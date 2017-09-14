الملك فيصل وروح النصر تاريخ النشر: الجمعة 15 سبتمبر 2017 مع اقتراب ذكرى ملحمة الانتصار العربي في السادس من أكتوبر 1973، لا بد أن نسترجع روح العزيمة والوحدة والتحدي التي حققت لنا النصر. وفي تقديري أن جماهير العرب كانت تنتظر الإلهام من زعمائنا عقب الهزيمة القاسية التي تلقتها جيوش ثلاثة دول عربية في يونيو 1967، ولحسن الحظ فقد كان لدينا زعماء من أولي العزم ومن أصحاب الكاريزما القادرين على توفير الأسباب التي تحول الهزيمة إلى نصر مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومثل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، ومثل الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه. كانت هزيمة 1967 قاسية على مشاعر أبناء جيلي الذين عاصروها، فنحن لم نهزم فقط في ميدان المعركة، بل فقدنا أيضاً أراضي شاسعة في سيناء والضفة الغربية وهضبة الجولان، ومع مرور الوقت تبين لنا أن إسرائيل غير مستعدة للتجاوب مع الحل السياسي الذي طرحته الأمم المتحدة في القرار 242، وكان القرار الذي وافق عليه العرب متوازناً، إذ نص في بند منه على عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة المسلحة، وكان هذا موجهاً إلى إسرائيل، بينما جاء بند آخر موجهاً إلى العرب ينص على ضرورة الاعتراف بدول المنطقة داخل حدود آمنة ومعترف بها. كان القرار يرسى معادلة الأرض مقابل السلام، غير أن إسرائيل كانت مصممة على الاستمرار في احتلال الأرض، ولذا لم يكن أمام زعماء أمتنا إلا اتخاذ قرار جماعي بضرورة تحريك الموقف عسكرياً لإنهاء حالة الجمود التي فرضتها إسرائيل. هنا جاءت الوقفة التاريخية، حيث طلب الشيخ زايد والملك فيصل عقد اجتماع لوزراء النفط العرب للتباحث حول الضغط النفطي على الدول التي ساندت إسرائيل، وانعقد الاجتماع في الكويت وتقرر فيه تخفيض الإنتاج الكلي بنسبة 5% فوراً مع تخفيض نسبة 5% شهرياً حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو. كذلك قررت عدة دول من «أوبك» رفع سعر بترولها بنسبة 70%، كما قررت بعض الدول العربية حظر البترول كلياً إلى الدول التي يثبت تأييدها للعدوان الإسرائيلي. وفضلاً عن ذلك استدعى الملك فيصل السفير الأميركي في الرياض وأبلغه رسالة من 3 نقاط: الأولى أن مستقبل العلاقات الثنائية سيتعرض لإعادة النظر إذا ما واصلت الولايات المتحدة مساندة العدوان الإسرائيلي، والثانية أن السعودية ستخفض إنتاجها بنسبة 10% والثالثة أن السعودية ستوقف شحن البترول للولايات المتحدة كلياً إذا لم يتم الوصول إلى نتائج سريعة وملموسة في الحرب. لقد كان لهذه لرسالة دور حاسم في إنهاء محاصرة الجيش المصري الثالث والاحتفاظ بمواقع النصر الميداني. إن تحرير سيناء الذي تم بمزيج من القتال العسكري والجهد السياسي ما كان ليتحقق لولا هذه الوقفات الشجاعة من جانب الرياض وأبوظبي، ولا شك أن روح النصر العربي في تلك الحرب انطلقت من زعمائنا العظام، طيب الله ثراهم أجمعين.