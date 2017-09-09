الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017 طهران تحوّل سوريا قاعدة إيرانية..ونصرالله يزعزع استقرار العراق «جيروزاليم بوست» «هآرتس» في تقريره المنشور بـ«هآرتس» أول من أمس، وتحت عنوان «التحرك الروسي مع حزب الله يكشف كيف أن سياسات ترامب في الشرق الأوسط تضر إسرائيل»، استنتج «زئيفي باريل» أنه، وللمرة الأولى، يقوم رئيس أميركي بوضع إسرائيل في موقف يجعلها مضطرة إلى تقسيم خططها الاستراتيجية كي تكون قادرة على التعامل مع خصمين. وحسب الكاتب، يستطيع الجيش الإسرائيلي هزيمة «حزب الله» في مناورة حربية ضخمة، لكن الواقع على الأرض يبدو أكثر تعقيداً من المناورات، فبعد أيام قليلة من لقاء أجراه نتنياهو مع الرئيس بوتين، ها هي روسيا تهدد باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد قرار في الأمم المتحدة، تدعمه أميركا وإسرائيل، يشير إلى»حزب الله» كمنظمة إرهابية. روسيا هددت بعرقلة قرار من مجلس الأمن يتعلق بتجديد مهمة قوات الأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل» إذا ورد في القرار ما يفيد بأن «حزب الله» منظمة إرهابية، وهو موقف يراعيه الكاتب على أنه يعكس مقاربة تلحق الضرر بمصالح إسرائيل الأمنية، ويوضح في الوقت ذاته مدى تباعد الموقف الروسي عن الإسرائيلي تجاه الترتيبات التي تتطلبها التطورات الراهنة في سوريا. «يديعوت أحرونوت» تحت عنوان «عندما يبرم نصر الله اتفاقاً مع سوريا»، نشرت «يديعوت أحرونوت» مقالاً لـ"سمادر بيري» استنتج خلاله أن الاتفاق الذي أبرمه نصر الله مع سوريا لنقل 300 مقاتل من «داعش» من الحدود اللبنانية- السورية، إلى الحدود السورية- العراقية،، يعطي مؤشراً جديداً على محاولات إيران تعزيز وجودها داخل لبنان، والاتفاق في حد ذاته خطوة مثيرة للقلق وتزعزع استقرار المنطقة قبيل انتخابات الرئاسة العراقية.»اتفاق التحرير» كما أسماه نصر الله، يهدف إلى إعادة تموضع مسلحي»داعش» من الحدود السورية- اللبنانية إلى منطقة «دير الزور»، القريبة من الحدود السورية- العراقية، وهي منطقة يسيطر عليها»داعش». عملية النقل هذه تعد شوكة في حلق حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، الذي يرى الآن كيف أن نصر الله المدعوم من إيران ينقل 300 مسلح من تنظيم «داعش» إلى ساحة قتال عراقية. ويبدو طهران ونصر الله يدركان أجندة الاستحقاقات السياسية في العراق، فانتخابات الرئاسة العراقية على الأبواب، ولم يتبق سوى أسابيع قليلة على استفتاء استقلال إقليم كردستان، الذي يتعرض لضغوط عراقية تركية إيرانية، ما يعني أن نقل 300 من إرهابيي «داعش» مع عائلاتهم بالقرب من الحدود العراقية، أشبه بصب مزيد من الزيت على النار في بلاد الرافدين. وحسب الكاتب من المؤكد أن»حزب الله»يقوم بتطهير السـاحة اللبنانية من «داعش» تمهيداً لقدوم عناصر من»الحرس الثوري» و «المستشارين» الإيرانيين، ما يعني أن طهران تسعى لتمديد بقائها داخل لبنان، وفق سيناريو سبق وأن حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسـين، ألا وهو خطر تدشين هلال شـيعي (يمتد من إيران إلى العـراق وسوريا ولبنان). إعداد: طه حسيب