو يادونغ، الذي يحضر سلسلة من الأنشطة الثقافية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، للجولة الأولى من «الحوار الثقافي والاجتماعي الصيني- الأميركي» إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون هو شيء «مرحَّب به» ويأتي «في وقت مناسب». وعلاوة على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن تيلرسون من المزمع أن يبدأ زيارة من ثلاثة أيام إلى بكين خلال اليوم نفسه، وهي الزيارة التي ستمكن الجانبين، وفق الصحيفة، من مناقشة سبل تحسين التنسيق الثنائي بشأن طموحات بيونج يانج النووية والصاروخية. إعداد: محمد وقيف