ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017 مأساة «الروهينجا» تدين «سوكي».. وإعصار «إيرما» يرد على ترامب! لوموند وقالت الصحيفة إن بداية دورة القمع والعنف الحالية انطلقت يوم 25 من شهر أغسطس الماضي حين هاجم مسلحون يزعمون الانتماء إلى الروهينجا مركز شرطة بورمي في ولاية راخين (أركان) حيث توجد هذه الأقلية المسلمة. ومنذ تلك اللحظة بدأت قوات ميانمار أعمال الاستهداف والقتل والتهجير ضد الروهينجا، مما أدى إلى موجة نزوح جماعي واسعة باتجاه بنغلاديش المجاورة. وتم إحراق قرى كاملة، وقتل وسحل مدنيين عزل، وقد اشتملت شهادات اللاجئين النازحين الذين تجاوز عددهم 130 ألفاً خلال أسبوعين، على صور من القمع الممنهج والقتل الجماعي شديدة الفظاعة، وعلى نحو يؤكد تعمد ممارسة سياسة تطهير عرقي ممنهجة ومقصودة. وبعد طول انتظار من المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، الذين طالما استفادت سان سوكي من دعمهم وتعاطفهم، خرجت هذه الأخيرة يوم 5 سبتمبر الجاري، عن صمتها، لتزعم أن بلادها تتعرض لجبل من الدعاية المضادة وتحريف الحقائق، وكأنها بذلك تريد تحميل وسائل الإعلام التي تنقل صور معاناة الروهينجا المسؤولية عن هذه المحنة، بدلاً من تحميل جيشها المسؤولية عن ذلك، أو وقفه عن ممارسة أعمال الإبادة الوحشية والتطهير العرقي. واعتبرت لوموند أن هذا الكلام أحبط كل مؤيدي سوكي السابقين، وظهر أنها لم تكن في مستوى الرمزية الأخلاقية التي يفترض أنها تحملها. وفي الأخير قالت الصحيفة إن سان سوكي تثبت مع مرور الوقت أن العسكر هم من يمسك دفة الأمور في ميانمار، ووجودها هي في الواجهة مجرد وجود صوري، لا أكثر. فهي لا تملك الكثير من أمور الحكم، ولا سلطة لها على قوات الأمن. كما أنها عاجزة أيضاً بشكل واضح عن كبح جماح المد القومي المتطرف لدى البورميين، وهو مد خطير في بلاد رزحت لزمن طويل تحت أعباء الديكتاتورية والنزاعات العرقية. وأسوأ من هذا بكثير عجزها الفاضح عن مواجهة تصاعد موجة العنف لدى المتطرفين البوذيين، الذين يستند عليهم العسكر الحاكمون في النهاية. يذكر أن مأساة أقلية الروهينجا الثانية تكمن في أن أياً من دول جنوب شرق آسيا المجاورة الأخرى لا تريد استقبالهم. وكان يفترض أن تكون اللجنة الدولية التي يترأسها كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، المعنية بملف هذه الأقلية، قادرة على تحسين أحوال هذه المجموعة العرقية والدينية التي يزيد عددها على مليون نسمة، والموجودة أساساً في ولاية راخين البورمية. وكان عنان قد قدم تقريره الخاص بأوضاع هذه الأقلية يوم 24 أغسطس المنصرم، أي بيوم واحد قبل اندلاع موجة القمع الراهنة. وقد أشار التقرير الواقع في 63 صفحة إلى حجم التمييز العنصري الممارس ضد الروهينجا، كما نبه أيضاً إلى خطورة تفشي التطرف الذي يمكن أن ينجم عن ذلك. كما ركز بشكل خاص على وجوب حل مشكلة المواطنة المحروم منها الروهينجا في وطنهم. وفي الأخير قالت لوموند إن حل مشكلة المواطنة، وحماية الحقوق كاملة، للروهينجا في ميانمار، هي ما يجب أن يكون على رأس أولويات سان سوكي والطغمة العسكرية الحاكمة معها، وأيضاً قادة الدول المسلمة الداعمة للروهينجا ولنيلهم حقوقهم المشروعة. لوفيغارو ضمن تغطيات صحيفة لوفيغارو لمأزق مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «البريكسيت» نشرت تقريراً عما اعتبرته عدم رغبة بريطانية في التعاطي مع مطالبات أوروبية بمليارات تريد الدول السبع والعشرون من المملكة المتحدة الوفاء بها ضمن استحقاقات عملية الخروج. كما لم يتم أيضاً إحراز تقدم حتى الآن بشأن مستقبل العلاقة التجارية بين الجانبين في مرحلة ما بعد الانسحاب النهائي. وهذا يعني أن «البريكسيت» الصلب والصعب، لا السلس والمرن، بات الآن هو الأكثر ترجيحاً، هذا فضلاً عن توقع تأخر مسار العملية التفاوضية في مرحلتها الأولى لشهرين آخرين إضافيين، بحكم الزمن المهدور حتى الآن دون التوصل إلى ما يقرب بعد شقة الخلافات بين الطرفين. ومن هنا وحتى موعد انعقاد المجلس الأوروبي في منتصف شهر أكتوبر المقبل، لم يسجل تحقق تقدم كافٍ في المفاوضات بما يسمح بدخول مرحلة التفاوض التالية بشأن مستقبل العلاقة التجارية، وهنا تنتظر ثلاثة موضوعات خلافية لا يبدو أن تجاوزها سيكون أمراً سهلاً: مصير مواطني كل طرف الذين يعيشون لدى الطرف الآخر، وحدود إيرلندا الشمالية، وخاصة «فاتورة» الطلاق التي يتعين على البريطانيين دفعها. وهنا يطالب الاتحاد الأوروبي بما بين 60 و100 مليار يورو لتسوية الحسابات، على خلفية حصة المملكة المتحدة من الميزانية المقررة حتى سنة 2020. ليبراسيون في افتتاحية لصحيفة ليبراسيون قالت الكاتبة ألكسندرا شوارتزبرود إن توالي الأعاصير الجارفة الآن التي ألحقت أضراراً واسعة بمنطقة الكاريبي وببعض الولايات في أميركا، إنما يقدم دليلاً آخر على أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية باريس الدولية حول المناخ لم يكن هو التدبير الملائم في مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وما يتبع ذلك من تواتر التحديات التي لا تواجه أميركا فقط، وإنما تواجه جميع سكان الكوكب ككل. وها هو حجم قوة الأعاصير الأخيرة يؤيد آراء علماء المناخ الذين اعتبر الرئيس الأميركي أن بعض دعاواهم غير جديرة بالاهتمام. فها هو إعصار هارفي يترك آثاراً مدمرة في ولايتي تكساس ولويزيانا. وها هو بعده إعصار إيرما الذي ترك دماراً واسعاً في جزر الكاريبي، ويتجه إلى أميركا، يصنف من قبل بعض المتخصصين كأحد أعنف إعصارين عرفهما التاريخ. ولا يقول العلماء بالضرورة إن تغير المناخ هو الذي سبب وحده مثل هذين الإعصارين المدمرين، ولكنه جعل تبعاتها وتداعياتهما أكثر خطورة، على كل حال. وإذا كانت تكساس وهي من أكثر الأماكن قوة وغنى على مستوى العالم لم تستطع مواجهة تداعيات الإعصار، فماذا سيكون الحال إذن بالنسبة لجزيرة هاييتي وهي من أفقر مناطق العالم! إعداد: حسن ولد المختار