السادات وروح النصر تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 مع اقتراب الذكرى الرابعة والأربعين لذكرى النصر العربي في معركة السادس من أكتوبر 1973 كان لزاماً أن نعود إلى إنجازات القادة الذين تشاركوا الإعداد للمعركة بهدف تحريك الجمود الذي فرضته إسرائيل على محاولة الحل السياسي. توقفنا من قبل مع روح التحدي والنصر التي بثها في الجيوش العربية الزعيمان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراهما. لقد استطاع الزعيمان اللذان التزما بعد هزيمة يونيو 1967 بتحرير الأرض العربية، أن يبددا روح اليأس التي تولدت عن هزيمة ثلاثة جيوش عربية، وقاما ببعث روح التحدي والنصر بما قدماه من خطاب سياسي عروبي يؤكد وحدة الهدف العربي في تحرير الأرض، سلماً أوحرباً، أو بمزيج من الطريقتين طبقاً لمقتضيات الموقف. وفي فترة التحضير للمعركة لم يتوقف القادة العرب عن دق أبواب الحل السلمي، وكان الرئيس المصري محمد أنور السادات نموذجاً للوعي الاستراتيجي، حيث لجأ قبل إصدار أمره للجيش المصري ببدء المعركة إلى اختبار إمكانية الحل السياسي لإنهاء الاحتلال لسيناء والضفة والجولان، فعمد إلى فتح قناة مع الولايات المتحدة وأرسل مستشاره للأمن القومى حافظ إسماعيل للتباحث مع هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأميركي ووزير الخارجية فيما بعد. كان مطلب السادات أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لدى إسرائيل لإقناعها بالتخلي عن أطماعها التوسعية وقبول تحريك مسار المفاوضات السلمية لإيجاد حل سياسي على أساس القرار الدولي 242 الذي أرسى قاعدة الأرض مقابل السلام. غير أن حكومة جولدا مائير ملأتها الغطرسة، وكانت تشعر أنها في موقف قوة حيث تسيطر على أراضى ثلاث دول عربية، وحيث لا يجرؤ الجيشان المصري والسوري من وجهة نظرها على مهاجمتها نتيجة لعقدة الهزيمة عام 1967. هنا تمثلت إحدى نقاط البراعة عند الرئيس السادات في التحضير للمعركة حيث استثمر هذه الموجة من الغطرسة الإسرائيلية ليعزز لدى الحكومة الإسرائيلية فكرة العجز العسكري المصري والعربي، وكان لديه هدف رئيس من هذا وهو منع إسرائيل من توجيه ضربة إجهاضية للقوات المصرية والسورية عندما تحتشد لشن الهجوم. كان السادات يعلم نمط التفكير لدى القيادات الإسرائيلية، والذي يستند إلى نظرية الأمن الإسرائيلية المؤسسة على مبدأ توجيه ضربة استباقية لأي قوات عربية تحتشد في اتجاه إسرائيل كما حدث في يونيو 1967. من هنا تولى السادات بنفسه مع كبار القادة ابتكار خطة الخداع الاستراتيجي وأشرف على تنفيذها وكانت تقوم على محورين، الأول هو أن يعزز في أذهان القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل فكرة أن العرب خائفون من الدخول في مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل، فضلاً عن أنهم عاجزون عسكرياً عن شن أي هجوم. والثاني هو إقناع المخابرات الإسرائيلية بأن الحشود المصرية التي ظهرت في مايو 1973 ثم في أكتوبر من نفس العام على حافة قناة السويس لا يمكن أن تستهدف الهجوم على القوات الإسرائيلية، وأنها مجرد مناورات للاستهلاك المحلي. لقد قرأت المخابرات العسكرية الإسرائيلية ورئيسها الجنرال إيلي زاعيرا حشود مايو المصرية على أنها مناورات تدريب لا خطر منها، وأوصت الحكومة بعدم جمع قوات الاحتياط، غير أن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذا التقدير من جانب مخابراتها وقررت تطبيق قواعد نظرية الأمن وأمرت بتعبئة الاحتياط، غير أن الحشود المصرية انفضت بعد إتمام المناورة المصرية، وهنا ارتفعت أسهم رئيس المخابرات العسكرية الذي كان موقفه ضد تعبئة الاحتياط والتكاليف الاقتصادية المترتبة عليها. لقد ترتب على هذا أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت مستعدة لقبول تقديرات الجنرال زعيرا باستبعاد الحرب عندما ظهرت الحشود المصرية على القناة مرة أخرى في الخريف، وبالتالي لم تصدر حتى مساء يوم الخامس من أكتوبر أمر تعبئة قوات الاحتياط بعد أن تعزز عندها مفهوم الاستخفاف بالعرب والمصريين. إن قصة السادات مع خطة الخداع الاستراتيجي تستحق أن تروى بالتفصيل.