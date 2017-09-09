التعليم في الإمارات.. تجسيد للقيم والسلوكيات الإنسانية النبيلة تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة قطاع التعليم أهمية كبيرة، وتحرص على إيجاد وتعزيز منظومة تعليمية من شأنها بناء أجيال إماراتية متعاقبة، تتسلح بأرقى العلوم والمدارك وأحدث المهارات، وتتشبّث بالهوية الإماراتية الأصيلة وما تزخر به من قيم نبيلة مستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ومن العادات والشيم العربية العريقة، ومن الموروث الثقافي الثري للآباء والأجداد. وضمن هذا الإطار، ونظراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التعليمية هي عملية متواصلة وتكاملية، وتلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية، وتحقيق رؤية الإمارات2021، في التركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، جاء إعلان وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، مؤخراً، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة، ضمن خطط عملهما، ارتقاءً بالتعليم والنهوض به، وإسهاماً في بناء شخصية إماراتية متكاملة ومتسامحة. وضمن نفس السياق، جاء إعلانها أيضاً، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2017-2018 الذي يبدأ اليوم الأحد، أن جميع الكتب الدراسية تحتفي بـ«عام زايد» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون شعار العام 2018 في الدولة، وتم اعتماد شعار المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مسطّراً على جميع أغلفة الكتب المدرسية، العربية والإنجليزية، وبخطة تعطي الفرصة لإدخال كل مستجدات المحتوى العلمي، والمبادرات المحلية الصادرة عن القيادة الرشيدة في الدولة والأحداث العالمية الجارية. وقد جاء اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لتطبيق منهج التربية الأخلاقية في مدارس الدولة، ليكون رافداً وداعماً لأسس ومبادئ التربية والتعليم، والتي من شأنها إشراك الجميع، من مؤسسات وكوادر تعليمية وطلبة وأهاليهم، في تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل السبل، لتحقيق أعلى درجات الاستفادة، وتعزيز المهارات والقدرات العلمية والمعرفية للطلبة، ببرامج ومناهج عصرية، تؤسس لقاعدة صلبة من القيم الأخلاقية والآداب الحميدة؛ كالعدل والتسامح والصدق والمساواة والعدالة والإنصاف وتولي المسؤولية، وتطبق على الصفوف من الأول إلى التاسع، في المدارس الحكومية والخاصة، باللغتين العربية والإنجليزية. إن تحقيق دولة الإمارات للعديد من المكتسبات خلال الأعوام الماضية في مجال التعليم العام، جعل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرى بأن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المكتسبات، في إطار موحد، يعمل على تحقيق الأهداف الوطنية؛ فكما قال سموّه: «الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، لأن التنمية واحدة، والمكتسبات واحدة، والرؤية موحدة تحت قيادة رئيس الدولة، والهدف أن تعمل مدارس الإمارات كافة ضمن منظومة متجانسة لتخريج أبناء الإمارات ضمن أفضل المعايير الدولية، بما يلبي تطلعات وتوقعات شعب الإمارات». ودائماً ما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في هذا السياق، أهمية تعزيز وتطوير التعليم في الدولة، وفقاً لخطط استراتيجية شاملة، تكون البوابة لدخول المستقبل، وتحقق الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم، بشكل يواكب التطور النوعي والشامل في الدولة، قائلاً سموّه: إن «دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ماضية في دعم العملية التعليمية، لتنطلق نحو العالمية بأجيال ملهمة، وطموحة، قادرة على تحقيق قصص نجاحات جديدة في مسيرة النهضة الحضارية المباركة، التي كشفت الدولة عنها منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية