الرعاية الصحية.. تقاطعات فوضوية! تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 ربما «لم يكن أحد يعلم أن الرعاية الصحية يمكن أن تكون بذلك التعقيد» إلى أن أقحم الرئيس دونالد ترامب نفسه في الموضوع، قائلاً ذلك التصريح في فبراير 2017، ولكن من المبهج أن نرى دهشة الاستكشاف مهما تأخرت في الظهور! وفي الحقيقة كل من يعانون مرضاً مزمناً في الولايات المتحدة يُدركون مدى تعقيد الرعاية الصحية، وسواء أكانوا أغنياء أم فقراء، شباباً أم طاعنين في العمر، فإن أمراضهم تفتح أعينهم على حقيقة أن ما يسمى بقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يقدر حجمه بسدس الاقتصاد الأميركي، ليس قطاعاً في الحقيقة، وإنما تقاطعات فوضوية لكثير من القطاعات والمهن، وكثير منها في منافسة شرسة، ولكل منها ثقافته ونموذج عملها الخاص. ولعل ذلك هو ما يجعل من إصلاح الرعاية الصحية أمراً بالغ الصعوبة، وعرضة للفشل، وأما التأمين على المرضى شأن مختلف تماماً عن علاجهم، وكلا الأمرين بعيدان كل البعد عن اكتشاف الأدوية الجديدة وابتكار الأدوات الحديثة، وعمل الصيدلة يختلف عن اللياقة البدنية، والتقاضي بسبب التلاعب لا علاقة له بفحوصات التشخيص، ولا علاقة لإيواء المرضى برقمنة السجلات الطبية من قريب أو بعيد، وهكذا الأمر بين أفرع قطاع الرعاية الصحية المتنوعة والكثيرة. وقد شاهدت قصة مماثلة مؤخراً، فبعد موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية على علاج لمرض التصلب المتعدد، طلبت صديقة لي من طبيبها المختص وصف الدواء، غير أن ذلك الإجراء الذي يبدو بسيطاً تطلب سباقاً طويلاً على مدار أشهر من الاتصالات التي لا حصر لها وساعات من الانتظار وأكواماً من الأوراق. وتعين عليها التفاوض على خصم من شركة الأدوية، ومن ثم إخبار شركة التأمين بذلك السعر الجديد، وتعين عليها نقل الاتفاق المتبادل إلى مدير قسم استفادة المرضى في الصيدلية في الوقت الملائم تماماً لكي يتم إيصال الدواء إلى المستشفى من أجل حقنه لها في موعد محدد سلفاً! ويحتاج أي مريض إلى قدرة الجنرال «شاكلتون» على التحمل وتصميم «هاريت توبمان» والمهارات التنظيمية لأيزنهاور في التخطيط ليوم الاستقلال! وبينما يراقب «الجمهوريون» في الكونجرس أحدث جهودهم الرامية إلى إلغاء واستبدال قانون «أوباماكير» كمن ينطح الصخر، من المهم أن ينظروا إلى القطاع بأسره، وقانون «كاسيدي – جراهام»، على الرغم من أنه وصل فيما يبدو إلى النهاية بعد أن غادر السيناتور جون ماكين السفينة، لم يكن ليتناول سوى جزء واحد من تلك الفوضى العارمة ألا وهو: التأمين. وذلك التشريع المقترح من شأنه إبطال شرط «أوباماكير» بشراء تأمين صحي، وكذلك إلغاء توسيع نطاق «ميديكيد» وتقديم الدعم للطبقة المتوسطة، الذي يهدف إلى جعل كلفة التأمين متحملة، وعوضاً عن ذلك، يدعو القانون إلى تقديم منح محددة لمساعدة الولايات على سداد قيمة محاولاتها الإصلاحية لقطاعات الرعاية الصحية المحلية! وبالطبع يصيبني ذلك بالدهشة، بسبب القدر الهائل من التعطيل خدمة لذلك الإبطال الرمزي الكبير لقانون أوباماكير، وربما كان حرياً أن تتم تسمية القانون بـ«قانون التوظيف الكامل لقوى الضغط والاستشاريين» بدلاً من قانون «كاسيدي – جراهام»، لأنه سيجعل كثيراً من الناس مشغولين في عواصم الولايات ومقرات شركات التأمين على مدار السنوات المقبلة، وبالطبع يفضل معظم «الجمهوريين» ذلك لأنه سيكون بمثابة ورقة توت يسترون بها عيوبهم، وفي ضوء قصور تشريعاتهم، ليس من المستغرب أن يفعلوا ذلك! ديفيد فون درهل: مؤلف كتاب «مثلث: النيران التي غيرت أميركا» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»