التربية.. داء ودواء تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017 كثيرة هي الدول العربية التي أهملت التربية والتعليم ردحاً من الزمن، ونتج عن ذلك جيل من أبناء العرب يعانون نقصاً معرفياً وخللاً فكرياً، تجسد في الكثير من الظواهر التي تمر بها الأمة العربية في الوقت المعاصر. سعادتي لا يمكن وصفها وأنا أشارك في ندوة «التعليم والتطرف والإرهاب»، التي نظمها، بكل تميز، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية خلال الأسبوع المنصرم، فقد وضع المركز أصبعه على بيت الداء ومنزل الدواء، إنها التربية والتعليم تلك المؤسسة التي إن اهتمت بها الدول وهيأت لها سبل نجاحها كانت محضناً آمناً لجيل المستقبل تعده للنجاح والتميز، وإن تم إهمال تلك المؤسسة كعادة الكثير من العرب تخرج من المدرسة جيل من السهل اقتناصه واستثماره لهدم وطنه وأمته. ومن لا يؤمن بدور التربية في بناء الحضارات عليه مراجعة تاريخ اليابان المعاصر وكيف تمكنت المدرسة اليابانية من نقل الشعب الياباني من مجتمع شرس، خاض الكثير من الحروب، إلى أمة مسالمة تبني ولا تهدم، تشارك العالم أفضل إنجازاته، فهل نقر بأهمية التربية والتعليم في المجتمع العربي، كي نتمكن كعرب من النهوض بعد السقوط. لعلي ألخص لكم بعض أفضل ما تم رصده في تلك الندوة، معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم يرى «أن منظومة القيم والتوجهات والأفكار التي تحتوي عليها منظومة التعليم بكل مراحله في أي مجتمع من المجتمعات، هي التي ترسم مستقبل هذا المجتمع»، وكي لا تكون الندوة تنظيرية خالية من التجارب الواقعية، تم استعراض تجربتين عربيتين مؤلمتين. دولتان كادت تمزقهما براثن التطرف والطائفية لولا لطف الأقدار بهما هما مصر والبحرين. ففي مداخلته خلال الندوة قال معالي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في جمهورية مصر «يعيش العالم وأمتنا العربية أوقاتاً صعبة وتواجه تحديات كبرى متعلقة بالتطرف والإرهاب، مما يدفعنا إلى ضرورة دراسة دوافع وأسباب هذه الظواهر وكيفية علاجها». وكم ذُهل الحضور بمشاهد تعطيل المدرسة البحرينية، والزج بها في أتون الهدم لا البناء في أحداث 2011 عندما شاركنا بالصور والأفلام الوثائقية معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم، في البحرين، لإثبات أن الفوضى الخلاقة لها براثنها التي تدرك دور المدرسة وطرح معاليه نماذج للعلاج تمثلت في استحداث مشروع «المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان». وفي كلمته الختامية ركز سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي على التربية الأخلاقية ذلك المنهج الذي من شأنه ترسيخ الجانب القيمي مع الجانب التعليمي، فتنشأ أجيال تمتلك القيم والأخلاق العالية إلى جانب العلم والمعرفة، ما يصب في بناء مجتمع يمتلك جبهة داخلية صلبة عصية على الاختراق.