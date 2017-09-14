الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017 التسوية الممكنة في كاتالونيا.. ودلالة العقوبات على كوريا الشمالية فاينانشيال تايمز الإندبندنت انتقد الكاتب «كيم سنجوبتا» في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت» أمس ما وصفه بـ«العقوبات الأممية الضعيفة» على كوريا الشمالية، معتبراً أنها تظهر أن صوت التهديدات الأميركية مرتفع أكثر من صوت التنفيذ عندما يتعلق الأمر بـ«كيم يونج أون». وأضاف: «يبدو أن زعيم كوريا الشمالية في مأمن الآن، ولو أن معمر القذافي لم يتخلَّ عن أسلحة الدمار الشامل التي كان يمتلكها أملاً في تحسين العلاقات مع الغرب، لما تمت الإطاحة به على الأرجح»، وتابع الكاتب: «من التهديد بتعرض كوريا الشمالية لـ(نار وغضب لم يشهد لهما العالم مثيلاً من قبل) إلى الاضطرار إلى تخفيف عقوبات الأمم المتحدة (فائقة القسوة) على بيونج يانج، لا تزال سياسات الإدارة الأميركية بشأن كوريا الشمالية في مسار محيِّر. ونوَّه إلى أنه من أجل تفادي استخدام حق الفيتو من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن، اضطرت الولايات المتحدة إلى تخفيف سلسلة التدابير العقابية المقترحة، وبدلاً من حظر النفط الذي كان سيسبب مشكلات خطيرة لنظام كيم، تم استبداله بتقليص صادرات النفط إلى كوريا الشمالية في المستقبل، كما تم أيضاً إلغاء القيود المقترحة على الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج، والذين يمثلون مصدراً مهماً للعملة الصعبة». واستطرد قائلاً: «حتى التجميد المقترح لأصول كيم جونج أون والمقربين منه تم إسقاطه من العقوبات». ونوّه الكاتب إلى أنه من المفارقة أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «نيكي هالي» تعين عليها الرضوخ لتلك التنازلات، على رغم أن تصريحاتها كانت قوية بقدر رئيسها دونالد ترامب. غير أن «سنجوبتا» أقرّ بأن العقوبات التي تبنتها الأمم المتحدة أقوى من تلك التي تم تبنيها في السابق، مع بعض الخطوات الإضافية مثل حظر مبيعات الغاز الطبيعي إلى بيونج جيانج، ولكن المبالغة التي استخدمتها «هالي» في السابق أظهرت ما بدا أنه تراجع من جانب واشنطن. الجارديان سلطت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أمس الأول الضوء على تماسك الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه مع تصاعد الثقة الشعبية في الاتحاد، ثمة حالة من التفاؤل العام، وإن بقيت التحديات، إلا أن التكتل يمضي قدماً على طريق تنفيذ أجندة لا يمكن أن تتجاهلها بريطانيا بعد أن قررت الخروج. ونوّهت إلى أن الاتحاد الأوروبي قبل وقت قريب بدا يبعث على الشك وليس الأمل، واعتقد كثيرون أنه يحتضر في ذكرى تأسيسه الـ60، أو أنه على الأقل يتجه إلى غرفة الإنعاش، بينما خشي كثيرون كذلك من أن منطقة اليورو سرعان ما ستنهار، وأضافت: «بدا أيضاً من المؤكد أن الموجة الشعبوية ستكتسح المؤسسات التي تعتمد على الديمقراطية الليبرالية»، غير أن الصحيفة ذكرت أن تلك الرؤى المأساوية لم تعد موجودة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على بقية الدول الأعضاء، كما تتجه منطقة اليورو إلى النمو بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2011، وعلى رغم أن قضية الهجرة لم تنتهِ، إلا أن أعداد المهاجرين تناقصت، وتأثيرها على السياسة قد تم احتواؤه على ما يبدو، ولم تعد الشعبوية تعتبر قوة خارجة عن السيطرة، ولم تسفر شعارات اليمين المتطرف الداعية إلى «ربيع وطني في أنحاء القارة الأوروبية» عن شيء. إعداد: وائل بدران