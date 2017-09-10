كوريا الجنوبية والشمالية: وجهان متناقضان لعملة واحدة تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017 تستحوذ الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في العالم العربي على اهتمام شعوبها ودولها والدول أصحاب المصالح هناك ومعظمها من الدول الكبرى. فلا نستطيع تجاهل الأزمة التي افتعلها نظام الحكم في قطر مع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودعم ذلك النظام لجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية إضافة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الإيراني في اليمن وإعادة الشرعية له، بجانب الصراع الدائر في سوريا بين نظام الحكم والجماعات السورية التي تطالب بتنحي «بشار الأسد» وترسيخ الديمقراطية في سوريا. كما تبرز الأحداث العسكرية في العراق والصراع ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ومحاولة بغداد إثناء إقليم كردستان عن تنظيم استفتاء لانفصال الإقليم عن العراق، إضافة إلى إجراءات «الحكومة الإسرائيلية» ضد الشعب الفلسطيني في القدس ومواجهات القاهرة للجماعات الإرهابية المسلحة والصراع الدائر منذ سنوات في ليبيا. ولكن يجب ملاحظة أن هناك منطقة أخرى تشهد «حربا باردة» منذ عقود وتخشى العديد من الدول أن تكون شرارة اندلاع الحرب العالمية الثالثة، وهي شبه الجزيرة الكورية. فالحرب بين الشطرين الشمالي والجنوبي لشبه الجزيرة والتي وضعت أوزارها عام 1953 لم تشهد مطلقاً توقيع معاهدة سلام بين الدولتين، ولذلك فهما ما زالا في «حالة حرب» منذ عام 1950. وتاريخ ذلك يعود إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي شهدت تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى جزأين شمالي وجنوبي بناء على اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية و«الاتحاد السوفييتي» السابق يقضي بوجود القوات الكورية الموالية لهما خلف خط عرض 38. ولقد كنت مؤخراً في كوريا الجنوبية، ولاحظت مدى ضعف اهتمام المواطن الكوري العادي بما يحدث من كوريا الشمالية، وعندما تحدثت مع بعض المواطنين هناك كانت إجابتهم أنهم يسمعون تهديدات بيونج يانج خلال العقود الماضية، ولكن دون أفعال حقيقية. ولذلك لم يستسلم شعب كوريا الجنوبية للمخاطر والتهديدات اليومية من الجارة الشمالية منذ ما يزيد على سبعة عقود واستطاع بناء دولة حديثة، واقتصاد يحتل المركز الخامس عشر عالمياً، وفق الناتج المحلي، وأن يقبع ضمن مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، وهي معجزة يؤمن بها شعب كوريا الجنوبية، ويطلق عليها اسم «معجزة نهر الهان». وفي المقابل تظل كوريا الشمالية واحدة من أفقر الدول وأقلها تطوراً. وتلك رسالة واضحة لمن يشهر السلاح في وجه جيرانه، ويهددهم باستمرار في الوقت الذي يرفع فيه جاره راية التقدم والازدهار والبناء والأمن والأمان لمواطنيه.