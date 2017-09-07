الإسلام والاستشراق تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017 جوهر المشكلة الكبرى التي يبحث عنها الإنسان في هذا الكون هي أن يصل بعقله وتفكيره وفلسفته إلى نور الحقيقة والهداية، إلى دين إلهي يلائم فطرته، ويروي عطشه الروحي، ويحفظ له توازنه العقلي وأمنه واستقراره وسلامة معيشته. ومنذ تكون الخليقة والإنسان يبحث عن هذا الأمر، ويفتش عن هذه المعرفة لإراحة نفسه، ثم توسع هذا البحث، بعد أن اتضح أن العلم المادي لن يقدم الإجابة الشافية، وهذا ما حدث عند الكثير من المفكرين، وبخاصة الملحدون منهم، وبعض المستشرقين. وكما يقول الدكتور محمد البهي، في كتابه «الإسلام دين الإنسانية»، فإن هذا الدين يوجه الإنسان نحو المعاني والمثل العليا، لذلك هو مساعد لمن هو في سن المراهقة على أن تنتصر إنسانيته على سيطرة الغريزة في الصراع الدائر بينهما، لأن رسالة الإسلام توصل الإنسان إلى أن يكون ذا إرادة، وذا قوة، وذا مشاركة اجتماعية. ويضرب البهي مثالاً على ذلك بالصلاة والصوم، فيقول: إنهم من العبادات التي تنمي شخصية الفرد وتقوي إرادته واستطاعته على المقاومة، فالصلاة مناجاة لله جل جلاله خمس مرات في اليوم، وهي في واقع أمرها تفريغ القلب من زخرف الدنيا وزينتها، لأن لقاء المصلي بالله تعالى فيها لا تعدله متعة من متع الحياة. والصوم هو العبادة المباشرة لتنمية الاختبار والإرادة وقوة المغالبة والمقاومة والهدف الأكبر للإسلام. كما يؤكد لنا محمد إقبال أن الإسلام الذي يحمي الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي، والذي هو حصن التوحيد الأوحد، ليس مسؤولاً عن ضعف المسلم وخضوعه لشهواته، وليس مسؤولاً عن ضعف روابط المجتمع الإسلامي أو انحلاله، بل السبب في كل ذلك يعود إلى سوء فهم الإسلام والانحراف في تطبيقه.. وهي حقيقة لم يدركها بعض الاستشراق حين راح يهاجم الإسلام.