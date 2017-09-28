ملامح الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 مشهد ألماني جديد.. وقلق أيرلندي من «بريكست» «الإندبندنت» «فاينانشيال تايمز» أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس الأول بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه مشهداً سياسياً جديداً عقب الانتخابات الألمانية، موضحةً أن الثقافة الديمقراطية القوية في ألمانيا الحديثة والتزامها تجاه التكامل الأوروبي، وتعاملها الذكي مع المشكلات العالمية يجعل منها دولة محورية في النظام العالمي. وشددت على الحاجة إلى ألمانيا واثقةً من قيمها ومسؤولياتها العالمية في ضوء ضعف النظام العالمي خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل المشكلات التي تواجه منطقة اليورو والهجمات الإرهابية وأزمة الهجرة واللاجئين. وحذرت الصحيفة من أن حلول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ثالثاً في انتخابات يوم الأحد الماضي، يهدد بتقليص سلطة ميركل، ودفع البرلمان الألماني «البوندستاج» إلى اليمين في قضايا مثل الهجرة والهوية القومية، ويقلص نطاق التعاون الألماني مع فرنسا من أجل تحسين قدرة منطقة اليورو على تجاوز أزمتها. وأضافت «فاينانشيال تايمز»: «إن الانقسام السياسي الواضح في نتيجة الانتخابات من شأنه أن يجعل تشكيلَ حكومة ائتلافية مهمةً صعبة بالنسبة للمستشارة الألمانية وقادة الأحزاب السياسية الأخرى»، لكنها دعت إلى عدم اعتبار ذلك دليلا على عدم الاستقرار، لأن السياسيين الألمان لديهم خبرة طويلة في التوصل إلى اتفاقات ائتلافية تستمر لفترات تشريعية كاملة. وطالبت الصحيفة كلاً من حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي»، المتصدران في الانتخابات الألمانية، بعدم التخلي عن مسؤولية ألمانيا عن إصلاح الاتحاد الأوروبي وتعزيز منطقة اليورو. «الجارديان» وصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية في افتتاحيتها أمس الأول خطاب الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» الذي أدلى به حول أوروبا، بأنه يشكل «رؤية قوية»، مشيرةً إلى أنه بعد أن تلقى الاتحاد الأوروبي ضربات كثيرة، يبدو أن «ماكرون» يسعى إلى تجديد الروح التي جمعت في السابق القارة الأوروبية على كلمة سواء، على خلاف ما كان متوقعاً بأن يكون خطابه مجرد تفكير حالم أو محاولة أخرى لرفع الروح المعنوية في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن «ماكرون»، في خطابه الذي أدلى به بعد يومين على الانتخابات الألمانية، بدا مدركاً لكلماته، وخصوصاً الطريقة التي يضع بها خططه لمزيد من التكامل بين منطقة اليورو. ونوّهت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى من دون شك إلى الدفع ببلاده إلى مقعد قيادة أوروبا إلى جانب ألمانيا، موضحةً أنه يواجه كثيراً من العقبات، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي ينفذها في بلاده. وقالت: «إن ماكرون وجه رسالة مهمة في خطابه، وهي أن التحولات في أوروبا تعمق تكامله»، مشددة على أهمية الخطب الرئاسية، التي يمكن أن تغرس الطاقة، وتحشد التأييد وتعزز الأهداف وتساعد في فهم التحديات بطريقة تجعل من السهل مواجهتها. إعداد: وائل بدران