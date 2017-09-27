ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 أصداء استفتاء كردستان العراق.. و«حظر السفر الجديد» بلا مبررات «نيويورك تايمز» «واشنطن بوست» تحت عنوان "حظر جديد للسفر لا يزال يفتقر للمبررات"، نشرت "واشنطن بوست" أمس، افتتاحية استهلتها بالقول إنه قبل أربع ساعات في انتهاء مدة الحظر على سفر مواطني 6 دول إسلامية، أصدر البيت الأبيض، إعلاناً جديداً يحظر من خلاله دخول الولايات المتحدة على مواطنين محددين من كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد..وحسب الصحيفة، يعد هذا الإعلان المراجعة الثالثة لقرار حظر سفر مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة، والذي كان يفسره البعض بحظر "سفر المسلمين"، الآن أصبح بعض المسيحيين مشمولين بقرار الحظر، وباتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة. ومن بين الدول ذات الأغلبية المسلمة شمل الحظر إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال، لكن الحظر على مواطني هذه الدول بات محدوداً، كما تم رفع القيود على سفر المواطنين السودانيين. كما أن القادمين إلى الولايات المتحدة من العراق سيخضعون لإجراءات تدقيق إضافية عند سفرهم. الإعلان الأخير يتضمن معايير مختلفة لدول مختلفة، حيث تم حظر سفر السوريين والكوريين الشماليين تماماً، وتم فرض حظر على بعض المسؤولين الفنزويليين. الصحيفة ترى أن الإعلان يفتقر إلى المنطق، على سبيل المثال لا يوجد كوريون شماليون يسافرون إلى الولايات المتحدة أصلا، فما جدوى إدراجهم في قرار الحظر؟ وإذا كان الحظر الجديد يشمل منع سفر شخصيات معينة في الحكومة الفنزويلية كإجراء عقابي يأتي نتيجة لعدم تعاونهم مع السلطات الأميركية، فما علاقة ذلك بالأمن القومي، الذي يعد السبب الظاهري للحظر؟ ولماذا يتم إدراج تشاد في الحظر، علماً بأنها حليف مهم في الجهود المبذولة لمواجهة "بوكو حرام" التنظيم الإرهابي المتمركز في نيجيريا؟ ربما يكون السبب هو فشل الحكومة التشادية في تقديم وثائق للأميركيين، وإذا كان الهدف من الحظر مكافحة الإرهاب، فإن حظر السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني تشاد سيضرب الشراكة الأميركية مع هذا البلد الأفريقي، وسيكون ضرره أكثر من نفعه. «بلتيمور صن» في افتتاحيتها المنشورة أمس، وتحت عنوان " التحدي الذي تواجهه ميركل"، استنتجت "بلتيمور صن" أن الفوز السهل الذي أحرزته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد الماضي، والذي يمكنها من قيادة البلاد لفترة رابعة، لا يعني أنها بصدد أربع سنوات سهلة، بل على العكس، يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد صعوداً لليمن المتطرف المعارض للسياسات الليبرالية والديمقراطية التي تنتهجها ميركل، ، وربما يهز هذا التيار المتطرف السياسات الألمانية خلال السنوات المقبلة أكثر مقارنة بالعقود السبعة الماضية. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن حلف "البديل من أجل ألمانيا" قد حل في المرتبة الثالثة في هذه الانتخابات، علماً بأن وجّه انتقادات لاذعة للطريقة التي تعاملت بها أنجيلا ميركل مع المهاجرين، حيث استقبلت ألمانيا مليون لاجئ معظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حزب البديل من أجل ألمانيا حصل على 13% من الأصوات على حساب تكتل "يمين الوسط" الذي يقوده الحزب "الديمقراطي المسيحي" وأيضاً على حساب تيار اليسار المتمثل في حزب "الديمقراطيين الاشتراكيين". وحسب الصحيفة هذه هي المرة الأولى في ألمانيا منذ الحقبة النازية التي يصل فيها إلى البرلمان حزب راديكالي، وهو "البديل من أجل ألمانيا"، ولدى الصحيفة قناعة بأن، تنامي حضور الشعبويين القوميين في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يشكل في حد ذاته تحدياً لفكرة العولمة.