إنجازات استثنائية متواصلة لشباب وشابات الوطن تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017 تحظى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المتفرّدة في تمكين المرأة بتقدير إقليمي ودولي يتسع نطاقه ويتعاظم مداه يوماً بعد يوم. كيف لا؟ وابنة الإمارات ماضية بكل خطوات واثقة نحو حصد المزيد من الإنجازات الريادية والسباقة في مختلف جوانب الحياة، العلمية والثقافية والتنموية والابتكارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، التي تحرص كل الحرص على تمكين المرأة وتعزيز قدراتها العلمية والعملية، وإشراكها إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، بالإضافة إلى الرعاية الكريمة التي عزّ نظيرها التي تلقاها ابنة الإمارات على الدوام من قبل قائدة العمل النسائي في الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، التي أرست قواعد ملحمة إماراتية مبهرة في دعم وتمكين المرأة داخل الدولة وخارجها، فباتت سموها نموذجاً للقيادات النسائية الملهمة في المنطقة العربية والعالم بأسره. ولا شك في أن النهج الإماراتي الراسخ في دعم المرأة وتمكينها هو امتداد لما بدأه الآباء المؤسسون وعلى رأسهم، الوالد القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، الذي كان خير نصير للمرأة وحقوقها وتوسيع مداركها وآفاقها العلمية والعملية خدمة للوطن الغالي وأجياله المتعاقبة. وقد حققت ابنة الإمارات بالفعل إنجازات أبهرت القاصي والداني، حيث تشغل حالياً نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% في الوظائف القيادية المؤثرة. كما تتولى مناصب قيادية متقدمة، حيث تشغل المرأة ثمانية مناصب وزارية في الحكومة الاتحادية الحالية من إجمالي 29 منصباً، وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم، فضلاً عن تمكنها من شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، لتكون بذلك أول امرأة عربية تتولى رئاسة برلمان بلادها. إن ثمار الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة جاء في تمكين المرأة من جهة، وتمكين الشباب من جهة موازية كثيرة وعديدة ومبهرة، ولعل آخرها ومن أكثرها ألَقاً الإنجاز الاستثنائي بدخول معالي شما سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر وزيرة في العالم مؤخراً، حيث تشغل معالي المزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016، لتصبح وهي في عمر 22 أصغر وزيرة في العالم، وتتولى معاليها مهام "تمثيل قضايا الشباب وطموحاتهم في مجلس الوزراء، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات". ولا شك في أن هذا الإنجاز، وعلى رمزيته، يعد مثار فخر لكل إماراتي وإماراتية، فهو يعزز موقع راية الإمارات الشامخة في الصفوف الأولى للدول التي تعنى بتمكين الشباب والمرأة في آن، فقد جاءت هذه الخطوة من قِبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كشهادة عالمية جديدة على الريادة التي يواصل أبناء وبنات الإمارات تحقيقها في مختلف المجالات داخل الدولة وخارجها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية