تحدي الجرائم العنيفة

تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017

أولًا، الخبر السار: فموجة الجريمة التي عرفتها أميركا في عامي 2015 و2016 كانت على ما يبدو مجرد ارتفاع مؤقت، وليست بداية اتجاه جديد وخطير. فوفق تقرير جديد لـ«مركز برينان للعدالة»، فإن معدل جرائم القتل في المدن من المتوقع أن ينخفض بنسبة 2.5 في المئة هذه السنة. وبشكل عام، فإن معدلات الجريمة الأميركية بدأت تقترب من مستويات 2014 المنخفضة، التي تُعتبر السنة الأكثر أمناً في العقود الأخيرة.

ولكن إليكم الآن الخبر السيئ : فعلى رغم انخفاضها بنحو النصف منذ أوائل التسعينيات، إلا أن نسبة الجرائم العنيفة في الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة جداً مقارنة مع دول أخرى كثيرة.

وبالتالي، فإن الجريمة العنيفة ما زالت تمثل مشكلةً وطنية كبيرة، وخاصة بالنسبة للأميركيين الفقراء المضطرين للعيش في مناطق خطيرة. ولكن، ما الذي يمكن فعله لجعل أميركا مكاناً أكثر أمناً؟

أحد الأجوبة الأكثر شيوعاً هو تشديد وتقييد قوانين بيع السلاح وحيازته. وعلى رغم أن إجراءات احترازية مثل فرض قيود أشد على حمل السلاح تبدو صائبة وحصيفة، إلا أنني لستُ واثقاً أيضاً من أن عملية تشديد وتقييد واسعة النطاق لقوانين بيع الأسلحة وحيازتها يمكن أن تحقِّق نتائج كبيرة في تقليص الجريمة. ذلك أن ثمة الكثير من الأسلحة الرائجة، ومثلما تُظهر سوق المخدرات، فإن الأسلحة الممنوعة ستستمر في التدفق على السوق السوداء حتى في حال إلغاء «التعديل الثاني»، الذي يكفل الحق في حيازة السلاح. وفضلاً عن ذلك، فإن العلاقة بين حيازة السلاح والجريمة قد لا تكون قوية جداً - فالبرازيل، مثلًا، وعلى رغم أن لديها 1/14 فقط من نصيب الفرد الأميركي من الأسلحة الرائجة، إلا أن لديها أرقاماً أكبر وأخطر بكثير من حيث جرائم القتل.

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نوح سميث*

* محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»