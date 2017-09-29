ميركل الغامضة.. بعيون فرنسية تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017 الزعيمة الفعلية للاتحاد الأوروبي بحكم الواقع، زعيمة العالم الحر، أقوى امرأة في العالم.. جميعها أوصافٌ وألقابٌ أطلقت أو تطلق على امرأة واحدة. امرأة لم تتردد في معاقبة روسيا بعد ضم هذه الأخيرة لشبه جزيرة القرم بالقوة، رغم أن هذا القرار يتعارض مع المصالح الاقتصادية لبلدها، وفتحت أبواب بلدها في وجه مليون طالب للجوء، وهو عملٌ نالت عليه إعجاباً وتقديراً كبيرين في الداخل والخارج، وحافظت على قوة بلدها اقتصادياً. الحديث، بالطبع، هو عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي جدّدت أغلبيةُ الألمان ثقتها فيها يوم الأحد ومنحتها ولاية رابعة كمستشارة، في انتخابات أكّدت قوةَ وشعبيةَ ابنة القس البروتستانتي التي وصلت إلى السلطة أول مرة في عام 2005. ولعل ما يميز هذا الكتاب هو إعجاب مؤلفته «رانترغم» بموضوعها. فهي من المعجبات بميركل، وتعترف بذلك. وتستهل كتابها بالحديث عن «لقاء دام خمس دقائق» مع «موتي»، وهو اللقب الذي اكتسبته ميركل في ألمانيا. وبعد رفض طلبها بخصوص إجراء مقابلة، قامت رانترغم، التي تعمل صحفية في مجلة «فانيتي فير»، بتعقب السياسية التي لا تحب أضواء وسائل الإعلام في حفلة خاصة في برلين. وأصيبت ميركل بالدهشة حين رأتها قبل أن تقول لها: «إنها أنت التي تلاحقينني في كل مكان!». المستشارة أسرّت للصحفية بأن ذلك جعل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند يشعر بـ«الغيرة». أما الصحفية، فتقول عن تلك اللحظة: «لقد كدتُ أطير فرحاً». لكن «فان رانترغم» تكتب عن ميركل بقلم منتقد أيضاً، حيث تشير إلى قساوة ميركل السياسية، ومواقفها السياسية الغامضة، وميلها العنيد إلى الانضباط المالي.. وجميعها خصائص قد تكون اكتسبتها جزئياً خلال فترة الحكم الدكتاتوري في ألمانيا الشرقية، كما تعتقد «فان رانترغم»، حيث «تعلمت التعامل مع مواقف متناقضة». غير أنه في النهاية، تعبّر المؤلفة عن فرحها بابنة القس «غير المتأنقة»، التي صعدت إلى واجهة المشهد السياسي الألماني وأبانت عن حذق سياسي وتكتيك استثنائي. فالمستشارة الألمانية أنقذت أيضاً سمعة أوروبا من خلال سماحها بدخول نحو مليون لاجئ من الشرق الأوسط، كما تعتقد «فان رانترغم» التي تكتب: «إن المرء لا يتخلى عن بشرٍ عالقين على الجانب الآخر من الجدار، أو عندما يولدون على الجانب الخطأ من البحر». ثم توجّه «فان رانترغم» الانتقاد إلى بلدها فرنسا: «ثلاث ولايات و12 عاماً في السلطة لم تغيّر شيئاً من بساطة ميركل، وكرهها للبذخ والرموز المعتادة للسلطة، تلك التي يتفتن فيها رؤساؤنا الفرنسيون ولا يستطيعون الاستغناء عنها». الكتاب يقدم أيضاً لمحة عن العلاقات، المتوترة أحياناً، بين «موتي» والرؤساء الفرنسيين الأربعة الذين عاصرتهم واضطرت للتعامل معهم: شيراك وساركوزي وهولاند وماكرون. فالزعيمة الألمانية باتت معتادة على «هذا الفن الفرنسي المتمثل في عدم إنجاز تعهدات الإصلاح» و«معتادة على هذه السمة الكلاسيكية التي تسم الحياة السياسية الفرنسية.. محاولة عقد تحالفات وراء ظهرها»، تكتب «فان رانترغم» التي تنتقد غياب الانضباط المالي في بلدها. ميركل كانت معجبة بجاك شيراك، الذي كان يقبّل يدها لتحيتها. ومع نيكولا ساركوزي، الذي كانت تجده «مفعماً بالحماس»، شكّلت ثنائي «ميركوزي». وقد قال عنها ساركوزي مرةً على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي: «إنها تعرقل كل شيء دائماً»، بينما قالت عنه لمستشاريها: «إنه يريد دائماً فرض وتمرير الأشياء بالضغط». أما مع هولاند، الرئيس المفتقر للكاريزما، فقد كانت الأمور أكثر هدوءاً، و«ربما أكثر مما ينبغي»، كما يقول أحد المستشارين. فهو «لم يكن دائماً واضحاً أو من السهل قراءته. ولم تعرف أبداً ما إن كان يقول نعم أم لا». أما مقاربة ماكرون المؤيدة للاتحاد الأوروبي بشكل قوي، فهي شيء مرحب به من قبل ميركل، وكذلك فوزه على اليمين المتطرف. ويلخص أحد الدبلوماسيين الألمان الأمر فيقول: «بين ساركوزي وأولاند، كانت تفضل شيراك وماكرون». محمد وقيف الكتاب: أنجيلا ميركل.. الغموض السياسي المؤلفة: ماريون فان رانترغم الناشر: ليزاغين تاريخ النشر: 2017