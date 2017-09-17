قطر وحلم العظمة

تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017

تابعت مع ملايين المواطنين العرب افتتاح أعمال الدورة 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم، وما شهدته من مناقشات حادة بين ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جانب ومندوب نظام الحكم في قطر من جانب آخر. وبقدر ما شعرت بالراحة مما لمسته من تنسيق واتفاق كامل وتناغم في التصريحات بين ممثلي الدول العربية الأربع التي تدعو لمكافحة الإرهاب، فقد شعرت أيضاً بالصدمة والدهشة مما رأيته من جانب ممثل جمهورية جيبوتي التي ترأست أعمال الدورة الحالية ومندوب نظام الحكم القطري. فقد استطاع رئيس الجلسة، ربما من دون قصد، أن يساهم في إتاحة الفرصة لمندوب الدوحة لتقديم فقرة إعلامية شبيهة ببرامج الحوار المضللة التي تبثها قناة «الجزيرة»، الذراع الإعلامي لجماعة «الإخوان» الإرهابية.

فقد اتفق وزراء الخارجية العرب، ومن يمثلهم على جدول الكلمات الافتتاحية، والتي لم يكن لنظام الحكم في قطر كلمة مدرجة فيه، ولكن فوجئ الجميع برئيس الجلسة وهو يسمح لمندوب الدوحة بالتعليق على كلمات الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وهو ما يعتبر خرقاً لنظام الجامعة العربية. وقد جاء الخرق الثاني للأعراف الدبلوماسية من جانب مندوب الدوحة عندما استهل كلمته بقوله: «لن أدخل في عبارات التهنئة والسلام والشكر»، وشرع فوراً في الهجوم على الدول الأربع. وقد جاء ذلك مخالفاً لما قام به جميع ممثلي الدول العربية الذين وجهوا الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جهودها في رئاسة الدورة السابقة متمنين التوفيق والنجاح لجمهورية جيبوتي رئيس الدورة الحالية. ولقد أصاب وزير خارجية مصر عندما وصف عبارات مندوب الدوحة بأنها «متدنية ولا تليق بالأروقة الدبلوماسية».

وفي المقابل وجدنا مندوب نظام الحكم القطري يشيح بوجهه بعيداً عندما يتحدث ممثلو الدول الأربع، ولا ينظر إليهم، ويتحدث بنبرة متعالية، واصفاً وسائل الإعلام في الدول الأربع (بالكلاب المسعورة) ومتهماً تلك الدول بمحاولة انتزاع السيادة القطرية، ومدعياً بأنه لا توجد أي أدلة مقنعة تثبت تمويل قطر للإرهاب، وبأن الأزمة الحالية انعكاس لاختلاف في وجهات النظر في قضايا معينة، وقد أقسم بالله أن «إيران دولة شريفة» عكس الدول الأربع التي «تحاصر» بلاده.

ولوهلة قصيرة توهمت أني أشاهد مندوب «دولة عظمى» يتحدث أمامي وليس «قطر»، ولكني سرعان ما تبين لي أني أرى أمامي مواطنا عاديا خضع لعملية «غسيل مخ» دقيقة وطويلة بجانب العديد من مواطني «قطر» والذين مهما حاولت إقناعهم بخطأ سياسة بلادهم، سيظلون يتعاملون معنا بمنطق «الغاز» وإرهاب «الإخوان المسلمين» وهنا تأكدت أن قطر التي كنا نعرفها قد ذهبت أدراج الرياح.