ترامب والتعاون مع الكونجرس تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017 أمام تعطّل أجندته وتدني أرقام شعبيته في استطلاعات الرأي، لجأ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب إلى تكتيكٍ رئاسي مألوف: معاكسة الكونجرس، حيث كثّف الرئيسُ جهودَه لإلقاء اللوم على الديمقراطيين وتحميلهم مسؤولية عدم تمرير تشريعات، على رغم أنهم يمثّلون الأقلية في كلتا الغرفتين. وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجم اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في تجمعاتٍ شبيهة بتلك التي تُعقد عادة خلال الحملات الانتخابية، كما انتقد آخرين على تويتر، ودخل في خلاف مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) الذي شكّك في مدى استيعاب ترامب للعملية التشريعية. لقد رأينا من منظورينا الخاصين ككبير لموظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون خلال عامه الأول في الرئاسة، وكزعيم للأغلبية في مجلس الشيوخ خلال الفترة نفسها- التحديات والفرص التي تنطوي عليها السنة الأولى من حكم الرؤساء الأميركيين. والواقع أن كل الرؤساء يواجهون عادة إغراء محاولة الاشتغال بشكل منفرد بدون التعاون مع الكونجرس، ولكن تلك ليست هي الطريقة المناسبة لتعبيد الطريق لرئاسة ناجحة، بل إن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للإدارات الأميركية تجاوز الأخطاء الأولى، إنما تكمن في العمل مع الجهاز التشريعي، وليس ضده، مع التركيز على السياسات التي تحظى بالأولوية وتجنب الصراعات والصدامات الجانبية. وأحد العناصر الأساسية في هذا الجهد كان مدّ جسور التواصل مع الحزب المنافس. فعلى رغم أن زملاءه الديمقراطيين كانوا يسيطرون على كل من مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن كلينتون كان يدرك أنه من الأفضل دائماً تمرير التشريعات بدعم من كلا الحزبين. فالرؤساء عليهم مسؤولية -تجاه أنفسهم وتجاه بلدهم- في محاولة فتح قنوات الاتصال مع الجانب الآخر من المجلس. وإيماناً منها بهذا الأمر، سعت إدارة كلينتون إلى التقرب من الجمهوريين من كلا المجلسين، حتى عندما كانت فرص الظفر بدعمهم لمخطط الرئيس الاقتصادي ضئيلة. والحق أن الجهود الأولى لم تكن مثمرة تماماً. ذلك أن أياً من المشرّعين الجمهوريين لم يؤيد مخطط كلينتون الاقتصادي، ولكن من خلال إبدائها الاحترام لخصومها السياسيين ورغبتها في الاستماع إلى الآراء المخالفة، عبّدت الإدارةُ الطريق لانتصارات سياسية تالية خلال السنوات اللاحقة، حيث تعاون أعضاء جمهوريون مع نظرائهم الديمقراطيين من أجل الدفع بمواضيع تحظى بالأولوية بالنسبة للرئيس، مثل المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. ومثلما لا يستطيع رئيسٌ التخلص من الكونجرس، فإن الكونجرس لا يستطيع أيضاً التخلص من رئيس، وخاصة في السنة الأولى. فالمشرّعون لا يستطيعون إنهاء ارتباطهم بسهولة بمرشح دعموه قبل أقل من 12 شهراً. صحيح أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ لا يملكان القدرة على توجيه البيت الأبيض في الاتجاه الذي يريدون، ولكن من خلال تعيينهم زعيماً من حزبهم وتزكيتهم له خلال الحملة الانتخابية، يتحمّل حلفاءُ الرئيس في الكونجرس مسؤولية استخلاص أكبر قدر من الفائدة منه عندما يتولى الرئاسة ومساعدته على النهوض بأعباء منصبه الجديد. إننا ندرك من التجربة أن التعاون -بين فرعي الحكومة والحزبين الرئيسيين- يمكن أن يكون محبطاً ومنهكاً، وأنه ليست ثمة أي ضمانة لنجاحه، ولكن ديمقراطيةً مثل ديمقراطيتنا تعتمد على التوافقات القائمة على المبادئ. والأكيد أن كل الأميركيين مستفيدون عندما يتعاون البيت الأبيض والكونجرس ويعملان معاً بطريقة تركز على المصلحة العامة وتنأى عن التعصب الحزبي، وذلك من أجل تحسين حياة الأميركيين الذين يمثّلونهم. ذلك أننا جميعاً نصبح أسوأ حالاً، وخاصة خلال الأزمات، إذا أضحى الرئيس معزولاً وغير قادر على القيادة بشكل فعال. وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب: «إنني الوحيد القادر على إصلاح الأمور». غير أن هذه الطريقة قد تكون ناجحة في حملة انتخابية أو في شركة خاصة أو مشروع خاص، ولكنها لا تنسجم مع الطريقة التي كتب بها أسلافُنا الدستور وأنشؤوا بها فروع حكومتنا -ولا تؤدي إلى رئاسة ناجحة! ماك ماكلارتي: كبير موظفي البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون جورج ميتشل: عضو مجلس الشيوخ الأميركي من 1980 إلى 1995 ينشر بترتيب خاص مع خدمة «بلومبرج نيوز سيرفس وواشنطن بوست»