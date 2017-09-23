دور واعد لشركات التقنية في محاربة الإرهاب تاريخ النشر: السبت 23 سبتمبر 2017 دعَت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» الشركات التكنولوجية للعمل على زيادة سرعة إنجازها لمهمة حذف المحتويات التي تحرض على الإرهاب أو التي يتبادلها الإرهابيون من شبكة الإنترنت، عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها المملكة المتحدة والتي نفذها أفراد اتضح تأثرهم بالأفكار المتطرفة المطروحة على الشبكة. وخلال مؤتمر نظم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت «ماي» إن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها بريطانيا وغيرها من الدول، أظهرت بوضوح كيف تمكن تنظيم «داعش» من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تعاليمه الإرهابية إلى أبعد بكثير من الرقعة الجغرافية لخلافته المزعومة. وخلال مؤتمر ساعدت حكومة «ماي» على تنظيمه مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيليوني، قالت «ماي» إن الحكومات وحدها لا يمكنها إيقاف الإرهاب والتصدي لنشر الأفكار الهدّامة التي يطرحها الإرهابيون من دون مساعدة الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي. ويمثل استخدام تقنيات مواقع التواصل الاجتماعي آخر طريقة لنشر الأفكار المتطرفة والهدّامة بالنسبة للجماعات الإرهابية. وقبل بضعة عقود، كان على الإرهابيين أن يقرأوا الكتب المهرّبة التي ألّفها بعض دعاة التعصب والإرهاب. وفيما بعد، صار في وسع إرهابيي قيادة تنظيم «القاعدة» استخدام أشرطة الكاسيت الصوتية وأشرطة الفيديو المرئية لنشر رسائلهم وتعاليمهم المضللة. ولكن، ومع الانتشار السريع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإلإمكانات التي لا حدود لها لنشر تلك الرسائل في أي وقت ومن كل مكان، أصبحت المهمة أكثر سهولة وسرعة وذات مدى جغرافي أوسع بكثير. والآن، ومع تزايد الدعوات لتنظيم الهجمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرر رؤساء الدول الغربية انتهاج خط أكثر تشدداً لتقويض الوجود الافتراضي لتنظيم «داعش» وإزالته من الشبكات الرقمية تماماً. وكان لهذه المبادرة أن تحظى باهتمام كبير من رؤساء دول مجموعة السبع G7 الذي انعقد خلال الصيف في مدينة «تاورمينا» الإيطالية. وجاء الاهتمام بهذه القضية عقب الهجوم الذي نفذه «داعش» على منصة مانشستر للاحتفالات وخلّف 22 قتيلاً و59 جريحاً، وكان واحداً فحسب من خمسة هجمات إرهابية هزّت المملكة المتحدة هذا العام. وقالت «ماي» إن الشركات التكنولوجية سجلت تطوراً يُحسب لها في جهودها الرامية لإزالة المحتوى الإرهابي من شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وهي الجهود التي استمرت خلال وقت يتراوح بين 36 ساعة (يوم ونصف) في بعض الشركات و6 أيام في شركات أخرى. وقالت في تعقيبها على هذه الأرقام: «ولكن أن يستغرق الأمر 36 ساعة، فهذا وقت طويل»، وشددت على ضرورة أن تقوم الشركات التكنولوجية بإنجاز هذه المهمات على نطاق أوسع وبسرعة أكبر. وأعلن «كينت ووكر» نائب رئيس شركة «جوجل» وكبير مستشاريها، خلال مؤتمر صحفي نظم الأربعاء الماضي، أن محرك البحث العملاق الذي يديره أنشأ صندوقاً بحثيّاً بقيمة 5 ملايين دولار يتم منحه لأي مجموعة أو وكالة بحثيّة غير حكومية يمكنها أن تقدم حلولاً مبتكرة لمقاومة النشاطات الإرهابية الافتراضية. وكان «ووكر» يتحدث في مؤتمر تم تنظيمه بالتعاون مع «المنتدى العالمي للإنترنت لمكافحة الإرهاب». وهي مبادرة شارك فيها إلى جانب «جوجل» شركات تكنولوجية ومحركات بحث ومواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب. وتم تأسيس هذا المنتدى في شهر يونيو الماضي من أجل تبادل المعلومات بفعالية أكبر حول الدعوات الإرهابية والعمل على حجب المعلومات والمحتويات الإلكترونية التي يتبادلها الإرهابيون. وشدد ووكر على أن الموظفين والعاملين في شركات مثل «فيسبوك» و«تويتر» هم مواطنون أيضاً، وهذا ما يقوي رغبتهم بالمشاركة الفعالة في الجهود والبحوث التي تهدف لمكافحة الاستخدام الهدّام لمنصّات التواصل الاجتماعي. إلا أن استخدام «داعش» لأدوات الاتصال المشفّرة جعلت المسؤولين الأمنيين في الدول الغربية في حيرة من أمرهم في أثناء البحث عن طريقة فعالة لإزالة الوجود الافتراضي الإرهابي من شبكة الإنترنت بشكل تام. وهو ما دفعهم لدعوة الشركات التكنولوجية لتسخير إمكانات أكبر من أجل تنفيذ هذه المهمة العاجلة. وسلطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ضغوطاً أكبر على الشركات التكنولوجية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل للإسراع بإزالة أطروحات «داعش» من منصّاتها ووقف انتشار المحتويات التي تحضّ على التطرف. وكان من بين الاقتراحات التي تقدم بها مسؤولون أمنيون أوروبيون، توسيع مجالات استخدام «التكنولوحيا المضادة لنشر البريد الإلكتروني المزعج» anti spam technology من أجل فضح المحتويات الإرهابية بطريقة آلية بحتة وحجبها قبل أن يتم نشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن هذا الاقتراح تسبب بقلق كبير في «وادي السيليكون»؛ لأن هذا الإجراء بحد ذاته يتقاطع مع سياسة هذه الشركات التي نشأت وسجلت نجاحها على أساس السماح بحرية التعبير وقول ما يريده المستخدمون على منصّاتها من دون حسيب أو رقيب. ومع ذلك، استجابت الشركات التكنولوجية لهذه الدعوات عن طريق زيادة الجهود لحذف الصور والرسوم التي تحمل في طياتها الدعوة إلى تبنّي العنف. وبادرت أيضاً إلى إلغاء حسابات مستخدمي منصّات مثل تويتر تهدف لتجنيد «أتباع» يلتزمون بأفكارهم المتطرفة. وطال هذا الإلغاء ألوف الحسابات لأفراد تنقلوا بين دول الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة والذين جندوا أنفسهم للقتال إلى جانب «داعش» في العراق وسوريا. ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة «تويتر» عن إلغاء أكثر من مليون حساب لمستخدمين بين 1 أغسطس 2015 و30 يونيو 2017، بعد أن اتضح أنهم يروّجون للفكر الإرهابي. وقالت إن وسائلها التقنية لإلغاء المزيد من الحسابات التي تحاول نشر تعاليم «داعش» تسجّل تطوراً حتى قبل أن يتمكن المستخدمون من إتمام عملية نشر تغريداتهم الهدامة على الموقع. إميلي تومكين وإلياس جرول *محللة سياسية أميركية متخصصة بشؤون آسيا الوسطى **محلل أميركي متخصص بقضايا الأمن الافتراضي