غورباتشوف.. إصلاحي أنهى الاتحاد السوفييتي تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 عندما تولى ميخائيل غورباتشوف زعامة الاتحاد السوفييتي في عام 1985، كان الاتحاد السوفييتي إحدى القوتين العظميين الأكبر في العالم. وبحلول عام 1989، كانت إصلاحاته السياسية الليبرالية، والتي عرفت باسمي «البيريسترويكا» و«الغلاسنوست»، قد غيّرت الشيوعية السوفييتية إلى الأبد، وصنعت له أعداء على اليمين وعلى اليسار على حد سواء. وبحلول عام 1990، كان غورباتشوف قد أسهم، وأكثر من أي شخص آخر، في إنهاء الحرب الباردة، ولكنه أشرف في عام 1991، عن غير قصد، على انهيار الاتحاد السوفييتي نفسه الذي حاول إنقاذه. وفي هذا الكتاب، الذي يُعد أشمل وأوفى ترجمة لحياة ومسيرة آخر زعيم للاتحاد السوفييتي، يوضّح ويليام توبمان، أستاذ العلوم السياسية بكلية آمهرست الأميركية، كيف أرسل ابن رجل فلاح النظامَ السوفييتي إلى حتفه، وكيف صعد إلى قمة نظامٍ مصمَّم للإبقاء على الأشخاص مثله في الأسفل، وكيف تمكن من إيجاد أرضية مشتركة مع الرئيس الأميركي المحافظ دونالد ريغان، وكيف سمح للاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته في شرق أوروبا بالتفكك دون اللجوء إلى استخدام القوة من أجل الحفاظ على هذه الإمبراطورية. وفي تلك الأثناء، يصف توبمان الجوانبَ المختلفة من شخصية غورباتشوف الفريدة، التي تجعل «من الصعب فهمه»، مثلما يعترف هو نفسه بذلك. فهل كان بالفعل زعيماً عظيماً أم كان سياسياً فاشلاً قاد بلده إلى التفكك والانهيار؟ هذا التناقض هو ما يتناوله على نحو موفق توبمان في كتابه الذي من المرجح أن يكون واحداً من المراجع التاريخية الرصينة حول حياة ومسيرة هذه الشخصية التاريخية المثيرة للاهتمام. وفيه يرسم توبمان، الذي فاز بجائزة بوليتزر عن ترجمته لحياة نيكيتا خروتشيف، بورتريهاً غنياً لزعيمٍ سوفييتي مصمم وعاقد العزم على إصلاح مجتمعٍ يعاني من الاختلالات والفساد، ليجد نفسه مجروفاً من قبل قوى عارمة لم يستطع السيطرة عليها. والواقع أنه من أجل فهم روسيا الحالية، لا بد من فهم ما حدث خلال عهد غورباتشوف، الذي فتح مجتمعاً منغلقاً بعد 70 عاماً من الحكم الشيوعي الجاثم على الصدور، لكنه لم يستطع حل مشاكله العميقة، قبل أن ينحيّه في نهاية المطاف بوريس يلتسن الطموحُ والزئبقي. غير أن يلتسن، الديمقراطي الشعبوي المهتم بتفكيك النظام المتصلب أكثر من اهتمامه بإصلاحه، أدخل نسخةً مشوهةً من الديمقراطية ومثلها من الرأسمالية أدتا في النهاية إلى تشويه سمعة الاثنتين معاً في أعين الروس الذين خسروا مدخراتهم، بينما استولى الأوليغارشيون على ممتلكات الدولة المربحة. وبحلول الوقت الذي صعد فيه إلى الواجهة بوتين، الضابطُ السابق في جهاز الاستخبارات السوفيتي الـ«كي جي بي»، كان كثير من الروس يتوقون لرجل قوي ومستعدين للتنازل عن بعض الحريات التي عرفوها حديثاً مقابل زعيمٍ يَعِد بالنظام وعودة العظمة الوطنية. لذلك، فعندما عبّر بوتين عن أسفه وحسرته لتفكك الاتحاد السوفييتي قائلاً إن ذلك مثّل «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن»، لم يقابَل بأصوات الاستهجان، وإنما بهتافات التأييد بين الحاضرين. وهكذا، «أنجب» غورباتشوف يلتسن، و«أنجب» يلتسن بوتين. كان غورباتشوف يدرك أن النظام ينخره الفساد، وكانت نقطة التحول بالنسبة له هي تستر الحكومة التلقائي على كارثة تشيرنوبل النووية. ويقول في هذا الصدد: «لقد فتحت تشيرنوبل عيني حقاً»، مضيفاً أن حياته يمكن تقسيمها إلى جزءين؛ ما قبل تشيرنوبل وما بعدها. غورباتشيف، الذي يبلغ اليوم 86 عاماً وما زال يعيش في موسكو، ما زال شخصيةً يُحتَفى بها في الغرب ومن الصعب التفكير في شخصيات كثيرة شكّلت ملامح نصف قرن من تاريخ العالم مثلما فعل هو. ذلك أنه وضع حداً للنظام الشمولي الذي خلقه لينين وستالين، وحرّر الروس من الخوف حتى يعبّروا عن آرائهم بحرية ومن دون خوف، وأنهى الاحتكار الشيوعي للسلطة، وأجرى انتخابات تنافسية. وإضافة إلى ذلك، عبّد الطريق أمام أوروبا الشرقية لتخرج من فلك موسكو، من دون عنف في الغالب. وربما الأهم من ذلك أنه صنع السلام مع الغرب. محمد وقيف الكتاب: ميخائيل غورباتشوف: حياته وزمانه المؤلف: ويليام توبمان الناشر: سايمون آند شوستر ليميتد تاريخ النشر: 2017