البارزاني: استفتاء كردستان ونقطة اللاعودة! تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017 «إثر الحرب العالمية الأولى صوّت الأكراد لصالح الانضمام للعراق.. لكنهم تعرضوا لأنواع الوحشية وحرموا من العيش آمنين.. لقد تأخرنا كثيراً وبذلنا جهوداً كبيرة حتى لا نصل إلى قرار الاستفتاء.. وقد فشلنا في بناء الشراكة مع بغداد، لذلك اضطررنا لهذه الخطوة». إنه التقييم الأحدث لدى مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان، حول القضية الكردية، وقد عبّر عنه في مقابلة إعلامية أجريت معه الأربعاء الماضي، وركّز فيها على الاستفتاء المقرر خلال الشهر الجاري لتقرير مصير الإقليم. وكان البارزاني، كرئيس لإقليم كردستان العراق، قد أعلن في 7 يونيو الماضي، عن تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في الـ25 من سبتمبر 2017، فاتجهت إليه المطالبات والضغوط والمناشدات، الإقليمية والدولية، طوال الأيام والأسابيع الأخيرة، تدعوه لإلغاء الاستفتاء أو تأجيله، ليس فقط بوصفه رئيساً للإقليم، ولكن أيضاً باعتباره أبرز زعيم كردي في وقتنا الحالي. فمن هو البارزاني؟ وكيف يمكنه تخطي اختبار استفتاء تقرير المصير؟ ولد مسعود البارزاني عام 1946 على أراضي «جمهورية مهاباد» الكردية في كردستان إيران، حيث كان والده مصطفى البارزاني على رأس مجموعة من المقاتلين البارزانيين شاركوا في الدفاع عن الجمهورية التي استمرت لأشهر قليلة فقط. وفيما غادر البارزاني الأب إلى موسكو بعد سقوط «مهاباد» على أيدي القوات الإيرانية، عاد أفراد عائلته، وضمنهم الطفل مسعود، إلى قريتهم بارزان في كردستان العراق. وهناك التحق مسعود بالدراسة الأولية، ثم انتقل إلى بغداد عام 1958 للالتحاق بوالده العائد من منفاه الإجباري. لكن شهر العسل بين الأكراد ونظام عبدالكريم قاسم لم يدم طويلاً، إذ اندلعت المواجهات بينهما عام 1961، فوجد مسعود نفسه بين مسلحي البيشمركة. ومع وصول حزب «البعث» إلى السلطة في يوليو 1968، كان البارزاني الابن قد استلهم دروس القيادة من والده، فانتدبه لتمثيله في محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد أفضت إلى اتفاق مارس 1970 الخاص بالحكم الذاتي للأكراد. لكن الاتفاق لم يصمد طويلاً، وجاءت «اتفاقية الجزائر» عام 1975 لتعجل بانهيار الحركة الكردية، فلجأ مسعود مع والده إلى إيران، حيث حاولا إعادة بناء الحركة الكردية مجدداً. بيد أن البارزاني الأب توفي في مارس 1979، بينما كانت التحضيرات جارية لعقد المؤتمر التاسع لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، المؤتمر الذي اختار مسعود زعيماً للحزب خلفاً لوالده. وفي تلك الأثناء سيطر المركز العراقي على مناطق كردستان، لكن ما إن هُزم العراق في حرب الخليج الثانية على أيدي التحالف الدولي عام 1991، حتى بدأت الأحزاب الكردية، وعلى رأسها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الزحف نحو الإقليم والسيطرة على مدنه تباعاً، وإقامة مؤسسات للحكم والإدارة، بدعم من الولايات المتحدة التي فرضت منطقة حظر للطيران في جنوب العراق وشماله. غير أن الحرب الأهلية التي انفجرت عام 1994 بين الفصيلين الكرديين الرئيسيين، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أدت إلى تقويض إدارتهما المشتركة للإقليم، فاستنجد البارزاني بالقوات العراقية لمحاربة غريمه الطالباني، وأدى تدخلها إلى هزيمة «الاتحاد الوطني الكردستاني» ولجوء قيادته إلى إيران. لكن الطرفين الكرديين اتفقا في واشنطن عام 1998 على وقف لإطلاق النار، كما تقاسما المنطقة الكردية إلى قسم تديره حكومة البارزاني، ومقرها مدينة أربيل، وقسم تديره حكومة الطالباني، ومقرها مدينة السليمانية. لكن بعد الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين، في أبريل 2003، شرع الجانبان الكرديان بتوحيد الإدارة في المنطقتين، وإعادة تفعيل البرلمان الكردي، وأصبح البارزاني والطالباني عضوين في «مجلس الحكم» العراقي، وسرعان ما تولي البارزاني الرئاسة الدورية للمجلس، ثم أصبح الطالباني رئيساً للجمهورية العراقية. وانتُخب البارزاني في يونيو 2005 كأول رئيس لإقليم كردستان، فأصدر أوامره بإنزال العلم العراقي ورفع علَم كردستان العراق بدلاً عنه في كل أنحاء الإقليم. كما قرر فرض تأشيرة الدخول على العراقيين القادمين إلى الإقليم. بيد أن كردستان العراق تحولت في ظل رئاسته إلى ورشة اقتصادية ومعمارية نشطة، وباتت قبلة لكثير من المستثمرين والشركات العالمية، وانتشرت مظاهر الازدهار والرخاء المعيشي فيها.. ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية عبر اقتراع مباشر في يوليو 2009، بنسبة 70% من أصوات الناخبين. ورغم أن ولايته انتهت في 2013، فإن اضطرابات «الربيع العربي»، والتي حاولت قوى كردية محاكاتها في كردستان العراق، ثم موجات اللاجئين الأكراد السوريين الذين تدفقوا على الإقليم.. لم تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد. لذلك صوت برلمان الإقليم، في يوليو 2013، على مشروع قانون لتمديد ولاية البارزاني سنتين، بعد ما تعذر اتفاق القوى الكردية حول إجراء الاستفتاء على مشروع دستور للإقليم. لكن قرار التمديد طالب بتنظيم انتخابات برلمانية خلال تلك الفترة، وشدد على أن التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى. ثم انتهت فترة التمديد لرئاسة البارزاني يوم 19 أغسطس 2015، وسط أزمة سياسية حادة وخلافات متشعبة بين الأطراف الكردية. وبدلاً من إجراء انتخابات رئاسية مباشرة (رأى البارزاني وحزبه أن الأجواء غير مواتية لتنظيمها) أو العودة إلى برلمان الإقليم (الذي منع التمديد مجدداً)، واستباقاً لدخول الإقليم في فراغ سياسي قانوني، لجأ البارزاني إلى مجلس شورى كردستان، وهو هيئة قضائية استشارية تابعة لوزارة العدل وتتكون من 11 عضواً، فقرر المجلس تمديد ولاية رئيس الإقليم إلى حين إجراء انتخابات رئاسية بعد نحو عامين، وهو ما كان يطالب به حزب الرئيس وترفضه القوى الأخرى؛ وقال المجلس إن القرار ملزم لجميع الأطراف. وبغض النظر عن أية نصوص قانونية تمنع التمديد أصلاً، فإنه كان مطلباً للقوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وتركيا، اللتين ألقيتا بثقلهما وراء البارزاني ودعتا لتأجيل النظر في مسألة طبيعة الحكم في الإقليم إلى مرحلة لاحقة! واليوم فإن واشنطن وأنقرة (وإن بدرجات متفاوتة)، ومعهما عواصم إقليمية وعالمية أخرى عديدة، تطالب البارزاني بإعادة النظر في قرار الدعوة إلى الاستفتاء على تقرير مصير كردستان العراق. لكن بعد أن صدر القرار رسمياً، وبلغت الترتيبات الإجرائية لتنظيم الاستفتاء مراحل متقدمة، فقد بات من الصعب على البارزاني التراجع عن تنظيمه في الموعد المحدد. هذا علاوة على أن القرار بحد ذاته يداعب أحلاماً قومية قديمة لمعظم الأكراد الطامحين للانفصال وإقامة الدولة الكردية المستقلة. أحلام شحذتها تجربة الأعوام الأخيرة مع بغداد، والتي يصفونها بالمخيبة والمرة، كما أنعشها التوجه القوي حالياً في سوريا نحو إعلان إقامة مناطق حكم كردي في شمالها. أضف إلى ذلك أن المقارنة بين حالة الاستقرار الأمني والنجاح التنموي في كردستان العراق، بالأوضاع المضطربة أمنياً والمتردية اقتصادياً في باقي أنحاء العراق، عززت إيمان الأكراد بضرورة بناء مستقبلهم بعيداً عن الدولة العراقية. لذا لن يستطيع البارزاني الاستجابة للمطالبات الخارجية والتراجع عن تنظيم استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان العراق، دون أن يدفع ثمناً باهظاً من شعبيته داخل الإقليم وفي أوساط الشعب الكردي عموماً، إذ وصلت الأمور في هذا الشأن إلى نقطة اللاعودة! محمد ولد المنى