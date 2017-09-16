محنة عوائل الدواعش تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017 بعد تحرير الموصل من إرهابيي «داعش»، برزت قضايا إنسانية جديدة تحتاج إلى التوقف عندها وإيجاد حلول عقلانية إنسانية لها.. مع أننا ندين ونرفض الإرهاب بكل أشكاله، ونؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية تقديم كل الإرهابيين للمحاكمات لنيل عقابهم. جريدة «الشرق الأوسط» نشرت في صفحتها الأولى يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري خبراً عن عائلات أعضاء «داعش» التي تواجه مصيراً مجهولا في العراق، حيث يوجد 1400 زوجة وطفل من 13 جنسية في معسكر قرب الموصل. وأوضح ضابط في الجيش العراقي أن النسوة المحتجزات ينتمين إلى 13 بلداً، منها جمهوريات سوفييتية سابقة مثل طاجكستان وأذربيجان وروسيا، ودول آسيوية، وعدد قليل منهم ينتمي إلى فرنسا وألمانيا. معظم النساء والأطفال استسلموا مع أزواجهن أثناء معارك الموصل. الحكومة العراقية تريد التفاوض مع سفارات هذه الدول حول مصير النساء والأطفال واحتمال عودتهم لبلدانهم. ومن المفارقات الغريبة أن بين نسوة «داعش» المعتقلات امرأة شيشانية، أعربت عن عدم رغبتها في العودة إلى بلادها، مفضلةً الذهاب إلى فرنسا، حيث سبق أن عاشت مع زوجها فترة من الزمن في باريس قبل الالتحاق بـ«داعش» في العراق. والسؤال الآن هو: لماذا يورط شباب شيشاني أنفسهم في الانضمام إلى تنظيم إرهابي يقتل الأبرياء؟ قد نفهم ونعذر الشباب الشيشاني في هجرتهم إلى فرنسا بحثاً عن العمل أو التعليم أو لتحسين أوضاعهم المعيشية، لكن لا نفهم لماذا يتركون بلد الحرية والأمن والأمان والضمان الاجتماعي وفرص التعليم وتحسين المعيشة، إلى بلد مضطرب يشهد حرباً أهلية طاحنة، وينضموا إلى تنظيم إرهابي خطير! معنى ذلك أن اختيارهم للعمل مع «داعش» في العراق مخطط له ومرتب له مسبقاً. والآن فإن الزوج معتقل ولا أحد يعرف مصيره؛ هل هو حي أم ميت. وتبقى قضية الأطفال والنساء معلقةً على قرار الحكومة العراقية التي خاطبت حكومات بلدان هذه العوائل، وعلى رد تلك الحكومات.