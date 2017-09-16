مشروع «ساندرز»

تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017

قدم «بيرني ساندرز» السيناتور «الديمقراطي» يوم الأربعاء الماضي، أحدث نسخة من خطته للرعاية الصحية الشاملة، والتي تتكفل بموجبها الحكومة الأميركية بتقديم الرعاية الصحية لجميع مواطنيها، بيد أنه لم يقدم سوى تفاصيل قليلة وأفكار غامضة بشأن تمويلها. وكتب «جوناثان تشيت»، في مجلة «نيويورك» مقالاً مميزاً أشار فيه إلى أن «فكرة أن تكون الحكومة الأميركية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تمويل الرعاية الصحية» فرصة تنفيذها معدومة، ولاسيما أن كثيراً من «الديمقراطيين» حبذوا الفكرة منذ سنوات طويلة، ولكنهم لم يتمكنوا أبداً من حل المشكلات السياسية التي تواجه إمكانية التحول إليها.

وثمة أمور كثيرة مميزة في مقال «تشيت» بشأن نقاط ضعف «ساندرز» كصانع سياسات. ولكن أيضاً «انعدام الفرصة» أمر غير صحيح تماماً، وفي الحقيقة، هذه الحلقة هي نافذة مثيرة للاهتمام على كيفية عمل الأحزاب السياسية الأميركية، وسبب أهميتها في الوقت الراهن.

جوناثان بيرنشتاين: كاتب أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»