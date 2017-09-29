الخصوصية وحسابات «فيسبوك» الوهمية تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017 إذا كنت تشعر بالقلق من أن انتشار الحسابات الوهمية على الفيسبوك وتويتر قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وانتشار الأكاذيب وخلق مناخ قذر، فربما يتعين عليك أن تولي اهتماماً لاقتراحات «فيتاليك بوتيرين»، مؤسس منصة العملة الرقمية «الإثريوم». (وللمهتمين بالمبالغ الكبيرة من المال، فإن مجمل قيمة العملة المشفرة إثريوم تبلغ 27.5 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بعد البيتكوين). وقد انخرطت في جدال مع «بوتيرين» على تويتر، بعد أن شعر بالغضب عندما كتبت أنه يجب أن يطلب فيسبوك وتويتر بطاقة ائتمان من أجل تسجيل الحساب. وكنت أقول إن شبكات التواصل الاجتماعي هي شركات إعلامية ضخمة تحتاج إلى فرض النظام على منصاتها. ومثل كثيرين غيره، لم يعجب «بوتيرين» اقتراحي. وقال إن شخصاً مثل «جيمس دامور»، مهندس جوجل الذي شكك في سياسات الشركة المتعلقة بالتفاوت في الأجور بين الرجال والنساء، وفصل منها على الفور، من الممكن أن يكون محمياً من خلال عدم الكشف عن الهوية. وأشار «بوتيرين» إلى أن المساهمات المهمة في التقدم قد حدثت دون الإفصاح عن الهوية، وعملة «البيتوكين»، على سبيل المثال، تم اختراعها تحت اسم مستعار هو «ساتوشي ناكاموتو». وأنا أختلف مع هذه الحجة، ولكنني على استعداد لقبول حجة «بوتيرين» الأخرى بأن العالم يمكن أحياناً أن يكون قاسياً بلا داعٍ بالنسبة لأشخاص مثل المهندس «دامور»، الذي تجرأ على الاعتراض. كما أنني أفهم أيضاً مساوئ إغلاق منصات البث الكبيرة أمام أشخاص ليست لديهم وسيلة لامتلاك بطاقة ائتمان، حتى وإن كانت هذه المنصات، مثل الشركات الهادفة للربح، لا يمكنها تحقيق أرباح منهم. ولذلك، فربما أن لدى «بوتيرين» فكرة أفضل، وصفها كالآتي: «أنا شخصياً أحب فكرة وجود رمز لكل شخص، ويتم حذف أي معلومات عنه بوساطة البروتوكولات المعتمدة على معرفة الصفر». وهذا أمر غامض للغاية، مثل الكثير مما يقوله «بوتيرون»، فعقله يعمل بشكل أسرع من قدرته على تفسير الأشياء. وقد لا يقدم تفسيراً أبسط. ولكن من الممكن أن أعرض ما يقصده، بقدر ما أستطيع أن أفهم. وتتمثل الفكرة العامة في استبعاد «هجوم سيبيل»، وفيه يمكن لأي مستخدم خبيث استخدام هويات عديدة، وذلك من خلال تزويد مستخدم كل شبكة اجتماعية بهوية فريدة لا تكشف عن هوية المستخدم للعالم الخارجي أو للحكومة. وهذا الحد من الخصوصية من شأنه أن يستبعد أي نوع من الهويات شائعة الاستخدام -نوع التوقيع الإلكتروني المستخدم، على سبيل المثال، في إستونيا، أو بطاقة الائتمان، أو رقم الضمان الاجتماعي، أو عنوان منزل مثبت. ولضمان أن كل شخص يحصل على «رمز» واحد فقط، يجب استخدام عملية تحديد الهوية بين النظراء. ومن الطرق البارعة لحل هذه المشكلة إقامة «حفلات بأسماء مستعارة»، أي تجمعات عبر الفيديو سواء على الإنترنت أو خارجها وفيها يحصل كل مشارك على رمز تحديد الهوية الخاص به دون إظهار أي أوراق. والفكرة هي أن الشخص لا يمكن أن يكون في عدة حفلات في الوقت نفسه، ولضمان عدم وجود غش، يجب إقامة الحفلات في ذات الوقت، ونادراً ما يصبح جمع هويات متعددة أمراً مرهقاً للغاية. وسيتم إجراء الحفلات من خلال دردشات عبر الفيديو تقام بين مستخدمين عشوائيين، طالما أن كل شخص في المجموعة بإمكانه التأكد من أنه لا أحد فيها مشارك في دردشات عديدة في الوقت نفسه. بيد أن هذه ستكون آلية خرقاء، تجبر الناس على انتظار «يوم حفلة الاسم المستعار» للبدء في استخدام خدمة وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك حل آخر ممكن عن طريق إنشاء مستويين من المستخدمين، المستخدمين الذين لديهم هوية محددة، ومن ليست لديهم، كما هو الحال في تويتر الذي يتميز بأن لديه حسابات تم التحقق منها وحسابات لم يتم التحقق منها. والحسابات التي تم التحقق منها هي فقط التي تستطيع المشاركة في استطلاعات الرأي أو التصويت لجعل المحتوى أكثر وضوحاً. ليونيد بيرشيدسكي كاتب روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»