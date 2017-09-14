دروس من الأعاصير تاريخ النشر: الخميس 14 سبتمبر 2017 هل ثمة ما يمكن للمرء أن يتعلمه من الأعاصير والزوابع والفيضانات؟ لقد بقي الناس يتداولون هذا السؤال منذ آلاف السنين، وكثيراً ما كانوا يتناقلون القصص والحكايات التي تحاول ربط الكوارث الطبيعية بمعانٍ وإيحاءات معينة. ويبدو أن كل الأساطير المتعلقة بالفيضانات متشابهة وتكرر بعضها البعض. واستطاع باحث يدعى جون موريس تجميع أكثر من 200 قصة استقاها من ثقافات وأساطير الشعوب القديمة في الصين والهند ومن سكان أميركا الأصليين وما بعدهم. ووجد من تحليلها أن 88 من تلك القصص تتحدث عن عائلة بطلة، وفي 70% منها ينجو الناس من الفيضانات باستخدام القوارب، وفي 67% منها تنجو الحيوانات الأليفة باستخدام القوارب أيضاً، ونحو 66% منها يحدث بسبب خبث الإنسان وضلاله، وينتهي 57% منها بأن تصبح سفينة الإنقاذ عالقة على قمة جبل! وكان مؤلفو تلك القصص والروايات يحاولون خلق الإحساس بوجود القوى الخارقة في الطبيعة والإيحاء بتفاهة العالم الذي يعيشون فيه. وكان يدفعهم إلى ذلك التساؤل حول القيمة الحقيقية لهذا العالم الذي تتعرض فيه المدن للدمار من دون سبب، أو شعورهم بأنهم يعيشون في عالم مجرّد من الرحمة وحيث تتعرض حضارات بأكملها للدمار بسبب الآثام التي تقترفها. لقد صعد نوح إلى السفينة وراح يعتني بركابها من بشر وحيوانات. ثم ما لبث المطر أن توقف وجاء وقت الهبوط من السفينة من أجل إعادة إعمار الأرض. وهكذا تمثل قصة نوح درساً عظيماً في التعامل مع الكوارث الطبيعية. وهذا يعني أن الكتاب المقدس العبري يريد احترام السلطة والقانون ولا يريد الاستسلام للكوارث. واليوم، أصبحنا نتعايش مع الأخطار التي تأتي بها العديد من الأعاصير والفيضانات مثل هارفي وإيرما. ولا يزال الناس يعبِّرون عن أصالتهم وغيرتهم على بعضهم البعض أثناء التصدي للأهوال التي تخلفها السيول والفيضانات، وقد رأينا كيف هبّ سكان مدينة هيوستون هبّة رجل واحد لمساعدة المتضررين والمشردين. إلا أننا وجدنا أيضاً الضعف في العمل والأداء الجماعي وعدم الخبرة في التعامل مع الوحدات البنائية التي يصعب التحكم فيها بسبب ضخامتها. ويعود كل ذلك إلى أننا نعاني من مشاكل في طريقة فهمنا للسلطة، وخاصة بعد أن بلغ افتقارنا للثقة الاجتماعية أعلى مستوى له على الإطلاق. ديفيد بروكس محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»