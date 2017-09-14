الأعاصير والموقف من التغير المناخي تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017 خلال الأسبوعين الماضيين، عانى الأميركيون الأمرّين بسبب الدمار الواسع الذي خلّفه إعصار هارفي. ومما زاد الأمور سوءاً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تساقط الأمطار العاصفية الغزيرة التي حملها إعصار إيرما. وقد تمتد فترة التعافي من النتائج المدمرة للإعصارين لأشهر عديدة مقبلة إن لم يكن لبضع سنوات. وعندما تحول الاهتمام العام للدوائر المعنية من التركيز على معالجة نتائج الدمار الذي وقع إلى الاهتمام بالتخطيط للمستقبل، لم يكن أمام الناس من خيار آخر غير التركيز على ظاهرة التغير المناخي باعتبارها السبب المباشر لما يحدث. وفي الوقت الذي تقول فيه المعطيات العلمية إن الظروف الطقسية والجوية المتطرفة ستزداد تكراراً، فليس من الممكن القول حتى الآن إن احترار الكوكب كان هو السبب في حدوث أي عاصفة على الإطلاق. ومع كل هذا، أصبح العلماء أكثر اقتناعاً بأن تأثيرات التغير المناخي هي التي تجعل العواصف الشبيهة بإعصار هارفي ذات نتائج تدميرية أكثر سوءاً. وهذه الحقيقة يمكنها أن تطرح سؤالاً سياسياً يتصف بالغباء: هل يمكن للأحداث المتعلقة بحالة الطقس مثل الأعاصير أن تغير عقلية البشر، وأن تقنعهم بأن احترار الكوكب هو ظاهرة تحدث بالفعل؟ يرى البعض، ومنهم سارة بوسنير، الصحفية في صحيفة «واشنطن بوست»، أن ملايين الناس في ولاية فلوريدا افتقدوا كل عوامل قوتهم وهم يأملون الآن أن «تعمل هذه الأعاصير عملها كصرخة مدويّة لإيقاظ الناخبين الجمهوريين وربما لإيقاظ قادتهم أيضاً». وقد اعتاد النشطاء البيئيون وبعض السياسيين الملتزمين على استغلال الأحداث المناخية المتطرفة كالزوابع والأعاصير للدفع باتجاه القيام بعمل أكثر فعالية في مواجهة التغير المناخي. وإذا تمكن الناس من استنباط العلاقة التي تربط بين وقوع الأحداث المناخية المدمرة واحترار الكوكب، فسيؤدي ذلك بالضرورة إلى تشكيل قوة ضغط على الحكومة من أجل حثّها على العمل. ومثلما وجدنا في بحثنا، فإن الحياة في خضم إعصار عاتٍ، من المرجح أن تكون لها تداعياتها الكبيرة على معتقدات الناس وأساليبهم في التفكير المتعلق بظاهرة التغير المناخي وعلى الطريقة التي يستجيبون بها للتصدي لهذه الظاهرة. وعلى سبيل المثال، فنحن نلاحظ كيف أن الناس الذين يعانون من العيش تحت إعصار مثل هارفي أو إيرما، يصبحون أكثر ميلاً لدعم السياسات الرامية لمساعدتنا على الصمود في وجه الأعاصير وتحدي نتائج التغير المناخي. وقبل أي شيء آخر، يجب الانتباه إلى أن الناس الذين يعايشون هذه الأحداث تخلق في نفسهم الميل لاعتبار الاحترار الأرضي مشكلة البشر أجمعين وليس فقط مشكلة مجتمع محدود يعيش فوق رقعة محدودة من الأرض. وعلينا أن نتوقع أيضاً أن تكون لدى الناس رغبة أقل لدعم السياسات الهادفة إلى التخفيف من مشاكل التغير المناخي بدلاً من السياسات الرامية إلى مساعدتهم على التأقلم مع ظاهرة احترار الكوكب. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون للسياسات المتعلقة بتخفيض انبعاثات غاز البيت الأخضر (ثاني أوكسيد الكربون) نتائجها الفورية المفيدة في كل الأماكن والمناطق في العالم أجمع وعلى الأجيال المقبلة. ويعارض البعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ من دون أن تكون لديهم القدرة على معارضة السياسات الرامية للتأقلم مع المناخ وهي السياسات التي تحمل في طياتها الفوائد المباشرة لبيوتهم ومجتمعهم كله. وعلينا أن نتوقع بناء على كل ما ذكرناه أن يكون دعم سياسات التأقلم مع الاحترار الأرضي أكثر قوة في أوساط الناس المهددين بالظواهر الطقسية الخطيرة. ليولين هيوجز: أستاذ السياسات العامة المساعد في الجامعة الوطنية الأسترالية وديفيد كونيسكي: أستاذ العلاقات العامة والبيئية في جامعة إنديانا