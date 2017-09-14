فرنسا: المسلمون ضد الإرهاب تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017 منذ تعرض الأراضي الفرنسية لهجمات إرهابية متلاحقة، خلال العامين الماضيين، بات المجتمع المسلم الفرنسي بمعنى ما في عين العاصفة الإعلامية، واتجهت أنظار كثيرين إليه لقراءة موقفه من كل هذا الاستهداف الأعمى العنيف لبلاده ومواطنيه، وقد أشيع في هذا الصدد أحياناً الكثير من الصور النمطية والمغالطات المتحاملة في بعض وسائل إعلام اليمين الفرنسي ضد المسلمين، بزعم سلبيتهم ووقوفهم متفرجين، أو حتى تواطئهم، وعدم اتخاذهم الموقف الوطني اللازم الحاسم المفترض في مثل هذه الأحوال. ولكن خارج اجترار مغالطات الإعلام وصوره النمطية، قليلة هي الكتب والدراسات المتجهة التي حاولت فعلاً تقديم موقف مسلمي فرنسا من التطرف والإرهاب بطريقة علمية، وبناء على مقاربات سوسيولوجية، مبنية على مؤشرات لوحظت بصفة محققة، وقواعد بيانات سجلت بأرقام موثقة مدققة. وضمن هذا النوع من القراءات السوسيولوجية يأتي كتاب صدر هذه الأيام بعنوان: «مسلمو فرنسا، الاختبار الكبير في مواجهة الإرهاب» وهو عمل اشترك في تأليفه ثلاثة باحثين هم كاهنة إسماعيل وفينسان غيسير وأميرو مورينجيو- بيريا، وهم يتميزون جميعاً بكونهم متخصصين في شؤون الإسلام في فرنسا، فضلاً عن قضايا مشكلات الضاحية والاندماج في السياق الفرنسي، وقضايا الهجرة، والشؤون العربية، ولهم مؤلفات سابقة كثيرة في هذه المجالات. وفي هذا الكتاب الواقع في 287 صفحة يقدم المؤلفون ما يعتبرونه أول دراسة سوسيولوجية واسعة لمواقف المسلمين الفرنسيين من الإرهاب، مستندين في ذلك إلى قرابة أربعين مقابلة أجريت مع مهتمين ومعنيين بقضايا الإسلام والتعددية الدينية في فرنسا والعلمانية، وكذلك رصد المواقف المعلنة من طرف الجمعيات الفرنسية المسلمة، وكذلك في مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً. ولعل أول ما يكشفه هذا الكتاب هو الطابع المركب، أو بعبارة أخرى المعقد لمواقف مسلمي فرنسا أنفسهم تجاه قضايا التطرف والإرهاب، فليس من المنطقي، ولا العلمي أصلاً النظر إلى مجتمع كامل مكون من عدة ملايين على أن له موقفاً واحداً، فشدة الحساسية والحزم والشجاعة في مواجهة العنف والتطرف يختلف من شخص لآخر، ومن شريحة لأخرى، بطبيعة الحال، وبالتالي فإن في صفوف مسلمي فرنسا تيارات وتوجهات مختلفة، وإن كانت الغالبية الساحقة منهم هي الشريحة المتدينة تديناً وسطياً، والرافضة لكل صور التطرف والعنف، والمستعدة أيضاً في النهاية للدفاع عن فرنسا وصد أية أخطار قد تواجهها، أو تؤثر سلباً على استقرارها. حسن ولد المختار الكتاب: مسلمو فرنسا، والاختبار الكبير في مواجهة الإرهاب المؤلفون: كاهنة إسماعيل وفينسان غيسير وأميرو مورينجيو- بيريا الناشر: آتيلييه تاريخ النشر: 2017