حوادث التعثر والسقوط: وفيات وإصابات بالملايين تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 تتسبب حوادث التعثر والسقوط في وفاة ما يقارب 650 ألف شخص سنوياً، مما يجعل هذه النوعية من الحوادث مشكلة صحة عامة رئيسية في جميع دول العالم دون استثناء، ويضع السقوط وما ينتج عنه من وفيات في المرتبة الثانية على قائمة أسباب الوفيات الناتجة عن إصابات غير متعمدة، حيث لا يسبقه على هذه القائمة إلا إصابات حوادث الطرق والسيارات، وبخلاف مئات الآلاف من الوفيات تلك، تتسبب أيضاً حوادث التعثر والسقوط في أكثر من 37 مليون إصابة على درجة من الخطورة تتطلب التدخل والعلاج الطبي. وتبلغ معدلات الوفيات من جراء حوادث السقوط أقصاها بين من تخطوا سن الستين، أما الإصابات الخطيرة التي لا ينتج عنها وفاة فتبلغ معدلاتها أقصاها بين كبار السن ممن تخطوا سن الخامسة والستين، وبين المراهقين والشباب في المرحلة العمرية من 15 إلى 29، وبين الأطفال دون سن الخامسة عشرة. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تقع 80 في المئة من الوفيات بين شعوب الدول الفقيرة والدول متوسطة الدخل، وخصوصاً في منطقتي شرق المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا، اللتين تقع فيهما 60 في المئة من إجمالي الوفيات العالمية بسبب حوادث السقوط. وعلى الطرف الآخر من الطيف العمري، نجد أن الأطفال يعتبرون أيضاً من الفئات العمرية المعرضة بنسبة مرتفعة للإصابات والوفيات بسبب حوادث السقوط، ويتعرض الأطفال غالباً لهذه الحوادث بسبب تسارع التطورات المرحلية في نموهم البدني والعقلي، وتعاظم غريزة الفضول وحب الاستكشاف لمحيطهم، وتزايد ميولهم للاستقلالية، والتي ينتج عنها سلوك مغامر يميل إلى المخاطرة. وعلى رغم أن أصابع الاتهام خلف تعرض الأطفال لحوادث وإصابات السقوط غالباً ما توجه إلى عدم كفاية الرقابة والمتابعة من قبل الآباء، فإنه كثيراً ما يكون الموقف أكثر تعقيداً من ذلك. وعلى صعيد الجنس أو النوع، وفي جميع مناطق العالم ولجميع الفئات العمرية، نجد أن الجنسين معرضان بشكل متساوٍ تقريباً لمخاطر حوادث السقوط، وللإصابات والوفيات، وإن كانت الدراسات تظهر في بعض الدول أن الذكور معرضون للوفاة بسبب حوادث السقوط بنسب أعلى من النساء، بينما تتعرض الإناث لنسب أعلى من حوادث السقوط التي تنتج عنها إصابات فقط، ولا تؤدي للوفاة. وتفسر ظاهرة تعرض الذكور للوفاة بمعدلات أعلى من الإناث، بسبب ميل الذكور عادة للسلوك الأكثر مغامرة ومخاطرة، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر في بيئة العمل في العديد من الوظائف والمهن التي تقتصر إلى حد كبير على الذكور. وأمام فداحة الثمن الإنساني والاقتصادي لحوادث السقوط، يجب أن تفعّل استراتيجيات وقائية شاملة ومتعددة الجوانب، حيث يجب منح الأولوية للدراسات والأبحاث، ولمبادرات الصحة العامة، التي تهدف جميعها إلى تحديد وقياس العبء الطبي والاقتصادي لحوادث السقوط، والتي تسعى لاستكشاف عوامل الخطر، وتطبيق الإجراءات والتدابير الفعالة والكفيلة بمنعها، وهذه الإجراءات والتدابير لا بد أن تدعم السياسات الرامية إلى خلق بيئة آمنة، وإلى خفض وقع وتأثير عوامل الخطر، وهو ما يمكن تطبيقه مثلاً من خلال سن وتشريع القوانين الهندسية التي تضع معايير السلامة في المباني الحديثة منذ إنشائها، وفي المدن بوجه عام. فعلى سبيل المثال، من ضمن الخصائص الرئيسية التي يجب أن تدرج فيما يعرف بالمدينة الصديقة للمسنين، المفترض فيها أن تمنع نسبة كبيرة من حوادث السقوط بين كبار السن، وجود أرصفة تتم صيانتها وإضاءتها بشكل جيد، وتوجيه سائقي الحافلات لتمكين المسنين من الجلوس قبل الانطلاق، مع وجود حافلات تُعطى أولوية الجلوس فيها للمسنين، وغيرها من الأمثلة كثير. هذا بالترافق مع ضرورة تدريب أفراد الطاقم الطبي على إجراءات الوقاية الفعالة المبنية على أسس علمية، مع تثقيف العامة، وزيادة وعيهم بحجم المشكلة المتجسد في الأعداد الكبيرة للوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السقوط.