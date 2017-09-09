مأزق «دوكلام» ليس الأخير تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017 بعد أكثر من شهرين، حسمت الهند والصين مأزقاً حدودياً هو الأسوأ بين العملاقين الآسيويين في العصر الحديث. ووافق البلدان على فض الاشتباك والانسحاب المتزامن للقوات التي كانت تواجه مأزق المواجهة العسكرية فيما بينهما. وكان المأزق الحالي قد أدى إليه قيام الصين ببناء طريق على هضبة «دوكلام» المتنازع عليها بين الصين وبوتان. وتزعم الصين أن المنطقة جزء من أراضيها بينما تزعم بوتان أن الهضبة من أراضيها. وتفاقم الخلاف بعد أن تدخلت قوات حرس الحدود الهندية قبل نحو شهرين حين بدأت الصين بناء الطريق في تلك المنطقة. ورغم أن المنطقة ليست جزءاً من الأراضي الهندية، فقد حرص الجيش الهندي على مراقبة المنطقة عن كثب. وهذا لأن بناء أي طريق هناك يهدد المصالح الأمنية للهند، ويجعل الجيش الصيني قريباً للغاية من ممر ضيق يربط الولايات الهندية السبع في الشمال الشرقي بباقي ولايات الهند. وكانت الهند تخشى أن يؤدي بناء الطريق إلى أن يوفر للجيش الصيني حركة سهلة وسريعة قرب الحدود الهندية تمكنه من التمتع بمزايا استراتيجية. وسمح حسم المأزق للصين أن تستضيف، دون عراقيل، قمة الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم والمعروفة باسم «بريكس» وتتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ولو كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد قاطع القمة التي تمثل فيها الهند عضواً أساسياً، لكان من الممكن أن يسبب هذا حرجاً للرئيس الصيني «شي جين بينج»، ولم يمهد حسم المأزق الطريق فحسب لمودي كي يحضر القمة، بل أيضاً فتح المجال أمام زعماء كلا الجارين المتنافسين أن يتواصلوا من أجل تعزيز العلاقات التي واجهت انتكاسة كبيرة بسبب مأزق هضبة «دوكلام». لكن المأزق الحدودي يعد مثالاً على التوترات في المنطقة مع تصاعد قوة الصين وتمددها نحو جنوب آسيا ومع تنامي طموحات الهند. ونيودلهي تعتبر جنوب آسيا فناءها الخلفي، وهي تراقب في قلق الخطوات السريعة التي تخطوها بكين لتعزيز نفوذها هناك من خلال قيامها بمجموعة مشروعات بنية تحتية مثل بناء ميناء بحري في سريلانكا وبناء طرق في نيبال وبناء جسر ومطار جوي في المالديف وبناء خط قطارات أنفاق في بنجلاديش. وهذا كله جزء من طموح الصين لتمديد نفوذها في جنوب آسيا وفيما يتجاوزها. واقتصاد الهند من أسرع اقتصاديات العالم نموا وطموحاتها لتوسيع نطاق نفوذها ينمو أيضاً. وبناء على ذلك، فلا شك في أن الأزمات من هذا النوع بين العملاقين لا يمكن تجنبها. لكن هذا في الوقت نفسه يوضح أن البلدين قادران على حسم قضايا الخلاف عبر الدبلوماسية. ودق طبول الحرب في وسائل الإعلام في كلا الجانبين زاد المخاوف من نشوب حرب شاملة بين البلدين، لكن حسم القضية يوضح أن لا الهند ولا الصين يريد الحرب رغم حجم عدم الثقة الكبير فيما بينهما. ولا شك في أن هناك فجوة كبيرة بين البنية التحتية الصينية والهندية على امتداد الحدود. فالصين تطور بنيتها التحتية مثل بناء الطرق وإقامة مدارج الطائرات بينما هناك بطء في الجانب الهندي في تطوير البنية التحتية في المنطقة المتاخمة للحدود مع الصين. وظلت الهند على مدار سنوات تتبنى سياسة إبقاء البنية التحتية ضعيفة على امتداد الحدود اعتقاداً منها أن ضعف البنية التحتية في هذه المنطقة سيجعل الاستيلاء عليها صعباً إذا اقتحمتها القوات الصينية. لكن هذه السياسة تم تجاوزها الآن إلى تبني سياسة تطوير إمكانية دخول أسرع إلى النقاط الحدودية حتى يكون الجنود الهنود مستعدين لمواجهة التهديدات. وهذه لن تكون المرة الأخيرة على الأرجح التي يقع فيها مأزق من هذا النوع بين الهند والصين. وبينما وقع المأزق هذه المرة على الحدود بين الصين وبوتان وتدخلت فيه الهند، لكن بين البلدين نزاع حدودي مختمر على امتداد عدة نقاط في حدودهما التي تمتد أربعة آلاف كيلومتر والتي تفتقر إلى الترسيم الجيد للحدود في عدد من المناطق. وهناك مناطق كثيرة بلا ترسيم أصلا. وعلى سبيل المثال، تدعي الصين أن ولاية «اروناتشال براديش» برمتها من أراضيها. وتجري المحادثات بين البلدين منذ سنوات، لكن لم يحدث تقارب بينهما في حسم الخلاف الحدودي. ومع الأخذ في الاعتبار هذه الخلفيات، فمن الواضح أن التوترات ستظل قائمة بين البلدين رغم مضي العمل الاقتصادي فيما بينهما بسرعة كبيرة. د.ذِكْر الرحمن* *رئيس مركز الدراسات الإسلامية في نيودلهي.