حليف أميركا الأكبر تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 عندما انفجرت قنبلةٌ في أحد قطارات مترو الأنفاق في لندن صباح الجمعة، سارع الرئيسُ دونالد ترامب للتعليق على الحادث حيث قال في تغريدة له على تويتر: «هجومٌ آخر لإرهابي فاشل في لندن»، مضيفاً: «لا بد من أخذ زمام المبادرة! إن حظر السفر إلى الولايات المتحدة ينبغي أن يكون أوسع وأشد وأكثر تحديداً، غير أنه من الغباء أن ذلك لن يكون صحيحاً سياسياً!». تصريح ترامب يذهب إلى أن الهجوم يؤكد ضرورة تقليص عدد المهاجرين الجدد الذين يأتون إلى الولايات المتحدة، وليس مهماً هنا أنه عندما أرسل ترامب تغريدته على تويتر، لم يكن معروفاً بعد من زرع القنبلة (معلومة ناقصة لفتت إليها السلطاتُ البريطانية في ردها على ترامب)، كما لا يهم أن الهجمات الأخيرة التي نفذها أفراد متأثرون بالأيديولوجيا المتطرفة في الولايات المتحدة إنما ارتُكبت من قبل مواطنين أميركيين، ولا يهم أيضاً أن ثمة وسيلة حماية مهمة غالباً ما يتم إغفالها تتمتع بها الولايات المتحدة وتفتقر إليها أوروبا: إنها المحيط الأطلسي. هذا الامتياز لا يقتصر فقط على الصعوبة النسبية في الوصول من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا، لكن ذلك يمثّل عاملاً كبيراً فيه. وفي هذا السياق، يقول بيمان: «أوروبا لديها كل نقاط الدخول البرية تلك. فعندما نتحدث عن تنظيم (داعش) مثلاً، فإن المرء يستطيع، نظرياً، الذهاب من دمشق إلى باريس بوساطة سيارة. بالطبع ليس بوسعه القيادة بالمعنى التقني للكلمة، بل سيعبر الحدود ويستقل حافلات إلى آخره، لكن القصد هنا هو أنه من الصعب تأمينها». وبالمقابل فإن الوصول إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة بكثير، إذ للوصول إليها بشكل مباشر، على المرء أن يسافر إليها على متن سفينة أو طائرة، وهو ما يقلّص عدد نقاط الدخول التي ينبغي على الحكومة أن تؤمِّنها ويقلِّص عدد الأشخاص الذين يمكنهم محاولة ذلك، ثم إن السفر كل هذه المسافة أكثر كلفة ويترك الكثير من الآثار الورقية. صحيح أن الوصول إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر –السفر إلى بلد آخر في القارة ثم التوجه إلى الولايات المتحدة– قد يخفِّف من بعض إجراءات التدقيق التي تقوم بها السلطات، لكنه ينطوي على تعقيد جديد حيث يقول بيمان: «إن الإرهابيين يفكرون في احتمالات النجاح»، مضيفاً: «ذلك أن الكثير من التنظيمات لا تستطيع المحاولة 20 مرة والقول: إننا سنخسر بعض أفرادنا ولكن لا بأس في ذلك. إنهم يقلقون لأن عملية فاشلة واحدة ستكون لها عواقب كبيرة». «بيمان» أشار أيضاً إلى طريقة أخرى تؤثّر بها عزلة أميركا الجغرافية على احتمالات تسلل الإرهابيين، إذ يقول: «هناك أسباب تاريخية تفسّر وجود جاليات مسلمة مهمة في بعض الدول الأوروبية»، ذلك أن الكولونيالة الغربية في أفريقيا والشرق الأوسط، على سبيل المثال، ساعدت على بناء جاليات في أوروبا لديها جذور في تلك الدول، وبالمقابل فإن أميركا لديها امتدادات كولونيالية في مناطق أخرى، مثل أميركا اللاتينية. وتلك الجاليات الموجودة تعني أنه عندما كان الناس يسعون للهجرة من الشرق الأوسط مؤخراً، فإنهم كانوا يميلون للتركيز على البلدان القريبة التي توجد فيها جاليات تشترك معهم في الثقافة واللغة، فإذا كنت تسعى للهجرة من الجزائر مثلاً، فهل كنت ستذهب إلى ميامي أم إلى باريس؟ وكثافة تلك المجموعات المحلية في أوروبا تجعل من السهل أيضاً على من يريدون الذوبان فيها القيام بذلك. ويقول بيمان في هذا الصدد: إنه من الصعب جداً امتلاك ما يكفي من المهارات للعمل في بيئة لا يوجد فيها أشخاص كثيرون يتحدثون لغتك ولا يعرفون ثقافتك، وهذا يحيلنا إلى ملاحظة بيمان الأخرى: أنه عندما يكون من الصعب أكثر تهريب إرهابيين إلى بلد ما وهناك عدد أقل من الإرهابيين الذين يمكن أن يحالفهم الحظ عندما يصلون إلى هناك، فإن ذلك يقلّص بشكل كبير عدد الأشخاص الذين سينجحون في مسعاهم. وهذا ليس شيئاً نظرياً فقط، إذ يقول بيمان: «إننا نعلم من الوثائق التي رأيناها على مر السنين من تنظيمات مثل (القاعدة) أنهم يَعتبرون الوصول إلى الولايات المتحدة أصعب مقارنة مع أوروبا». وبعبارة أخرى فإن محيطاً بعرض 3 آلاف ميل يمثل حاجزاً كبيراً وفعالاً إلى حد كبير على السفر إلى الولايات المتحدة، حاجزاً يمتاز بكونه دستورياً من دون شك! فيليب بامب محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»