الاستفزازات «الباليستية» تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017 هل يتذكر الأميركيون كيف انتهت الأزمة الكبيرة التي أثيرت قبل أسبوعين بشأن ما إذا كان النظام الكوري الشمالي سيلقي بصاروخ أو اثنين في المياه قرب جزيرة «جوام» الأميركية؟ وبالطبع، كان سيؤدي أي استفزاز حقيقي من كوريا الشمالية إلى كارثة، لاسيما أن الولايات المتحدة لديها قاعدة عسكرية قوية هناك، في حين بدا أن الكوريين الشماليين حريصون على إظهار أن بمقدورهم فعل ذلك. ولكن وقعت أحداث «تشارلوتسفيل»، والمظاهرات الداعية إلى «توحيد اليمين»، والتي أثارت جدلاً واسعاً وأفضت إلى جريمة قتل عنصرية، ومن ثم أزاحت تلك الأحداث بتهديد كوريا الشمالية عن شاشة الرادار، على الأقل لبعض الوقت. وبدا الأمر كما لو أن لصّاً أراد مهاجمة زوجين، فوجدهما في خضم شجار عنيف مع بعضهما لدرجة أنه لم يتمكن حتى من لفت انتباههما، ومن ثم توارى في الظلام عن الأنظار. وربما من الملائم أن نعرف أصل كلمة «باليستي»، وبشكل عام، اكتسبت كلمة «باليستي» في عام 1981 معنى «الغضب الشديد». ولكن أصل الكلمة مستمد من الكلمة اليونانية «بالين»، وتعني «الرمي بقوة»، ومن ثم أضحت تُطلق على «علم حركة المقذوفات». والصاروخ الباليستي هو صاروخ له «مسار قذفي» في رحلته، ويطلق على ارتفاع كبير، ومن ثم تسحبه الجاذبية بقية المسار، وبمجرد احتراق الوقود الذي يدفعه، لا يمكن تغيير اتجاهه، على النقيض من صاروخ «كروز»، الذي يعمل بـ«دفع ذاتي» في معظم رحلته، ويتجه في مسار مستقيم نسبياً إلى هدفه وعلى ارتفاع منخفض. وقد بدأ استخدام الصواريخ الباليستية أثناء الحرب العالمية الثانية، عقب اكتشافات كبيرة في المعادلات الرياضية. وقد كان ذلك النوع من الصواريخ بمثابة تقدم كبير في ذلك الوقت، حيث أضحت مرادفاً لجلب الموت والدمار. وربما تبدو مخيفة بسبب ما يعنيه المصطلح من «شدة الغضب». ودعونا نأمل ألا يستشيط «كيم جون أون» غضباً في أي وقت قريب! روث ووكر: كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»