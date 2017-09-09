جذور الإرهاب المزدوج تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017 في الإعلام الغربي عادة ما تُوجه تهمة العنف للأفراد أو الجماعات التي تلقي المفرقعات، أو التي تقوم بالاغتيالات أو تدمير المباني، ولا تلصق بالدول والنظم السياسية. الإرهاب الأول غير مشروع بينما الإرهاب الثاني مشروع، بهذا المعنى في الغرب. الأول يعاقب عليه القانون، والثاني يسمح به القانون! الأول ضد الدستور، والثاني سياسة عليا ‏Raison d’Etat. ‬وهو ‬حكم ‬يأخذ ‬صف ‬القوي ‬ضد ‬الضعيف. ‬الأول ‬مثل ‬ما ‬يفعله ‬أفراد ‬المقاومة ‬الفلسطينية، ‬في ‬الأراضي ‬المحتلة، ‬والثاني ‬ما ‬يقوم ‬به ‬الكيان ‬الإسرائيلي. ‬ومهما ‬بلغت ‬قوة عنف ‬الأفراد ‬فإنها ‬أضعف ‬بكثير ‬من عنف ‬الدول. وهناك الإرهاب المرئي سواء في ذلك إرهاب الأفراد أو إرهاب الدول والإرهاب اللامرئي من الواقع السياسي والاجتماعي. الإرهاب المرئي، اغتيال، ومفرقعات، وأعمال عنف، تقترف من طرف فاعلين لهم أفعال وأدوات على جسد الجريمة، ويمكن ضبطه ومحاكمته وإدانته عدلاً أو ظلماً. أما الإرهاب اللامرئي فهو الوضع الذي يجد فيه الإنسان نفسه منذ ولادته في حال صعب، ونظام تعليمي لم يُستشر فيه وتراتب مهني وجد نفسه فيه، وسياسات اقتصادية هو ضحيتها، ونظام أجور لا يتناسب مع قيمة العمل ونوعه، وأحياء سكنية ولد فيها وتربى في أزقتها دون أحياء راقية أخرى ولد فيها آخرون، ووطن ولون وبشرة وثقافة وتاريخ وجد نفسه فيه، وعليه أن يقبله ويتكيف معه. هذه كلها أشكال من الإرهاب اللامرئي قد تتراكم في الوعي الفردي والجماعي وتضغط عليه. وصعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي هي الجذر الأول للإرهاب. فالإرهاب بهذا المعنى نتيجة وليس مقدمة، فرع وليس أصلاً، رد فعل وليس فعلاً، البذور وليس الثمار، الجذوع وليس الأوراق، القوة بلا عدل مصدر للإرهاب. والتفاوت ، واحتلال الأراضي والتآمر على وحدة الدول من أجل تفتيتها والعدوان عليها واستغلالها كل ذلك من مصادر الإرهاب، وللقضاء على الإرهاب يتحتم تغيير الواقع الذي يفرزه، والقضاء عليه من المنبت والمنبع والمنشأ والأساس. ومن أشكال الإرهاب المزدوج إرهاب الزمن الحاضر أو إرهاب الماضي. فالتدخلات الغربية نموذج لإرهاب الحاضر باسم الدفاع عن أسلوب الحياة الغربي والعالم الحر، والحداثة، والعلم، والتقدم، والمدنية، وقد يجد له مبرراته التي يقبلها الجميع. وهناك إرهاب الماضي الذي يلغي الزمن والتقدم بإرهاب الذاكرة، وإرهاب التاريخ. والإرادة تتحدى العقل، والماضي يتحدى الحاضر. يقاس الفرع الحاضر على الأصل الماضي للحصول على نفس النتيجة دون فرق في الزمن بين مثال الماضي وواقع الحاضر. ولما كانت الكثرة مع الحداثة والعصر فتنحاز إليه في مقابل انحياز القلة إلى الماضي. لم ينته الماضي، بل ما زال حياً في الذاكرة بديلاً عن الحاضر. وتقوى حجة المدافعين عن العصر، ويصبح المستقبل أيضاً بديلاً عن الحاضر، ويتم الصراع بين الماضي والمستقبل، والحاضر هو الضحية في الحالتين.‏‭ * أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة