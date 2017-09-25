ماذا بعد كلمة تميم؟!

تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017

في اعتقادي هذا العنوان يحمل سؤالاً مشروعاً يراود أذهان العديد من المواطنين العرب الذين استمعوا، ولو من دون قصد، إلى كلمة «أمير دولة قطر» في افتتاح أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام رؤساء وزعماء العالم وممثليهم قبل عدة أيام والسؤال هو: ماذا بعد كلمة تميم؟! فالذين تابعوا كلمات زعماء العالم لاحظوا مدى حنكة وقوة شخصية المتحدث وحرصه على أن يعكس ثقافة وسياسة ومصالح دولته المشروعة ولكن عندما تابعت كلمة «أمير قطر» شاهدت كيف يقوم رأس دولة بالترويج للأكاذيب معتقداً أن الحاضرين سيصدقون ما يقول ليبدو أمامهم بصورة الضحية مُسوقاً لمفهوم «المظلومية» معتقداً جهل الجالسين أمامه. وقد تعددت أكاذيب «تميم» في خطابه الذي خصص فيه ما يقارب عشر دقائق للحديث عن الأزمة بينه وبين الدول الأربع التي تكافح الإرهاب.

ثم ادعى أيضا «تميم» كذبا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بقطع الصلات العائلية والتدخل في الشؤون الداخلية بالضغط على مواطني قطر بالغذاء والدواء وصلات الرحم لزعزعة الأمن والاستقرار لقطر وتغيير موقفهم السياسي متجاهلا عن عمد قرار كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وخادم الحرمين الشريفين بتسهيل جمع شمل العائلات القطرية – الإماراتية والقطرية - السعودية. كما تجاهل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتوفير الاستضافة الكاملة لحجاج قطر أثناء موسم الحج الأخير.

ومن ضمن ما تناوله «تميم» أيضاً ادعاءه كذباً بأن بلاده تضع «حفظ السلم والأمن الدولي أولوية على رأس سياستها»، ولم ينتبه للإعلانات التي تطوف شوارع نيويورك ومثيلتها المنشورة على صفحات أشهر وأكبر الصحف الأميركية والتي تندد بدعم قطر للإرهاب. ولا يفوتنا أن نذكر دعوة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» لقطر علانية بالتوقف عن دعم الإرهاب، فهل هذا يتوافق مع ما قاله «تميم» عن حرصه على حفظ السلم والأمن في العالم.

ولكن من أبرز الأكاذيب التي ذكرها «تميم» كانت اتهامه لإعلام الدول الأربع بأنه «إعلام مجند ومأمور جاهزا لبدء حملة تحريض شاملة معدة سلفاً انتهكت فيها كافة القيم والأخلاق والأعراف والحقيقة بوابل من الأكاذيب، وما زالت الأموال تصرف باستمرار على آلة صنع الأكاذيب لتنطلي على الناس الحقيقة بالخداع»، والتساؤل هنا: ماذا إذن تفعل شبكة «الجزيرة» طيلة العقدين ونيف الماضيين؟ وهل ما تبثه من أكاذيب وحملات تحريض ضد مصر ومملكة البحرين قبل الأزمة لا يرقى لمرتبة الإعلام المجند الذي انتهك كافة القيم والأخلاق والحقيقة؟ وتستمر أكاذيب «تميم» عندما تحدث عن «قيام قطر بتعليم سبعة ملايين طفل في العالم حتى لا يقعوا فريسة للإرهاب» ونسي أن يذكر للعالم أسماء المعلمين من «جماعة الإخوان الإرهابية» الذين يقومون بتعليم هؤلاء الأبرياء.

ما أعلنه «تميم» أمام الرأي العام الدولي يمثل في رأيي درجة متقدمة من درجات الإحباط والتوتر الذي بلغته «الدوحة» أمام الضغط الإقليمي والدولي بضرورة وقف دعم الإرهاب والانصياع للمطالب المشروعة للدول الأربع وهو الأمر الذي يجب أن يعيه «تميم» جيدا قبل فوات الأوان.

*باحث إماراتي