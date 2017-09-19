صناعة القيادات: روح شابة مدعومة بخبرات تاريخ النشر: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 تكمن أهمية تولية الشباب وإعداد صف ثانٍ من القيادات في ضمان استمرار عجلة التنمية الشاملة، والحفاظ على المستويات المتطورة التي بلغتها الدولة. فعملية «صناعة القيادات» يجب ألا تكون مقترنة بفترة معينة أو حدث ما، بل هي عملية مستمرة ومتواصلة تحتاجها الدول والمؤسسات على حد سواء. تنجح المؤسسات التي تولت قيادتها كوادر شابة بشكل عام، نظراً لقيامها باتباع طرق وأساليب إدارة متطورة قادرة على أن تتسق مع روح العصر. البناء على النجاح هو ما يعزز المطالبة بالعمل على توسيع فرص الشباب في قيادة المؤسسات الحكومية، ويتسق مع الاتجاه العالمي للاستعانة بالشباب في المناصب المهمة. لكن الشباب طاقة خام تحتاج إلى تدريب وتأهيل أوليين. وهذا ما يجعل العملية متكاملة بين الشباب والقيادات الإدارية ذات الخبرة، إذ وضعت قيادتنا الرشيدة خططاً واستراتيجيات لتدريب وتأهيل الشباب وضخ الدماء الجديدة من الأجيال الصاعدة في مفاصل الدولة لإدارة دفة المؤسسات والدوائر الحكومية. ما نتمناه اليوم من القيادات كافة هو المضي قدماً وفتح الباب والمجال للصفوف الثانية والثالثة والرابعة والأخيرة، وتدريب الكوادر وتشجيعها وصقلها. فمن المفروض أنّ الخبرة والكفاءة هي التي جعلت المدير يرتقي إلى منصبه ومكانته في المؤسسة أو الشركة، لذلك يُفضل ألا يبخل المدير على العاملين معه بالمعلومات وتزويدهم بالخبرات اللازمة كي يتحسن أداؤهم لوظائفهم، ويرتفع مؤشر العمل من خلال عقد بعض المحاضرات واللقاءات، وإعطاء مفاتيح النجاح لهم لتنفيذ العمل بفعالية وكفاءة. يجب أن يتصف القادة في أروقة المؤسسات بسياسة التواصل مع أفراد المؤسسة كافة، وأن يكونوا حلقة الوصل بين أهداف البلاد العامة وتحقيقها بترجمتها بلغة عصرية تنفيذية مفهومة للكوادر، والعمل على تذليل العقبات كافة لتسهيل عمل فرق العمل في المؤسسات. ما نحتاجه هو نظرة واقعية وتقييم فعلي وتطوير مستمر لصفات الشخصية. فهذه بدورها تسهم في خلق نقاط التواصل الفعّال بين القادة في المؤسسات والكوادر داخلها. فمن المؤلم أن يواجه الموظفون التحديات التي لا تمت للإمكانيات ومقومات المؤسسة بصلة، إنما التحدي يكون بمن يدير كفة المؤسسة. مواجهة التحديات الإدارية والحكومية يجب أن تكون منفصلة تماماً عن شخصية من يدير العمل. العمل ينبغي أن يكون ممنهجاً بطريقة تجعل الشخص الكفء قادراً على القيام به من دون مواصفات شخصية خارقة للعادة. وهنا يجب أن يعي الجميع بأن هناك بعض الممارسات التي لا يعير لها البعض اهتماماً، وهي في حقيقة الأمر تعتبر التحدي الوحيد للموظفين. كما أن هناك نماذج من القيادات التي يفتخر بها الجميع، وهم عبارة عن شعلة من النشاط والإخلاص ممن يدعمون أفراد المؤسسة كافة، ويخلقون بيئة مميزة، ويحفزون الموظف لبذل المزيد من العطاء. إننا نحظى بقيادة استثنائية ضربت أروع الأمثلة في دعم الكوادر بمختلف تصنيفاتهم، وكل ما علينا هو مواكبة هذه الروح في العطاء، والعمل على التغيير والتجديد، وأن نكون على المسار نفسه، وأن نحقق طموحاتهم في أن نكون أفضل شعوب العالم ابتكاراً وتطوراً لخدمة وطننا المعطاء.