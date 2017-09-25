نموذج عالمي للاهتمام بقضايا المرأة تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017 صفحة مشرقة جديدة تضاف إلى السجل المضيء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، الذي يزخر بما لا يحصى من إنجازات قلّ نظيرها في مجالات عدة، من أبرزها مجال تمكين المرأة الذي خطّت فيه سموها ملامح تجربة إماراتية فريدة، باتت مثار إعجاب وتقدير القاصي والداني، بل تعتبر نموذجاً يدرّس ويحتذى به من قبل العديد من الدول والشعوب. ليس هذا وحسب، بل إن سموها، وإلى جانب دورها العظيم في الارتقاء بالمرأة الإماراتية، فإنها تسهم بدور فاعل لا يقلّ ألَقاً في الارتقاء بالمرأة العربية عموماً، والمرأة حول العالم على مستوى أكثر شمولاً. وضمن هذا الإطار، جاء تقديم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى الشراكة العالمية جائزة «Agent of Change» للنساء القياديات في مجال السلام والأمن إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مؤخراً، تكريماً لسموها على إنجازاتها في مجالات تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء في دولة الإمارات أو خارجها، حيث تسلمت الجائزة، نيابةً عن سموها، نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، خلال حفل غداء رفيع المستوى أقيم، تحت عنوان «الاحتفال بالنساء اللائي حققن إنجازات مساهمة في التنمية المستدامة والسلام والأمن»، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش انعقاد الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 72 للجمعية العامة. هذا الدور الجليل من قبل سمو «أم الإمارات» يلقى إشادات عالمية لا حصر لها، تثني بما تمثله سموها من شخصية قيادية ملهمة لنساء العالم أجمع، وضمن هذا السياق جاء إعراب لاكشمي بوري، الأمينة العامة المساعدة ونائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن سعادتها بالتكريم الجديد لسموّ «أم الإمارات»، مضيفةً أن «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي التي وضعت أول ركن مؤسس للآليات الجنسانية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج برمتها»، وواصفةً سموها بأنها «بوصلة الإمارات الكفيلة بحصول المرأة على كل الدعم والفرص لتحقيق أحلامها». كما أشادت لاكشمي بوري، بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بأبوظبي، مثمنةً الدعم المالي والمؤسسي المستمر من قبل دولة الإمارات. ولا شك في أن هذا الزخم في التكريم والتقدير المحلي والإقليمي والدولي لسمو «أم الإمارات» وإسهاماتها الجليلة هو زخم مستحق، فسموها ومنذ إطلاقها مسيرة النهوض بالمرأة الإماراتية جنباً إلى جنب مع خير نصير للمرأة، الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت وما زالت نعمَ السند لابنة الإمارات ولكل نساء العالم لتطوير ذواتهن وقدراتهن والانفتاح على آفاق لا حدود لها من الطموح والإنجاز على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة إقليمياً وعالمياً، وبما يتقاطع وتطلعات تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، حتى إن سموّها تحولت إلى نموذج عالمي للاهتمام بقضايا المرأة والعمل الجاد من أجل إثباتها لذاتها ووضع بصمتها المتميزة في شتى المجالات العلمية والعملية على نحو يوازي دور شريكها الرجل ويكمله. هذا إضافة إلى الجهود والمبادرات النوعية التي تقودها سموها في مجالات تمكين الطفل والشباب والأمن الإنساني ودعم السلام العالمي. إن الإنجازات القياسية والسباقة التي تحققها ابنة الإمارات في مختلف الميادين، ومن على سائر المنابر العالمية، بفضل جهود ومتابعة سمو «أم الإمارات» هي جزء لا يتجزأ من مسيرة الإمارات المضيئة في دعم وتمكين المرأة في امتداد للنهج الحكيم الذي أرساه الوالد زايد – طيب الله ثراه- وتواصله اليوم قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على نحو أثمر مشهداً نسائياً إماراتياً رائداً يبثّ الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الإمارات وبناتها جميعاً. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.