ملامح الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017 تداعيات انفجار مترو لندن.. والانتخابات ألمانية «الإندبندنت» «الجارديان» وصفت صحيفة «الجارديان» الانتخابات الألمانية بأنها «رتيبة وبطيئة»، مشيرة إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل تخوض معركة انتخابية ترتكز بشكل كبير على قضايا محلية، لكن نتائجها ستكون محورية لبقية الدول الأوروبية. وأوضحت أنه إذا صحّت استطلاعات الرأي فإن ميركل تتجه إلى فوز مريح بفترة رابعة في انتخابات الأحد المقبل، لاسيما أن الاقتصاد الألماني يبلي بلاءً حسناً، والثقة مرتفعة، وخصم ميركل -الزعيم الديمقراطي الاشتراكي «مارتين شولز»- أخفق في توجيه أي ضربات تضعف منافسته. وأرجعت الصحيفة حالة الهدوء الراهنة في برلين إلى مرونة من وصفتها بـ«أقوى زعماء أوروبا»، منوّهةً إلى أن أنجيلا ميركل، التي بلغت الـ63 من العمر، والتي تم انتخابها للمرة الأولى في عام 2005، في طريقها لتحقيق الرقم القياسي لمعلمها «هيلموت كوهل» لتصبح المستشارة التي تخدم أطول مدة في المنصب في ألمانيا المعاصرة. واعتبرت الصحيفة أن التزام ألمانيا بالاعتدال، وعدم انزلاقها إلى سياسات مندفعة أو هشة أو متطرفة يصبّ في مصلحة أوروبا والديمقراطية الليبرالية بشكل عام. وأضافت: «بعد هزيمة (مارين لوبن) في الانتخابات الفرنسية العام الجاري، سيكون فوز ميركل بمثابة تأكيد محوري بأنه ليس من الحتمي أن تستحوذ موجة الشعبوية على القارة الأوروبية». وتابعت: «على الرغم من ذلك ثمة أثر لتلك الموجة في الانتخابات الحالية، إذ من المتوقع أن يدخل حزب البديل من أجل ألمانيا البرلمان للمرة الأولى، بينما تمنحه استطلاعات الرأي ما يتراوح بين 10 و12 في المئة من الأصوات». «فاينانشيال تايمز» سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس الضوء على مأساة الروهينجا في ميانمار، مؤكدة أن «أونج سان سو كي»، الزعيمة الفعلية للبلاد، والتي كانت ذات يوم رمزاً للديمقراطية، فشلت فشلاً ذريعاً في اختبار أزمة الروهينجا، وأثبتت أنها عاجزة عن مواجهة انتهاكات الجيش والأمن، وهو ما ظهر في خطابها المتلفز الذي فشلت خلاله في الرد على اتهامات التطهير العرقي من قبل جيش بلادها. وأوضحت الصحيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتريس» قال يوم الجمعة الماضي: «إن أمامها فرصة أخيرة لوقف فظاعات الجيش قبل أن يصبح الوضع مرعباً». ولفتت «فاينانشيال تايمز» إلى أن «سو كي» ضيعت الفرصة، وافتقرت في خطابها إلى الإنسانية والتعاطف، ورفضت ذكر كلمة «روهينجا»، بل وساوت بين بعض الهجمات المسلحة المتقطعة وما أشارت إليه بالعمليات العسكرية. وبحسب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، ثمة براهين على أن أجهزة الأمن البورمية تورطت في حملة تطهير عرقي، وفرّ أكثر من 400 ألف شخص من ولاية الراخين، غرب البلاد إلى بنجلاديش، التي تعتبر واحدة من أفقر الدول في العالم. وذكرت الصحيفة أن «أونج سان سو كي» صمتت عن جرائم قوات الجيش في خطابها الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «مزيج من الأكاذيب وتوجيه اللوم إلى الضحية». إعداد: وائل بدران