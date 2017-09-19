المعتقلون الأميركيون في الخارج تاريخ النشر: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 مع التقاء زعماء العالم في نيويورك هذا الأسبوع في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من المقرر أن تتم المطالبة علناً بالإفراج عن إيرانيين أميركيين معتقلين في طهران. وهذا يمنح إدارة ترامب فرصة كي تفي بوعودها الخاصة بتعزيز جهودها لإعادة الرهائن الأميركيين إلى الديار. ومع حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف في نيويورك، يُتوقع أن يركز الرئيس ترامب على مستقبل الاتفاق النووي مع إيران والتوسع العسكري الإيراني في الشرق الأوسط وانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. لكن موضوع الرهائن الأميركيين من الأولويات التي أعلنها البيت الأبيض في ظل إدارة ترامب. ويوم الاثنين الماضي، أصدرت «مجموعة العمل للاحتجاز الاعتباطي التابعة للأمم المتحدة»، والتي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رأياً رسمياً قالت فيه إن إيران تعتقل دون وجه حق أميركيين إيرانيين، هما باقر وسياماك نامازي، في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وجاء في الرأي أن المجموعة ترى بأن الحل الملائم لهذه المشكلة يتمثل في «الإفراج الفوري عنهما ومنحهما حقاً قابلاً للتطبيق للحصول على تعويضات». وفي يوليو الماضي، وبعد أن أصدرت إيران حكماً بالسجن لمدة عشرة أعوام على الطالب الصيني الأميركي شيو وانج، أصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه أن الإدارة تعزز جهودها لتأمين الإفراج عن أميركيين معتقلين رهائن في إيران، بمن فيهم سياماك وباقر نامازي وروبرت ليفنسون المسؤول السابق في الـ«إف. بي. أي» المفقود منذ أكثر من عشرة أعوام. وجاء في البيان أن «الرئيس ترامب مستعد لفرض عقوبات جديدة وخطيرة على إيران ما لم تُفرج عن كل المواطنين الأميركيين المعتقلين لديها». وذكر مسؤولون من الإدارة أن الإجراءات العقابية ضد إيران، والمتعلقة بالرهائن، يجري بحثها ضمن مراجعةٍ للسياسة الأميركية ككل تجاه إيران. وهذه السياسة ستظهر ملامحها الشهر المقبل حين يتعين على الولايات المتحدة إعلان نهجها في التعامل مع الصفقة النووية. وفي الوقت نفسه، يستطيع كبار معاوني ترامب القيام بعدة أمور لوضع قضية أخذ إيران رهائن في مقدمة الأولويات. فأولا، يستطيع ترامب تناول القضية في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثم، بوسع الإدارة إعلان فرض عقوبات جديدة متعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما لا يمنعه الاتفاق النووي. كما تستطيع الإدارة استغلال الاجتماعات بالحلفاء في نيويورك للعمل على تبادل أوسع نطاقا للسجناء لإعادة الأميركيين إلى ديارهم. ويذكر أن «ظريف» حين زار الولايات المتحدة في يوليو الماضي شكا من أن الإدارة نظمت عمليات اعتقال لبعض الإيرانيين في الولايات المتحدة ودول أخرى، ودعا للإفراج عنهم «من منظور إنساني». وفي يناير 2016، أبرمت إدارة أوباما اتفاقا يتعلق بالسجناء مع إيران أفضى للإفراج عن أربعة أميركيين، لكن سياماك نامازي لم يكن من بينهم. وذكرت تقارير أن ظريف وعد بتأمين الإفراج عنه، لكنه لم يستطع الوفاء بوعده. وفي استعراض لمشاركة الإدارة في اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع الجاري، أشادت هالي بالتزام الولايات المتحدة المتواصل بجعل الأمم المتحدة أكثر قرباً وتأهيلاً لمواجهة وحل المشكلات الحقيقية. وأضافت أن الأمم المتحدة الآن «لا تتعلق بالكلام فحسب بل بالعمل». ومواجهة الزعماء الإيرانيين بشأن السجناء الأميركيين أثناء وجودهم على الأراضي الأميركية هذا الأسبوع، ربما توضح صدق كلام هالي. جوش روجين كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»