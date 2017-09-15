القضايا الريفية.. والإعلام الغائب

تاريخ النشر: السبت 16 سبتمبر 2017

ربما يكون الصحفيون في واشنطن مهووسين بصلات ترامب بروسيا. وربما يركز الصحفيون في وادي السيليكون على عملية الاندماج الكبيرة القادمة. وربما تلهث وسائل الإعلام في نيويورك بشأن تنحي محرر في مجلة «فانيتي فير». ولكن في حين أن معظم الأميركيين يظلون بداخل فقاعتهم الحضرية، فإن الصحفيين في مجلة «ذا تكساس أوبزيرفر» يعملون في الحقول. فهم يفكرون في رش المحاصيل، ومعضلة حرائق الغابات التي تحدث عندما تصبح الأرض بورا، والمجتمعات التي ليس لديها مستشفى على مقربة منها أو حتى طبيب في الجوار.

والآن، مع تمويل «ايمرسون كوليكتيف»، وهي مجموعة غير ربحية أسستها لورين باول جوبز، أضافت أوبزيرفر محررا ريفيا متفرغا إلى فريق العاملين بغرفة الأخبار. وستكمل المجلة عمله بإضافة شبكة من العاملين بالقطعة.

وأوضح ويلدر قائلا: «سنبحث عن قصص في المناطق النائية أو تلك التي تقل الأخبار عنها أو تكاد تكون معدومة». هناك فرص كثيرة حيث إنه 3.8 مليون نسمة من سكان تكساس البالغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون في المناطق الريفية.

يعد الافتقار إلى الأخبار الواردة من المناطق الريفية ظاهرة منتشرة على الصعيد الوطني، مع وجود عدد متزايد من الصحفيين في نيويورك وواشنطن وعلى الساحل الغربي.

فيما تقوم الصحف اليومية بتقليص عدد موظفيها، تكون المكاتب الريفية هي في الغالب أولى الضحايا.

والآن، مع انخفاض الايرادات القادمة نتيجة الانخفاض الحاد في الاعلانات المطبوعة، والخسائر التي تمنى بها غرف الأخبار كل عام، فإن ذلك كان له تأثير ضار على إعداد التقارير الريفية.

وتعد هذه مشكلة حقيقية. انظروا إلى هذا السؤال والجواب المقتضب على موقع معهد كنتاكي:

«لماذا تعد الصحافة الريفية مهمة؟ لأن 16% من الأميركيين، أي نحو 36 مليون شخص، ريفيون، وكذلك ثلاثة أرباع

مارجريت سوليفان*

*كاتبة أميركية متخصصة في قضايا الإعلام

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»