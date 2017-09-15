نهج إماراتي مستدام في خدمة البشرية تاريخ النشر: السبت 16 سبتمبر 2017 في خضم موجة النزاعات والكوارث الطبيعية المتتالية التي ضربت دولاً ومناطق مختلفة من العالم في الآونة الأخيرة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كعادتها في مقدّمة صفوف الدول التي هبّت لإغاثة ضحايا هذه الصراعات وما يتمخّض عنها من مآسٍ إنسانية، وإنقاذ المنكوبين جرّاء الكوارث التي تعددت أوجهها ما بين أعاصير وزلازل، مسببةً أضراراً بشرية ومادية ضخمة. فتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، تقدم الهيئة وبموجب نداءات الإغاثة الدولية الواردة إليها، مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخراً سواحل جنوب غرب بيجيبان في المكسيك، وتأثر به أكثر من 3 ملايين شخص، كما أدى إلى مقتل 61 شخصاً وجرح 200 شخص، ولجوء أكثر من 10 آلاف شخص إلى أماكن الإيواء. هذه اللفتة الجليلة الجديدة هي بلا شك انعكاس ملموس لجديّة الرسالة الإنسانية التي تحملها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً معطاءة وشعباً وفياً، على عاتقها منذ اليوم الأول لإنشاء الدولة على يد الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي سطّر ملامح تجربة إنسانية إماراتية متفردة، كانت ولا تزال مصدر فخر الإمارات وأبنائها، ورافداً رئيسياً من روافد المكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات إقليمياً ودولياً على المستويين الرسمي والشعبي. كما جاءت هذه الخطوة الإنسانية أيضاً كامتداد للعلاقات الخارجية الراقية التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة مع جميع الأشقاء والأصدقاء حول العالم، حيث تتميز دولتنا الحبيبة منذ تأسيسها بسياسة خارجية حكيمة ومتوازنة، مكّنتها من اكتساب علاقات إيجابية ومثمرة مع مختلف دول العالم، على نحو عزّز من ثقة المجتمع الدولي بالإمارات ومساهماتها الفاعلة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وبالمواقف الإماراتية الحكيمة في التعاطي مع مختلف المستجدات والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، وضمن هذا السياق، جاء تأكيد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمساندة المتضررين من زلزال المكسيك جاءت في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، واستشعاراً من سموه للمحنة التي تعرّض لها الشعب المكسيكي بسبب كارثة الزلزال. هذا السّبق الإماراتي المتجدد في مدّ يد العون والمساندة إلى جميع الأشقاء والأصدقاء متى ما احتاجوا إليها، وهذه الريادة الإماراتية المعهودة في إغاثة الشعوب والأقليات ممن تقطّعت بهم السبل، هما ترجمة لنهج إماراتي مستدام في خدمة البشرية، يترفع عن أي مصالح أو اعتبارات، وعن شوائب التفرقة والتمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو ما عدا ذلك. وهو نهج يلقى على الدوام سيلاً لا ينقطع من الإشادات والشهادات الإقليمية والدولية المتتالية التي تثمّن المساهمات الإماراتية السبّاقة والسخية في تحسين حياة البشرية، سواء عبر ما تقوم به دولتنا الحبيبة من حملات إغاثية وخيرية مؤثرة لكل من يحتاجها وقت المحن والشدائد، أو عبر ما تنفذه من مبادرات وبرامج تنموية ضخمة لا تتوقف على امتداد العام في مناطق مختلفة من المعمورة. وضمن هذا الإطار، جاء تثمين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخراً، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتسيير طائرة خاصة محمّلة بشحنة مواد إغاثية تعتزم المفوضية إرسالها للاجئي «الروهينجا» الذين فروا حديثاً من موطنهم إلى بنجلاديش. ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.