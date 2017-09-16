خمس أساطير عن الأعاصير تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017 في الأسابيع الأخيرة، ضرب إعصاران ساحل خليج المكسيك، وألحقا به أضراراً فادحة. فقد غمر الإعصار «هارفي» جزءاً كبيراً من مدينة هيوستون، وألحق بها دماراً سيستغرق سنوات، ومليارات الدولارات، لمعالجة آثاره. أما الإعصار «إيرما»، فقد شق طريقه في صخب نحو الشمال مجتاحاً أجزاء من فلوريدا في طريقه. ونظراً لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء الولاية، فإن السلطات المسؤولة لم تتمكن حتى الآن من إحصاء الأضرار التي حدثت بشكل دقيق. وقد أثار الإعصاران مشاعر الأميركيين الذين راحوا يتابعون أخبارهما بقلق شديد، وكشفا في الوقت ذاته عن بعض الأساطير المتعلقة بالأعاصير عموماً. الأسطورة الأولى: أن العام المزدحم بالعواصف المُسمّاة (التي تحمل أسماء: أعاصير) يكون عادة عاماً أكثر خطورة، وأكثر تعرضاً للخسائر مقارنة بغيره من الأعوام. ويبدو هذا أمراً بدهياً. ففي أحدث توقعاتها لعام 2017 رفعت شركة «ويزر كومباني» العاملة في مجال التنبؤات الجوية، من عدد العواصف المسماة التي تتوقع أن تحدث في موسم أعاصير المحيط الأطلسي، وحذرت من «مخاطر أكثر من عادية، تتعلق باجتياح العواصف لسواحل شمال شرق الولايات المتحدة». وفي تقرير التوقعات الموسمية لجامعة ولاية كولورادو، جاء أن احتمال حدوث أعاصير كبيرة، يجعل من احتمالات اجتياح تلك الأعاصير لسواحل الولايات المتحدة أعلى من معدلها الطبيعي هذا العام. الأسطورة الرابعة: أن أكبر تهديد ناتج عن الأعاصير، هو تهديد الرياح. تقول قناة «ويذر تشانيل» المتخصصة في شؤون الطقس، إن «الرياح مسؤولة عن الكثير من الأضرار الهيكلية الناجمة عن الأعاصير». كما ينظر سكان فلوريدا إلى الرياح باعتبارها عدوهم الأول. ومما يشار إليه في هذا السياق أن إعصار «أندرو» عام (1992) أسفر عن مصرع 65 شخصاً، وترتبت عليه خسائر بلغت 27 مليار دولار، كان معظمها بسبب الرياح التي تجاوزت سرعتها 175 ميلاً في الساعة. ولكن الرياح ليست في الحقيقة سوى واحد من مجموعة من الآثار المدمرة الناتجة عن الأعاصير، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، جيشان العاصفة، أو الارتفاع المفاجئ في مستوى سطح المحيط على طول الساحل، واندفاع مياهه إلى الداخل بسبب الرياح القوية، مما يؤدي إلى الكثير من الوفيات. الأسطورة الخامسة: المتنبئون من علماء المناخ والإرصاد يضخمون من حجم التهديد لتعزيز أجندة التغير المناخي. وعلى رغم ما دأب البعض على ترويجه منذ العام الماضي، ومؤداه أن وسائل الإعلام والمركز الوطني للأعاصير يبالغان في تضخيم التهديد الذي يمثله الاحترار العالمي، إلا أن الحقيقة هي أن مهمة دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، التي أذاعت تحذيرات عاجلة بشأن الأعاصير الأخيرة، هي حماية الممتلكات وإنقاذ الأرواح. ومن المنطقي أن تأخذ منافذ الأنباء المحلية، ودوائر الإرصاد والمناخ بشكل عام زمام المبادرة في ذلك. جيفري هالفرسون: أستاذ علم الأرصاد الجوية في جامعة مريلاند بالتيمور كاونتي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»